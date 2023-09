CDU-Blamage in neuem Werbe-Video: Das soll der Reichstag sein?

Von: Jens Kiffmeier

Blamieren sich mit einer falschen Kuppel im Imagevideo: CDU-Parteichef Friedrich Merz und Generalsekretär Carsten Linnemann. © Bernd von Jutrczenka/Kay Nietfeld/dpa/Imago/Stock-People/Montage

Peinlicher Fehler: Ein Imagefilm der CDU sorgt für Spott im Netz. Denn die Parteistrategen verwechselten den Reichstag mit einem anderen Gebäude.

Berlin – Eine Glaskuppel ist nicht gleich eine Glaskuppel – diese Erkenntnis erfasst derzeit die Parteistrategen der CDU. Denn mit einem Imagefilm hat die Partei von Friedrich Merz jetzt eine peinliche Bauchlandung hingelegt: In dem Werbe-Video verwechselten die Macher nämlich den deutschen Reichstag in Berlin mit dem Präsidentenpalast in Georgien. Es ist nicht die erste Blamage, die dem Konrad-Adenauer-Haus unterläuft. Dennoch nimmt die Partei es mit Humor.

Neues Design: CDU blamiert sich nach Logo auch mit einem Imagefilm

Eigentlich wollte die CDU eineinhalb Wochen vor den wichtigen Landtagswahlen in Bayern und in Hessen ein „starkes Zeichen“ der Erneuerung setzen. Nachdem Parteichef Friedrich Merz und Generalsekretär Carsten Linnemann bereits ein neues Logo veröffentlicht hatten, schoben die Strategen gleich noch einen neuen Imagefilm hinterher. „Für die Erneuerung. Für den Zusammenhalt. Für die CDU“, tönt es in dem Video, das zum neuen Design beim Kurznachrichtendienst X (früher Twitter) lanciert wurde.

Das neue CDU-Logo ist vor dem Konrad-Adenauer-Haus, der CDU-Parteizentrale, zu sehen. © Kay Nietfeld/dpa

Tiflis statt Berlin: CDU verwechselt im Video Reichstag mit Präsidentenpalast in Georgien

Doch der Clip sorgte im Netz umgehend für Verwunderung. Denn zu sehen ist auch ein Gebäude, das stark an den deutschen Reichstag erinnert. Es hat eine gläserne Kuppel, ebenso wie auch Säulen und Fenster, die an den Deutschen Bundestag in Berlin erinnern. Das Problem ist nur: Es ist nicht der Reichstag. Stattdessen handelt es sich um den Präsidentenpalast in Tiflis (Georgien).

Peinliches Imagevideo: Grüne reißen Witze über Merz-CDU

Bei den Grünen konnte man sich eine gewisse Häme nicht verkneifen. Da man in der CDU ja auch nicht habe glauben wollen, dass Kreuzberg zu Deutschland gehöre, habe das Video eine „gewisse Logik“, witzelte Grünen-Politiker Konstantin von Notz auf X. Damit spielte er auf eine Äußerung von Merz im bayerischen Wahlkampf in Gillamoos an, als dieser mit einem Angriff auf die Ampel in einem Bierzelt getönt hatte, dass Deutschland nicht aus dem grün-geprägten Berlin-Kreuzberg und dessen Ansichten bestehe.

Bei den Linken wunderte man sich nur, dass niemand der peinliche Fehler aufgefallen war. „Ich wüsste gern, ob eine Künstliche Intelligenz daran beteiligt war“, schrieb die Digital-Expertin Anke Domscheit-Berg auf X.

Bild mit Käseglocke: CDU korrigiert Imagefilm und zeigt Humor

Eine Antwort dazu blieb die CDU schuldig. Dennoch reagierte die Partei auf die vielen Kommentare – und nahm die Verwechslung mit Humor. Sie bedankte sich für die Hinweise und postete ein Bild mit einer Käseglocke und Gebäuden mit Kuppel, wie dem Reichstagsgebäude und dem Palast in Tiflis. „Wir hatten echt viele Kuppeln zur Auswahl – und haben uns jetzt für die richtige entschieden“, schrieben die Strategen dazu. Das Imagevideo erschien dabei in einer neuen, korrigierten Version, wie die Nachrichtenagentur dpa berichtete.

Neues Logo: CDU erstrahlt jetzt in türkisblau mit drei Balken

Dennoch dürften sich einige in der Partei ärgern. Denn mit dem Video ging die neue Imagekampagne der Partei gründlich schief. Am Dienstag hatte Linnemann, der für Merz einen neuen Kurs in die Partei bringen soll, bereits das neue türkisblaue Partei-Logo präsentiert – und dabei minutenlang über die neuen Farbtöne philosophiert – weswegen er im Netz skurrile Loriot-Vergleiche gezogen wurden. Und auch das neue Design stachelte viele Nutzer zu Witzen an. Weil neben den CDU-Buchstaben jetzt auch drei aufwärts gehende Striche prangen, wunderten sich viele über die „merkwürdigen Handyempfangsbalken“ oder den „komischen Wurmfortsatz“. (jkf)