CSU verliert - Damit rechnen die Bayern am Sonntag

Merkel oder Schulz?

+ © dpa Klarer Sieg für die CSU? Eine aktuelle Umfrage sieht die Union deutlich vorne. © dpa

Der Countdown zur Bundestagswahl läuft: „Rien ne va plus“ heißt es in knapp drei Tagen. Verteidigt die CSU ihre Vormachtstellung in Bayern und wer regiert Deutschland in den nächsten vier Jahren? Die Bayern sind sich einig.