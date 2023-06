Schleswig-Holsteins Landeschef Günther singt auf Bühne bei „Layla“ mit – und zwar „wirklich gerne“

Von: Franziska Schwarz

Sein Mitsingen des umstrittenen Songs „Layla“ verärgert den grünen Koalitionspartner. Jetzt erklärt sich Daniel Günther.

Kiel – Welcher Ballermann-Hit stürmt 2023 die Charts? Vergangenes Jahr war es jedenfalls „Layla“. Gefallen hatte das nicht jeder oder jedem, denn der Refrain geht so:

Ich hab ‚n Puff und meine Puffmama heißt Layla

Sie ist schöner, jünger, geiler

La-La-La-La-La-Layla

„Der Text ist nicht allzu kompliziert“, befand jetzt Daniel Günther (CDU), als er sich im Gespräch mit den Funke-Zeitungen verteidigte. Der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein hatte den Ballermann-Hit auf der Kieler Woche mitgeschmettert. Günther war wegen seiner „Layla“-Performance in der Kritik.

„In dem Zelt war richtig Partyatmosphäre. Und als die Band mich gebeten hat, auf die Bühne zu kommen und mit ihnen zu singen, habe ich das wirklich gerne gemacht“, sagte der CDU-Politiker nun zur Erklärung. Er war für einen privaten Rundgang dort. Günther hat schon früher bei öffentlichen Gelegenheiten Partylieder mitgesungen. Dieses Mal wurde Günther aber auch vom Grünen-Koalitionspartner kritisiert. .

„Layla“ singen sexistisch? CDU-Politiker Günther weicht aus

Auf den Einwand, „Layla“ werde von vielen als sexistisch empfunden, entgegnete er: „Wir haben auch andere Lieder gesungen.“ Dass er sehr textsicher war, erklärte er damit, dass der Text wie gesagt simpel ist, und „Es war ein fröhlicher Abend, eine tolle Band und viele Menschen, die einfach nur Spaß gehabt haben.“

Schleswig-Holstein: Günther (CDU) will „keine Debatten über das Gendern“

Günthers Regierung gehört zu den vier Landesregierungen, in denen CDU und Grüne gemeinsam regieren. Neben Schleswig-Holstein sind das noch Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen. In Schleswig-Holstein will die Politik härter gegen die umstrittene „Letzte Generation“ vorgehen – Günther wolle den Aktivisten „das Handwerk legen“.

Angesichts des AfD-Umfragehochs hatte Günther seiner CDU zuletzt in der Süddeutschen Zeitung empfohlen: „Kurs der Mitte, sprachlich sauber bleiben, keine Debatten über das Gendern und andere Nebensächlichkeiten führen – den Leuten halt keinen Scheiß erzählen.“ Parteichef Friedrich Merz hingegen hatte zuvor getwittert: „Mit jeder gegenderten Nachrichtensendung gehen ein paar hundert Stimmen mehr zur AfD.“ Auch in den Funke-Zeitungen schoss Günther gegen Merz‘ Oppositionskurs.

Mit Blick auf die Wortwahl vieler Parteikollegen gegenüber Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) wie „Heizungsverbot“ oder „grüne Clan-Strukturen“ sagte Günther, dass er von dieser Wortwahl nicht viel halte: „Populistisches Draufhauen“ helfe der CDU laut Günther nicht, „die Leute gehen nahtlos zur AfD“.

Bei der vergangenen Kommunalwahl in Schleswig-Holstein erreichte Günthers CDU 33,9 Prozent. Die AfD kam bei der Kommunalwahl 2023 mit 8,1 Prozent auf den vierten Platz.

Umstrittener Song „Layla“: Ballermann-, Chart-, und Wiesn-Hit

Vor dem Oktoberfest 2022 in München wurde übrigens diskutiert, ob „Layla“ auf dem Event verboten werden sollte. Die Wirte kündigten an, auf das Lied verzichten zu wollen, Kapellmeister dichteten extra einen entschärften Text. Doch die Masse der Besucher wollte es anders. Am Ende wurde das Lied zum Wiesn-Hit gekürt.

2022 schafften es gleich mehrere Hymnen von der deutschen Partymeile auf Mallorca in die heimischen Charts. Neben „Layla“ auch „Dicht im Flieger“ und „Olivia“ mischten vorne mit. Hier geht eine Strophe so:

Wenn deine Mutter wüsste, Olivia

Zeigst jedem deine Brüste, Olivia

Wenn deine Mutter wüsste, Olivia

Mit jedem in die Kiste, Olivia

