Anklage gegen Trump: Melania steht hinter ihrem Mann – trotz Schweigegeld an Daniels

Von: Gregor-José Moser

Der frühere US-Präsident Donald Trump muss sich vor Gericht verantworten. Obwohl es auch um eine Affäre Trumps geht, hält seine Frau Melania weiter zu ihm.

New York/Washington - Ex-US-Präsident Trump und Gattin Melania sollen beide geschockt gewesen sein, als sie von der Anklage gegen Trump erfahren haben. Sie hatten nicht damit gerechnet, berichtet das Magazin People und beruft sich dabei auf das Umfeld des Ehepaares. Laut einer anonymen Quelle, die den beiden nahesteht, will Melania ihren Mann auch weiterhin unterstützen. So sei Melania nun mal, die beiden seien eine Familie, heißt es.

Hintergrund der Anklage gegen Trump ist unter anderem der Fall Stormy Daniels. Die frühere Pornodarstellerin behauptet, 2006 eine Affäre mit Trump gehabt zu haben. Kurz vor den Präsidentschaftswahlen 2016 soll Trump Daniels Schweigegeld gezahlt haben. Die Zahlungen selbst sind nicht strafbar, dafür aber eine mögliche Fälschung von Geschäftsdokumenten. Außerdem könnte die Zahlung im Konflikt mit Regeln zur Wahlkampffinanzierung stehen.

Donald Trump und seine Ehefrau Melania Trump © Ben-Ezzer/imago

Melania nicht über Affäre hinweg - Mehrheit der US-Amerikaner befürwortet Anklage

Der anonymen Quelle zufolge ist Melania verärgert über die Anklage. Gleichzeitig habe sie ihrem Mann die Affäre nicht verziehen. Sie sei deswegen noch immer wütend und wolle nicht, dass vor ihr über den Fall Stormy Daniels gesprochen wird. Während Melania die Anklage offenbar nicht verstehen kann, befürwortet eine Mehrheit der US-amerikanischen Bevölkerung das Verfahren. Das zeigt eine aktuelle Umfrage, die der Sender CNN in Auftrag gegeben hat.

Demnach halten 60 Prozent der Befragten das Vorgehen gegen Trump für richtig. Wie die Umfrage auch zeigt, spielt die Parteipräferenz dabei eine große Rolle. Von den Unterstützern der Demokraten würden 94 Prozent die Anklage befürworten. Unter den Anhängern der Republikaner sind dagegen knapp 80 Prozent gegen die Anklage.

Trump zur Anklageverlesung in New York

Viele der Befragten vermuten hinter der Anklage auch politische Gründe. Etwa 75 Prozent halten das Verfahren gegen Trump zumindest teilweise für politisch motiviert. Der frühere US-Präsident erscheint heute (4. April 2023) zur Anklageverlesung persönlich vor Gericht. Bereits am Vortag war er dafür mit seinem Privatflugzeug von Florida nach New York geflogen.

Trumps Anwalt Joe Tacopina hatte die Vorwürfe gegen den Ex-Präsidenten zuletzt erneut zurückgewiesen. Dem Sender CNN sagte er, es handele sich bei der Zahlung um eine persönliche Ausgabe und nicht um eine Wahlkampfausgabe. Außerdem gebe es für eine angebliche Fälschung von Geschäftsunterlagen keine Beweise. Trump selbst spricht von einer „Hexenjagd“. (Gregor-José Moser)