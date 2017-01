Zitierte Trump den Batman-Bösewicht Bane?

Der neue US-Präsident Donald Trump am Tag der Amtseinführung (l). Hat er in seiner Rede von Bösewicht „Bane“ abgekupfert?

Washington - Alles nur geklaut - das sangen schon die „Prinzen“. Ausgerechnet bei seiner ersten Rede als US-Präsident soll Donald Trump von Batman-Bösewicht Bane inspiriert worden sein.

Dass Donald Trumps erste Rede politisch eher auf ein düsteres Zeitalter hindeuten könnte, darüber sind sich die meisten Beobachter und Analysten einig. Aber jetzt wird es ganz, ganz dunkel - zumindest wenn zahlreiche Twitter-Nutzer Recht haben sollten.

Diesen fiel nämlich auf, dass Trump bei seiner Rede am Tag der Amtseinführung sagte: „Wir nehmen die Macht von Washington DC und geben sie an euch, das Volk, zurück.“ Im Englischen ist dies fast wortgleich sagt Maskenmann Bane im Film „Batman - The Dark Knight Rises“ von 2012: „Wir holen uns Gotham zurück von den Korrupten! Den Reichen! (...) Und wir geben es euch, dem Volk, zurück.“

In dem Blockbuster reißt der Bösewicht die geltenden Regeln in der fiktiven Metropole Gotham ein und bricht zuvor noch eben dem dunklen Helden der Serie, Batman, den Rücken. Darauf folgt die Herrschaft des „Volkes“, die sich allerdings vor allem in Willkürgerichten und der Unterdrückung von Recht und Gesetz zeigt.

Übrigens: Am Ende von „The Dark Knight Rises“ wird Bane - ganz Hollywood - dann doch noch gestürzt. Im Falle von Donald Trump wird man darauf wohl noch mindestens vier mal 365 Tage warten müssen.

