Trump droht mit Rache: „Wenn ihr gegen mich vorgeht, werde ich gegen euch vorgehen!“

Die nächste Eskalation im juristischen Streit um Donald Trump: Der ehemalige US-Präsident will Gleiches mit Gleichem vergelten.

Washington, D.C. - Donald Trump schießt jetzt scharf. Sogar noch schärfer, als man das von ihm bisher schon gewohnt war. Der frühere US-Präsident droht jetzt nämlich mit Rache. „Wenn ihr mich verfolgt, dann werde ich euch verfolgen“, schrieb der Republikaner auf seiner eigenen Social-Media-Plattform Truth Social kurz nach seinem in Washington, D.C. Ungefähr bedeutet diese Drohung, Gleiches mit Gleichem zu vergelten.

Nach Auffassung von Sonderermittler Jack Smith richtet sich Trumps Äußerung gegen all diejenigen, die an dem Strafverfahren rund um den versuchten Wahlbetrug und den Sturm auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 gegen Trump beteiligt sind.

Donald Trump erschien am Donnerstag persönlich vor Gericht in Washington. © Alex Brandon/AP/dpa

Donald Trump soll klarstellen, welche Informationen er veröffentlichen will

Deshalb hat Smith nun eine „Schutzverfügung“ bei Gericht beantragt. Diese soll Trump daran hindern, Informationen aus dem laufenden Verfahren öffentlich zu machen. In einem bei Gericht eingereichten Antrag des Sonderermittlers hieß es, es bestehe die Gefahr, dass Trump Beweismaterial, mit dem er konfrontiert werde, verwende, um Zeugen einzuschüchtern oder ihnen zu drohen.

Richterin Tanya Sue Chutkan hat daraufhin angeordnet, dass sich Trump bis Montagnachmittag (7. August) äußern soll, welche Informationen er offenlegen will. Diese im amerikanischen Recht gängige „protective order“ dient vor allem dem Schutz der Privatsphäre von Zeuginnen und Zeugen oder anderen Verfahrensbeteiligten und wird häufig angewandt.

Trump-Sprecher sieht in der Aussage keine Drohung

Sonderermittler Jack Smith hält die Schutzverfügung in diesem Fall allerdings für besonders wichtig, weil er die Aussage Trumps als Drohung versteht - ganz anders als ein Sprecher Trumps. Der hat die Aussagen Donald Trumps als „politische Rede“ hingestellt. Dem Sprecher zufolge zielt die Aussage Trumps hauptsächlich auf gegen ihn arbeitende Wahlkampforganisationen.

2024 wird der nächste US-Präsident gewählt, und Donald Trump will noch einmal für die Republikaner antreten; Trump regierte die USA zwischen 2017 und 2021 als 45. Präsident und wurde dann von Joe Biden abgelöst. Diese Niederlage hat Trump allerdings nie akzeptiert.

Der Kern des aktuellen Verfahrens sind Anschuldigungen des US-Justizministeriums gegenüber Trump, dass er falsche Behauptungen über die Wahl verbreitet und seinen Stellvertreter Mike Pence daran gehindert habe, die Amtseinführung Joe Bidens zu blockieren. Höhepunkt war der vermeintliche Aufruf Trumps an seine republikanischen Fans im Januar 2021, das Kapitol zu stürmen. Trump hatte bisher alle Vorwürfe abgestritten und das Verfahren allgemein kritisiert. (Karsten Hinzmann)