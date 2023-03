Donald Trump verbreitet Fake-Fotos von sich selbst beim Beten

Von: Lucas Maier

Teilen

Mit der Wahrheit nimmt es Donald Trump nicht so genau. Ein gefälschtes Bild von sich selbst soll wohl seine Anhänger bei Laune halten.

Washington - Der ehemalige Präsident der USA, Donald Trump, hält seine Gefolgschaft wohl mit einem Fake-Foto von sich selbst bei der Stange. Auf seiner eigenen Plattform Truth Social teilte er zuletzt ein Bild von sich in Gebetspose, wie das Wirtschaftsmagazine Forbes schreibt.

Während die Twitter-Kopie Truth Social mit dem Slogan „Follow the Truth“ (Folge der Wahrheit) wirbt, scheint es der Ex-Präsident mit der Wahrheit nicht so genau zu nehmen. Denn bei dem geteilten Bild handelt es sich um eine Fälschung, die von einer künstlichen Intelligenz (KI) erzeugt wurde, wie Forbes schreibt. Für die Fälschung gibt es eindeutige Indizien.

Festnahme von Donald Trump: KI generierte Bilder kursieren durch die sozialen Netzwerke

Nachdem Bekannt wurde, dass es zu einer Klage gegen Donald Trump kommen könnte, fluteten KI-generierte Bilder von der Festnahme des Ex-Präsidenten die sozialen Medien. Trump hatte seine Festnahme zuvor selbst angekündigt und seine Anhänger zum Protest aufgerufen, wie die Deutsche Presse-Agentur schreibt.

Donald Trump: KI generierte Fotos seiner fiktiven Festnahme kursieren in den sozialen Netzwerken. Jetzt greift er selbst zu einem Fake. © Hintergrund: Screenshot Twitter @RealRomanWagner, Vordergrund: Screenshot: Twitter @AzPetrich

Bei der Anklage geht es um Schweigegeldzahlungen, die Donald Trump an einen Pornostar gezahlt haben soll. Sie könnten einen Verstoß gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung darstellen. Es wäre die erste Anklage einer Staatsanwaltschaft gegen einen ehemaligen US-Präsidenten.

Seine eigene Fälschung soll Donald Trump am Donnerstag (23. März) auf Truth Social geteilt haben, wie Forbes schreibt. Derzeit können sich bei dem Twitter ähnlichen Netzwerk keine neuen User:innen mehr anmelden.

Die Fälschung: Donald Trump setzt Gefolgschaft ein Fake-Bild vor

Das Bild zeigt Trump mit einem Knie am Boden, in einer Gebetshaltung. Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass es sich um ein echtes Foto handelt. Zoomt man jedoch auf die Hände des Expräsidenten, wird schnell klar, dass es sich um eine Fälschung handeln muss. Der Ringfinger an der rechten Hand fehlt hier beispielsweise. „KI-Bilderstellungstools haben enorme Schwierigkeiten, realistische Hände zu erzeugen, und dieses Bild ist nicht anders“, schreibt Forbes zu dem Bild.

Tipps zum Entlarven von Fake-Fotos:

Rückwärtssuche: Wer sich bei einem Foto im Netz unsicher ist, ob sich die Szenerie so abgespielt hat, kann das Foto in die Google-Bildersuche einfügen. Hierdurch fliegen Fälschungen meist schnell auf.

Wer sich bei einem Foto im Netz unsicher ist, ob sich die Szenerie so abgespielt hat, kann das Foto in die Google-Bildersuche einfügen. Hierdurch fliegen Fälschungen meist schnell auf. Meta-Daten: Mit einem Rechtsklick kann man sich außerdem die Metadaten eines Fotos anzeigen lassen. Dort sind Aufnahmezeit, Ort und teils auch das letzte Bearbeitungsprogramm ersichtlich. Doch Vorsicht: Auch Meta-Daten können gefälscht oder bewusst gelöscht werden.

Mit einem Rechtsklick kann man sich außerdem die Metadaten eines Fotos anzeigen lassen. Dort sind Aufnahmezeit, Ort und teils auch das letzte Bearbeitungsprogramm ersichtlich. Doch Vorsicht: Auch Meta-Daten können gefälscht oder bewusst gelöscht werden. Online-Tools: Über Websiten wie FotoForensics können sich neben den Metadaten auch nachträglich bearbeitete Stellen im Bild anzeigen lassen. (ELA-Analyse)

Über Websiten wie FotoForensics können sich neben den Metadaten auch nachträglich bearbeitete Stellen im Bild anzeigen lassen. (ELA-Analyse) Quelle: Redaktion und Chip.de

Es ist bei weitem nicht das erste Mal, dass Trump Bilder fälscht und diese mit der Öffentlichkeit teilt. Im Oktober 2019 postete er ein Bild auf Twitter, wie er einem Hund eine Medaille um den Hals legte. Das Bild sorgte für einen Affront bei der US-Bevölkerung, wie Watson schreibt. Kurz zuvor hatten US-Soldaten den IS-Chef Abu Bakr al-Bagdadi eliminiert. Anstelle der Soldaten würdigte Trump mit der Fotomontage lediglich den Hund, der an der Operation beteiligt gewesen sein soll.

Nicht die erste Fälschung: Donald Trump hat bereits des Öfteren Bilder verändert

Ein weiteres Bild aus dem Jahr 2019 soll Donald Trump nachträglich verändert haben, um fitter zu wirken, wie Forbes schreibt. Skurril daran: Er ließ sich längere Finger fälschen.

Ob es am Ende zu einer Anklage gegen Donald Trump kommt und die KI generierten Bilder zur Wirklichkeit werden, bleibt abzuwarten. (Lucas Maier)