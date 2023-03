Donald Trump erwartet eigene Festnahme und nennt sogar einen Termin

Von: Daniel Dillmann

Donald Trump, ehemaliger Präsident der USA, hat seine eigene Verhaftung angekündigt. © Scott Olson / AFP

Auf seiner eigenen Social-Media-Plattform lässt Donald Trump eine Bombe platzen: Der US-Präsident erwartet in wenigen Tagen seine Verhaftung.

Washington DC - Der einstige Präsident Donald Trump hat sich auf seiner Social-Media-Plattform zu Wort gemeldet und dabei nicht weniger als seine eigene Verhaftung angekündigt. Er rechne damit, noch am kommenden Dienstag verhaftet zu werden. Seine Unterstützer rief Trump zu Protesten auf.

„Der haushoch führende republikanische Kandidat und ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika wird am Dienstag nächste Woche festgenommen werden. Protestiert, holt euch unsere Nation zurück!“, schrieb Trump in einer wütenden Nachricht, die nur aus Großbuchstaben bestand.

Donald Trump kündigt eigene Festnahme an und warnt vor „radikalen Linken“

Seine Anhänger forderte Donald Trump auf, „das Land zurückzuerobern“, das von „radikalen Linken“ zerstört werden würde und bereits „tot“ sei. Die Vorwürfe gegen ihn seien alle erfunden, die Wahl 2020 gestohlen. Trump hatte damals gegen den amtierenden US-Präsidenten verloren. Seine Niederlage hat der gebürtige New Yorker bis heute nicht eingestanden.

In seiner Nachricht machte Donald Trump vor allem der Staatsanwaltschaft im New Yorker Stadtteil Manhattan große Vorwürfe. Dort wird seit Jahren gegen den ehemaligen Präsidenten der USA ermittelt. Es besteht der Verdacht, Trump habe während des Wahlkampfs zur Präsidentschaft 2016 eine Schweigegeldzahlung an Erotikdarstellerin Stormy Daniels angewiesen. Anwalt Michael Cohen soll im Auftrag Trumps 130.000 US-Dollar an Daniels gezahlt haben. Trump wiederum soll seinem damaligen Rechtsbeistand das Geld in Raten zurückgezahlt haben.

Donald Trump könnte nächste Woche festgenommen werden

Das Geschworenengremium entscheidet in den USA nach Vorlage von Beweismitteln durch die Staatsanwaltschaft, ob in einem Fall Anklage erhoben werden soll. US-Medien wie der Nachrichtensender Fox News gehen davon aus, dass dies im Fall von Donald Trump in den kommenden Tagen passieren wird. Bereits zu Beginn der Woche sollen sich Vertreter der Justiz und der Polizei treffen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Donald Trump selbst will 2024 erneut für die Präsidentschaft in den USA kandidieren. (dil/dpa)