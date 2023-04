Trump von den Frauen verlassen: Melania und Ivanka fehlen in Mar-a-Lago

Von: Christoph Gschoßmann

Melania und Ivanka Trump fehlen, als sich Ex-US-Präsident Donald Trump nach seiner Anhörung an seine Anhänger wendet.

Mar-a-Lago - Sonst steht Melania Trump ihrem Donald eigentlich immer zur Seite, doch diesmal anscheinend nicht: Die ehemalige First Lady fehlte genauso wie Tochter Ivanka, als sich Donald Trump nach der Rückkehr aus New York in Mar-a-Lago an seine Anhänger wandte. In seiner Heimatstadt war die viel beachtete Anklage gegen ihn verlesen worden. Die restliche Familie, wie Tiffany, Don jr., Eric, die Schwiegertöchter Lara Trump und Kimberly Guilfoyle waren zugegen, was die Abwesenheit der beiden Trump-Frauen noch deutlicher wirken ließ.



Trump echauffierte sich auch ohne die Unterstützung der beiden in seiner in seiner Rede. Er hätte „nie gedacht, dass so etwas in Amerika passieren könnte. Das einzige Verbrechen, das ich begangen habe, ist es, furchtlos unsere Nation vor jenen verteidigt zu haben, die unser Land zerstören wollen (...) Es ist eine Beleidigung für unser Land.“

Melania hüllt sich zur Anklage gegen Donald Trump in Schweigen

Melania (52) hält sich seit Wochen zurück, was die Thematik rund um die Anklage angeht. Sie war auch nicht mit Donald nach New York gefahren. In dem Verfahren geht es um eine Schweigegeldzahlung von 130.000 Dollar an den Ex-Pornostar Stormy Daniels von Trump, die laut deren Aussage 2006 bei einem Golfturnier-Wochenende mit ihm Sex hatte. Auch zu dieser Zeit war er bereits mit Melania verheiratet. Trump ist in 34 Punkten wegen Fälschung von Geschäftsunterlagen angeklagt und plädierte auf nicht schuldig. Für das People-Magazin ist die Sache klar. Eine anonyme Quelle aus dem Umfeld der Trumps will wissen, dass Melania „noch immer wütend“ sei, und man den Fall in ihrem Beisein nicht erwähnen dürfe. Anderen Quellen zufolge sei Melania zwar wütend, stehe aber weiterhin hinter Donald.

Immerhin: Am Ostersonntag tauchte Melania dann doch wieder einmal in der Öffentlichkeit auf. Beim Oster-Brunch im Mar-a-Lago-Club am Sonntag (9. April) ließ sie sich laut einem Bericht und Fotos der New York Post gemeinsam mit Trump sehen. Die Botschaft könnte also lauten: Sie steht nach wie vor hinter ihm, doch die Affäre und die daraus resultierende Anklage gehen ihr einfach weiterhin gegen den Strich.

Donald Trump wandte sich nach der Rückkehr von der Anklageverlesung an seine Fans. © Evan Vucci/Picture Alliance

Auch zwischen Ivanka und Donald scheinen sich Risse aufzutun. Die 41-Jährige hatte angekündigt, nicht an Trumps Kampagne zur Wiederwahl mitzuarbeiten. So hatte sie kundgetan, dass sie sich „dieses Mal“ dafür entscheidet, ihren „kleinen Kindern und dem Privatleben, das wir als Familie schaffen, Priorität einzuräumen. Obwohl ich meinen Vater immer lieben und unterstützen werde, werde ich dies in Zukunft außerhalb der politischen Arena tun.“ Zuletzt gab es Berichte darüber, dass sie sogar den Kontakt zu ihrem Vater abgebrochen hat. (cgsc)