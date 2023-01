Nachspiel vor Gericht: Stormy Daniels könnte Donald Trump zu Fall bringen

Von: Daniel Dillmann

Porno-Star Stormy Daniels (m.) könnte Donald Trump zu Fall bringen. (Archivbild) © Eventpress Golejewski/imago

Der Fall um Donald Trump und Schweigegeld an Erotikstar Stormy Daniels nähert sich dem großen Finale in New York.

New York - Vier Jahre nach Beginn der Ermittlungen ist es nun so weit: Die Staatsanwaltschaft im New Yorker Stadtteil Manhattan wird am Montag damit beginnen, ihre Beweise gegen Donald Trump einer „Grand Jury“ vorzulegen. Die Geschworenen werden Belege präsentiert bekommen, dass Trump bei der Zahlung von Schweigegeld an Erotik-Schauspielerin Stormy Daniels beteiligt gewesen war. Das berichtet die New York Times und bezieht sich dabei auf eine anonyme Quelle.

Die Ermittlerin:innen aus New York nehmen laut Fr.de von Ippen.Media damit die nächste Hürde und nähern sich dem Ziel, Donald Trump wegen Verstoßes gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung anzuklagen. Denn die 130.000 US-Dollar, die die Erotikdarstellerin Daniels erhalten hatte, sollen nicht etwa von Trumps Konto, sondern stattdessen aus der Börse seiner Wahlkampagne zur US-Wahl 2016 stammen.

Donald Trumps Affäre mit Stormy Daniels holt ihn ein

Den Stein ins Rollen gebracht hatte im Jahr 2018 das Wall Street Journal. In einem Bericht deckte das Magazin auf, dass Donald Trump seinen damaligen Anwalt Michael Cohen angewiesen hatte, dem Pornostar Stormy Daniels besagte 130.000 US-Dollar zu zahlen. Trump wollte damit verhindern, dass Daniels über die Affäre mit Trump rund zehn Jahre zuvor sprach und so seine politischen Ambitionen im konservativen Teil der USA gefährden würde. Cohen wiederum gab später zu, die Zahlung an Daniels geleistet zu haben und bekannte sich schuldig, das Geld illegal aus der Kampagne Trumps genommen zu haben. Er wurde zu drei Jahren Bundesgefängnis verurteilt. Nach seiner Entlassung rechnete der ehemalige Anwalt in einem Enthüllungsbuch mit Donald Trump ab.

Donald Trump selbst hat bis heute sowohl die Affäre mit Stormy Daniels als auch die Beteiligung an der Schweigegeldzahlung abgestritten. Laut Angaben der New York Times soll nun aber David Pecker, ehemaliger Herausgeber des National Enquirer, einer Boulevardzeitung in den USA, gesehen worden sein, wie er das Gerichtsgebäude in Manhattan betrat. Pecker soll Trump bei der Zahlung des Geldes an Daniels geholfen haben. Im Jahr 2018 erklärte er sich bereit, mit den Behörden zusammenzuarbeiten und erhielt dafür Immunität.

Trumps Affäre: Was macht Stormy Daniels heute?

Stormy Daniels hatte ihre Affäre im Jahr 2019 publik gemacht und ein Buch über ihre Zeit mit dem damaligen US-Präsidenten Donald Trump geschrieben. Heute ist die ehemalige Schauspielerin als Moderatorin tätig, aktuell bei einer Reality-Show, in der schwule Männer bei der Partnersuche unterstützt werden sollen. (dil)