Trump-Anhänger hoffen auf Putin und seine „explosiven Beweise“ gegen Biden

Von: Bedrettin Bölükbasi

Vor der Wahl 2024 setzt die Trump-Szene ihre Hoffnungen auf Kreml-Chef Putin. Eine Anhängerin des Ex-Präsidenten erwartet „schockierende Informationen“ gegen Biden.

Washington, D.C. – Sie ist eine selbsternannte Prophetin und zugleich eine feurige Unterstützerin des ehemaligen republikanischen US-Präsidenten Donald Trump: Die amerikanische Priesterin Julie Green macht immer wieder mit kruden Äußerungen aufmerksam auf sich, denn oft heißt es, sie erhalte gewisse Botschaften von Gott persönlich.

Die Botschaften, die sie angeblich erhält und auf der konservativen Plattform Rumble verbreitet, sind sehr oft politischer Natur. Diesmal geht es um angebliche Beweise in den Händen des russischen Machthabers Wladimir Putin gegen seinen US-Amtskollegen Joe Biden.

Trump-Unterstützerin und „Prophetin“: Sie hofft auf Putins „Beweise“

In ihren Videos nimmt Green oftmals Politiker der Demokratischen Partei ins Visier. Eins ihrer jüngsten Videos richtete sich gegen US-Präsident Biden. Ihr Vorwurf: Biden habe bestimmte Vereinbarungen mit Russland unterzeichnet und Putin werde nun die Beweise dazu aufdecken. Er werde die „bösen Pläne“ von Biden mit Blick auf die letzte Präsidentschaftswahl im Jahr 2020 verraten, so Green laut dem US-Magazin Newsweek.

Trump und seine Anhänger sprechen auch 3 Jahre später von einer „gestohlenen Wahl“. Sie werfen den Demokraten vor, mit Wahlfälschung den Sieg geholt zu haben. Vor der Kongress-Bestätigung des Wahlsieges von Biden am 6. Januar 2021 hatten die Unterstützer von Trump nach einer Rede des Ex-Präsidenten das Kapitol, den Sitz des Kongresses, gestürmt. Der Tag ging als ein dunkles Kapitel der US-Demokratie in die Geschichte ein. Zwei Wochen später, am 21. Januar, trat Biden sein Amt offiziell an.

Priesterin ernennt sich als „Prophetin“: Attacke auf Demokraten in Videos

Green versprach in ihrem Video „schockierende Informationen“ aus Russland. Dies werde der Welt die Wahrheit über die „Einrichtung in Washington D.C.“ – gemeint ist offensichtlich die Regierung von Biden – zeigen. Geht es nach der selbsternannten Prophetin, so hat Putin sehr viel Material nicht nur gegen Biden, sondern auch den demokratischen Ex-Präsidenten Barack Obama in der Hand. Es gehe um ihre „bösen Pläne und bösen Absichten sowie Strategien, die sie gegen ihre eigene Nation und Nationen rund um die Welt geschmiedet haben“.

Die Trump-Unterstützerin erwartet jedenfalls sehr viel von den angeblichen Beweisen, die Putin haben soll. Sie verspricht, die Beweise würden die „Fake-Regierung“ bis in ihr Kern erschüttern. „Putin hat mehr Beweise über die Wahl 2020, von denen viele nicht einmal wussten, dass er sie hat“, behauptete Green. Bislang habe man auf den richtigen Zeitpunkt gewartet, die Informationen aufzudecken: „Und diese Zeit rückt nun näher.“ (bb)