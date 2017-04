Doppelt so viele Betreuungsplätze für Kleinkinder

In Merkel ihren Kabinett sind fast alle Ministerinnen Mütter.

Logisch, dass sie ihre Kinder in Kita stecken um ihre Karriere weiter verfolgen zu können.

Da werden Mütter gerade zu hypnotisch bedrängt sich zu entscheiden einen Beruf, Kinder u. den Haushalt unter einen Hut zu bringen. Für die Frauen in der Politik scheint es kein Problem zu sein wenn sie ihre Termine so legen für einen freien Tag oder für ein freies Wochenende um mal mit den eigenen Kinder ein paar Stunden spielen zu können. Putzfrauen, Haushälterinnen sind vorhanden wo der Haushalt perfekt weiter versorgt wird. Supermamas in der Politik sind das, wo sie mehr großem Wert legen, dass die Kinder in fremde Betreuungshände gelegt werden statt sich zu kümmern, dass der Ehemann mehr Geld u. staatliche Zuschläge nachhause bringen kann. Dann könnte er für die mütterliche Betreuerin seiner Kinder einen Pflicht- Rentenbeitrag einzahlen, dass ihre spätere Rente besser höher abgesichert ist. Die Leidtragenden sind die kleinen Kinder die viele Jahre auf die Kuschelwärme der Mutter verzichten müssen. Superfrauen nennt man diese Frauen die in den Beruf gehen müssen weil das Einkommen vom Mann nicht reicht u. weil sie Angst haben im Alter kaum eine Rente zu bekommen. Wer sich für überwiegend entscheidet zuhause zu bleiben für die Kinder, der wird schon fast als faul u. dumm bezeichnet. Karrierefrauen hat es schon immer gegeben, aber meistens hat das mütterliche Herz sich für die Erziehung ihrer Kinder zuhause entschieden. Der Kindergarten kam später dazu - schrecklich wenn schon Kleinkinder abgegeben werden wie Pakete in eine staatliche Betreuung. Der Arbeitsmarkt ist auch ein Problem, wo Frauen nach Jahren der Betreuung ihrer Kinder keine Chance mehr bekommen Fuß zufassen im Beruf - sie müssen putzen gehen für einen Hungerlohn.