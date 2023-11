Gaza-Tunnel-Labyrinth der Hamas: Einblick in die „Hölle unter der Erde“

Von: Lisa Mariella Löw

Teilen

Mehrere Tunnel, die 500 Kilometer lang sind, setzt die Hamas bei ihrem Krieg gegen Israel ein. 40 Meter unter der Erde planen sie ihre Angriffe.

Gaza – Der Gazastreifen ist flächenmäßig nur etwas größer als München. Für ihre militärischen Zwecke im Krieg gegen Israel hat die Hamas jedoch unterirdisch eine zweite Welt gebaut. Laut einer US-Studie gibt es unter Gaza 1.300 Tunnel, die insgesamt 500 Kilometer lang sind. Dort sollen sich nach Angaben der Bundeswehr-Denkfabrik GIDS nicht nur Strom, Wasser- und Lebensmittelvorräte, sondern auch Sprengfallen befinden.

Wie gigantisch die Tunnelsysteme sind, wurde zuletzt in Berichten von freigelassenen israelischen Geiseln offengelegt. Nach Angaben der Krone-Zeitung berichtete die 85-jährige Israelin Yocheved Lifschitz, dass sie nach ihrer Entführung „zwei oder drei Stunden lang“ durch ein unterirdisches „Tunnelnetz“ geführt worden sei. Das verborgene Labyrinth sei „die Hölle unter der Erde“, schrieb auch die israelische Zeitung „Maariv“ diese Woche.

500-Kilometer-Tunnel der Hamas: Platz für Motorräder und Autos in 40 Meter Tiefe

500 Kilometer lang sollen die Tunnel der Hamas sein, die bis zu 40 Meter tief in die Erde hinab gebaut wurden. (Archivbild) © IMAGO/Dawoud Abo Alkas

Als „unterirdische Stadt“, bezeichnete John Spencer, Autor einer Studie der US-Militärakademie West Point, die Tunnel im Gazastreifen. Nach Angaben der iranische Nachrichtenagentur Tasnim passen in manche der Tunnel Autos und Motorräder. Einige Schächte seien bis zu 40 Meter tief und könnten laut der US-amerikanischen Studie 450 Kilogramm schweren Bomben standhalten.

Laut der Kronen-Zeitung gehe das israelische Heer davon aus, dass die Hamas die meisten ihrer Angriffe aus den Tunneln heraus steuere. Die Hamas könne „ihr unterirdisches Netzwerk nutzen, um Kämpfer zur richtigen Zeit an den richtigen Ort zu bringen – oder um sie von Gefahren fernzuhalten“, sagte Mick Ryan, ein pensionierter US-General, der jetzt für die Denkfabrik Center for Strategic and International Studies tätig ist.

Sprengfallen und Hinterhalte: Hamas geht strategisch vor in 500-Kilometer-Tunnel

Vor dem Krieg in Israel: Die Geschichte des Israel-Palästina-Konflikts in Bildern Fotostrecke ansehen

Die israelische Armee hat nach Angaben westlicher Fachleute bereits Spezialkommandos mit ausgebildeten Hunden für das Aufspüren und Zerstören der Tunnel gebildet. Bisher hat die israelische Seite nach eigenen Angaben bis 2021 hundert Kilometer des unterirdischen Labyrinths zerstört, auch Ägypten ließ einige Tunnel fluten. Die Hamas grub jedoch immer wieder neue Gänge. Laut dem ZDF gebe es unzählige Eingänge in die Tunnel, auf Feldern und unter Schulen.

Hendrik Remmel von der Bundeswehr-Denkfabrik GIDS berichtete im ZDF, dass die Hamas aktuell in den Tunneln Hinterhalte und Sprengfallen vorbereitet hätten. In den Tunneln gebe es kein Satellitenempfang und kein GPS, was das Aufspüren für die israelischen Streitkräfte erschwere.

Hamas im 500-Kilometer-Tunnel: Israel kämpfe wie gegen Gespenster

Bilder zeigen, wie der Krieg in Israel das Land verändert Fotostrecke ansehen

Während die israelischen Bodentrupps durch Gaza laufen, würden sie immer wieder von Hamas-Soldaten aus den Tunneln überrascht werden. „Es ist, als würde man die Straße entlanggehen und darauf warten, ins Gesicht geschlagen zu werden“, beschreibt John Spencer, laut den Angaben des RND. „Es gibt Millionen versteckter Orte, wo sie sein können“, sagt Spencer. „Du kannst sie nicht sehen, aber sie können dich sehen.“

Weil das das Tunnelsystem im Gazastreifen so dicht sei, nennt Israel es „Metro“. Die Tunnel hätten eine völlig desorientierende Wirkung, beschreibt der ehemalige Soldat Ariel Bernstein einen Einsatz im Gazastreifen vor neun Jahren. Hamas-Kämpfer seien wie aus dem Nichts aufgetaucht und hätten angegriffen. „Es war, als ob ich gegen Gespenster kämpfte“, sagt er. „Man sieht sie nicht.“ (Lisa Mariella Löw)