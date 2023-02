Chaos in der Türkei: Großvater nach Rettung weiter verschollen - Angehöriger schildert Odyssee

Von: Erkan Pehlivan

Metin Gülmen gemeinsam mit seinem Großvater Garip und Gromutter Mediha © privat

Nach dem Erdbeben in der Türkei wurden viele Menschen in Kliniken gebracht. Dort verliert sich oft ihre Spur. Ein Beispiel ist der 85 Jahre alte Garip Gülmen.

Hatay - Seit dem Erdbeben vom 6. Februar in der Türkei und Syrien suchen viele Menschen weiterhin nach ihren Angehörigen. Während einige dieser sehr wahrscheinlich tot unter den Trümmern begraben sind, wurden andere lebendig geborgen und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Vor allem Kinder, die ihre Eltern verloren haben und auch alte Menschen sind offenbar nicht mehr aufzufinden. Das geschah auch mit dem 85-jährigen Garip Gülmen aus Subasi nahe des südtürkischen Hatay, wie ein Angehöriger FR.de von IPPEN.MEDIA berichtet.

Türkei: Nachbarn retten nach Erdbeben 85-Jährigen aus den Trümmern

Das Erdbeben hatte das Haus des alten Mannes zum Einsturz gebracht und seine 77-jahre alte Frau Mediha und ihn unter sich begraben. Die Nachbarn hatten die Hilfeschreie des Mannes gehört und ihn mit ihren Gartengeräten ausgegraben. Anschließend brachten sie Gülmen in ein Krankenhaus. Seine Frau Mediha verlor unter den Trümmern ihr Leben. Wir haben mit ihrem Enkelsohn, dem deutschen Journalisten Metin Gülmen von der Funke Mediengruppe, gesprochen.

Beschädigtes Krankenhaus in Hatay © Caglar Oskay/IMAGO

Das Krankenhaus habe seinen Großvater nicht aufgenommen, „offenbar weil er keine ernsthaften Verletzungen hatte“, erzählt Gülmen. Sein Vater und drei Onkel hatten es nach dem Erdbeben aus Deutschland geschafft, in die Region zu fliegen, um dort nach den Eltern zu sehen. Sie klapperten die Gegend ab, kein Krankenhaus oder Lazarett, in dem sie nicht nachschauten. „Sie haben in den Krankenhäusern in alle Zimmer reingeschaut, in der Hoffnung meinen Großvater dennoch zu finden“, sagte Journalist Gülmen im Gespräch mit FR.de von IPPEN.MEDIA.

Chaos nach dem Erdbeben - Menschen werden rausgeflogen

Eine These: Womöglich habe das Krankenhauspersonal den Namen des alten Mannes noch nicht aufgenommen. Zu groß war das Chaos in den ersten Tagen nach dem Erdbeben. Fündig wurden sie jedoch nicht. Die vier Söhne von Garip Gülmen bekamen schließlich heraus, dass vermutlich die Gendarmerie den 85-jährigen Mann in ein Krankenhaus im nahe gelegenen Adana gebracht hatte, erzählt der Journalist.

„Mindestens einen Tag war er dort und danach wurde er aus der Gegend ausgeflogen. Wir wissen aber nicht, wohin. Täglich sollen in den ersten Tagen nach dem Erdbeben Menschen 40-50 Flugzeuge die Menschen in andere Städte gebracht haben“, erzählt Gülmen. Vor Ort haben sein Vater und seine Onkel mit verschiedenen Offiziellen gesprochen, unter anderem mit dem Gouverneur und auch dem Staatsanwalt - vergeblich.

Angehörige wollen erneut ins Erdbebengebiet aufbrechen

Der 85 Jahre alte Garip Gülmen sei für sein Alter noch wohlauf. Er habe zwar einige gesundheitliche Probleme, aber dement sei er nicht, erzählt uns der Journalist. „Wir hoffen, dass es meinem Großvater gut geht und glauben, dass er in einem Krankenhaus in einer anderen Region des Landes zumindest in Sicherheit ist.“ Derzeit erinnere die Situation an die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. In den nächsten Tagen sollen wieder Angehörige aus Deutschland aufbrechen, um nach dem Großvater zu suchen. (Erkan Pehlivan)