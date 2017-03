Ermittlungen gegen Höcke eingestellt

naja,witwe, wenn man sich die Rede im Netz mal anschaut, kommt man schon zu der

Erkenntnis, dass die Staatsanwaltschaft zu gar keiner anderen juristischen Bewertung kommen konnte -

Höckes Ansatz, dass deutsche tausendjährige Geschichte nicht nur 12 Jahre Naziherrschaft ausmacht,

haben auch schon andere (Augstein sen.) in den Raum gestellt -

und auch hier sollte sich jeder informieren, bevor er Urteile über Höcke fällt -

was mich aber regelrecht erzürnte, waren die Entgleisungen des Herrn Höcke gegenüber

Roman Herzog und von Weizsäcker.

Wer gedanklich und sprachlich so danebenlegt wie hier Herr Höcke,

darf sich nicht wundern, wenn die Breitseiten zurückkommen -

leider haben die Medien dies nicht thematisiert