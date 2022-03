Jamala beim deutschen ESC-Vorentscheid: Siegerin von 2016 zeigt erschreckende Bilder zur Lage in Ukraine

Von: Momir Takac

Jamala zeigt erschreckende Bilder vom Ukraine-Krieg: Säuglinge liegen auf dem Boden in einem Keller. © instagram.com/jamalajaaa

Die aus Kiew geflüchtete ukrainische ESC-Gewinnerin Jamala tritt beim deutschen Vorentscheid auf. Auf Instagram teilt sie erschreckende Eindrücke vom Krieg in ihrer Heimat.

Kiew/Istanbul - Beim deutschen Vorentscheid zum ESC 2022 in Turin wird es nicht nur um Musik gehen. Der Sendung mit dem Titel „Germany 12 Points“ steht auch im Zeichen des Ukraine-Konflikts. Laut dem verantwortlichen Norddeutschen Rundfunk (NDR) soll die Verbundenheit der Länder Europas betont und daran erinnert werden, dass das derzeit von russischen Truppen angegriffene Kiew 2005 und 2017 Gastgeber des ESC war.

Jamala beim ESC-Vorentscheid: „Ich werde Ihnen mit jedem Wort sagen, was in meiner Heimat Ukraine passiert“

Schilderungen vom Ukraine-Krieg erwartet man sich vom Gast, der aus Kiew stammt. Jamala, ESC-Gewinnerin für die Ukraine 2016, wird beim Vorentscheid singen und mit Moderatorin Barbara Schöneberger über ihre Erlebnisse in ihrer Heimat sprechen. In einem ihrer zahlreichen Instagram-Beiträge machte die 38-Jährige deutlich, was die Zuschauer erwartet.

„Morgen fliege ich nach Berlin. Ich werde Ihnen mit jedem Wort sagen, was in meiner Heimat Ukraine passiert. Denn für uns zählt jetzt jede Minute. Jede Sekunde! Wir werden gewinnen“, schrieb Jamala, die mit ihren Kindern aus Kiew floh und inzwischen in Istanbul bei ihrer Schwester wohnt, am Donnerstag (3. März). Alles rund um den deutschen ESC-Vorentscheid gibt es hier im Live-Ticker.

Jamala zeigt Not der Menschen im Ukraine-Konflikt

Auf ihrem Instagram-Kanal gibt Jamala regelmäßig Eindrücke aus der Ukraine. Sie zeigt Bilder von Beschuss, zerstörte Gebäude oder Menschen, die Schutz vor den Bomben suchen. Ihre Beiträge sind voller Pathos, Zuversicht und Hilfeschreie, enden oft mit Verehrung der Soldaten, die die Ukraine verteidigen. Besonders eindrücklich sind zwei Fotos.

Kinder und Babys suchen Schutz vor russischen Bomben. © instagram.com/jamalajaaa

Eines zeigt rund 30 Kinder und Babys, die mit drei Erwachsenen in einem kleinen Kellerzimmer offensichtlich Zuflucht gefunden haben. Es ist eng. In einem Babybett liegen sieben Säuglinge. Am unteren Bildrand sieht man ein weiteres Baby, das in einem Korb liegt. Zu dem Foto schrieb Jamala auf Englisch: „Wir müssen Putins Krieg stoppen. Es ist absolut verrückt. Steht der Ukraine bei. Unsere Kinder sterben. Helfen Sie unserer ukrainischen Armee, unser Land zu retten.“

Ukraine-Konflikt Thema beim ESC-Vorentscheid: Jamala zeigt herzzerreißende Bilder

Auf einem anderen Bild sieht man zwei Neugeborene, offensichtlich ebenfalls in einem Keller. Sie liegen in Decken eingewickelt auf dem Boden, nur Tücher und eine Flasche liegen neben ihnen.



In einem anderen Beitrag kommt ihre Verzweiflung aber doch zum Vorschein, wenn sie schreibt: „Jede Minute ohne Pause denke ich darüber nach, wie ich der ganzen Welt begreiflich machen kann: Dies ist nicht nur ein Krieg in der Ukraine. Nein. Dies ist ohne Zweifel das größte ungeheuerliche Verbrechen des 21. Jahrhunderts.“ (mt)