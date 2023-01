Ex-General Pavel gewinnt Präsidentenwahl in Tschechien

Petr Pavel hat die Stichwahl ums Präsidentenamt in Tschechien gewonnen. © Jaroslav Novák/TASR/dpa

Der frühere Nato-General Petr Pavel wird neuer Präsident in Tschechien. Er setzte in der Stichwahl gegen Ex-Regierungschef Andrej Babis durch.

Prag - Der ehemalige Generalstabschef Petr Pavel wird neuer Präsident in Tschechien. Der frühere Nato-General setzte sich nach Auszählung von mehr als 85 Prozent der Wahlkreise in der Stichwahl mit etwa 57 Prozent der Stimmen gegen Ex-Regierungschef Andrej Babis durch, wie die Statistikbehörde CSU in Prag mitteilt. Auf Babis entfielen demnach etwa 43 Prozent.

Das jetzige Staatsoberhaupt Milos Zeman scheidet Anfang März nach zehn Jahren aus dem Amt. Der Präsident hat in dem deutschen Nachbarland, das ebenfalls der EU und der Nato angehört, überwiegend repräsentative Aufgaben. Er ernennt aber auch die Regierung und die Verfassungsrichter. Zudem ist er Oberbefehlshaber der Streitkräfte. Im Wahlkampf hatte Babis versucht, Pavel als Kriegstreiber darzustellen. Der Ex-Generalstabschef sprach sich für weitere Unterstützung der Ukraine im Kampf gegen Russland aus.

Die Präsidentschaftskandidaten Petr Pavel (l) und Andrej Babis (r) vor der letzten Rundfunkdebatte vor der zweiten Runde der tschechischen Präsidentschaftswahlen. © Tomas Tkacik/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Bei der Stichwahl zeichnete sich eine hohe Beteiligung ab. Demnach gehen nach bisherigen Erkenntnissen mehr Menschen zur Wahl als im ersten Durchgang vor zwei Wochen oder in der Stichwahl vor fünf Jahren, wie die Nachrichtenagentur CTK berichtete. dpa