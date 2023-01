Ex-Politiker der Ukraine genießen Luxus-Leben in Dubai in vollen Zügen

Von: Moritz Serif

Die frühere ukrainische Regierungschefin Julia Timoschenko. © dpa

Ehemalige Politiker der Ukraine sind nach Dubai ausgewandert. Manch einer hat eine Villa oder unternimmt Shoppingtouren.

Dubai – Russlands Krieg gegen die Ukraine hat eine Massenflucht in der Bevölkerung aus dem Land ausgelöst. Ehemalige Politiker haben ihr Vermögen am Persischen Golf angelegt. Julija Timoschenko, eine langjährige ukrainische Politikerin, wurde von einem UP-Sonderkorrespondenten dabei beobachtet, wie sie sich in der Villa des Fünf-Sterne-Hotels Kempinski in Dubai ausruhte. Darüber berichtet Kyiv Post.

Den Ermittlungen zufolge versucht Timoschenko angeblich, sich so weit wie möglich aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. So vermeide sie beispielsweise Spaziergänge auf der beliebten Uferpromenade. Wenn sie ihre Villa verlasse, sei sie mit dem Auto unterwegs, um nicht erkannt zu werden.

Ex-Politiker der Ukraine genießen Leben in Dubai

Journalisten sahen Timoschenko und ihren Mann am 5. Januar am geschlossenen Privatstrand des Hotels. Fünf Tage nachdem sie die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatte, kehrte sie Berichten zufolge nach Kiew zurück. So soll die Familie der Tochter der Politikerin vor Beginn der groß angelegten Invasion nach Dubai gezogen sei. Jetzt lebe sie dort und reise manchmal nach Europa.

Neben Timoschenko wurden auch andere ukrainische Politiker bei Aufenthalten am Persischen Golf gesichtet. Suto Mamoyan, der ukrainische Volksvertreter und ehemaliges Mitglied der mit Russland verbundenen Partei „Oppositionsplattform für das Leben“, wurde in der „Dubai Mall“ gesehen - dem größten Einkaufszentrum der Welt.

Ukrainische Politiker gehen in Dubai shoppen

Laut Kyiv Post ist Mamoyan nach Dubai gereist, um die Probleme eines großen Buchmachers in der Ukraine zu lösen. Berichten zufolge nimmt er eine Vermittlerrolle ein und stellt einen Dialog zwischen den Eigentümern und der Regierung her. Vadym Stoliar, ukrainischer Politiker und Volksvertreter, wurde ebenfalls in Dubai im russischen Restaurant Suvoroff gesichtet.

Diplomaten berichten demnach, dass Stoliar später ein Führerschein ausgestellt wurde. Da nur Personen mit Wohnsitz in den VAE einen solchen erhalten können, plant Stoliar Berichten zufolge, endgültig in das Land umzuziehen. Allerdings befindet er sich derzeit in der Ukraine, da er nach seiner kürzlichen Rückkehr nicht ausreisen kann. Der Politiker soll derzeit mit den Behörden verhandeln, um das Land verlassen zu können.

Immobilien im Wert von zehn Millionen Euro erworben

Die berüchtigte ehemalige Volksvertreterin der Ukraine, Natalia Korolevska, und ihr Ehemann, Yuri Solod, sollen ebenfalls in Dubai leben. UP-Journalisten berichteten unter Berufung auf eigene Quellen, dass die Familie in Dubai Immobilien im Wert von zehn Millionen Dollar erworben hat.