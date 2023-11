Bestellen im Restaurant bald auf Englisch – Gastronom: Kann nicht verlangen, dass Azubis Deutsch sprechen

Von: Christoph Heuser

Dass die Gastronomie unter Personalmangel leidet, ist nichts Neues. Das Problem beginnt bereits damit, dass es an Auszubildenden mangelt. Dies wird auch Auswirkungen auf die Gäste haben.

Es sind wahrlich nicht die rosigsten Zeiten für Gastwirte. Der Wegfall der reduzierten Mehrwertsteuer in der Gastronomie ab 1. Januar 2024 trifft die Branche empfindlich. Einige Betroffene reagierten darauf mit deutlichen Worten, sie sehen sich in ihrer Existenz gefährdet. Doch dies ist nicht das einzige Problem. Auch der Mangel an Fachkräften hat bereits Unternehmer in die Knie gezwungen. Die aktuelle Ausbildungsmarktbilanz der Bundesagentur für Arbeit offenbart ein weiteres Problem: In der Gastronomie bleiben viele Ausbildungsplätze unbesetzt.

„Der Ausbildungsmarkt ist ausgetrocknet“, beobachtet Enzo Weber, Forschungsbereichsleiter am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg. Die beiden Ursachen dafür seien die aktuell niedrige Geburtenrate sowie ein generell sinkendes Interesse an Ausbildungsberufen. In der Konsequenz bleibt eine bloß verhältnismäßig geringe Zahl an möglichen Azubis übrig.

Experte: Die Gastro-Berufe haben schöne Seiten, aber ...

Durch den Fachkräftemangel fehlen Azubis. Kräfte aus dem Ausland sollen helfen © Jens Kalaene / dpa

Das heißt, dass die Betriebe nun – anders als noch vor einigen Jahren – um die Auszubildenden buhlen müssen. Einen „Wettbewerb um Auszubildende“ nennt es Enzo Weber. Dieser sei keineswegs negativ zu bewerten: „Das sorgt dafür, dass sich die Betriebe attraktiv machen müssen.“ Hinsichtlich des Faktors Attraktivität zieht die Gastronomie gegenüber anderen Branchen oft den Kürzeren. „Die Gastronomie-Berufe haben sehr viele schöne Seiten“, sagt der Arbeitsmarktforscher, „aber auch einen relativ geringen Lohn und Arbeitszeiten, die nicht jedem schmecken“.

Angesprochen auf die Ausbildungsmarktbilanz bleibt Dehoga-Geschäftsführerin Sandra Warden gelassen. Die Zahlen der Bundesagentur für Arbeit beunruhigen sie nicht: „Aussagekräftig für uns ist vor allem die positive Entwicklung der Bewerber und die Zahl der tatsächlich begonnenen Ausbildungen im Gastro- und Hotelbereich.“ Nach einem Tief während der Corona-Pandemie stiegen beide stetig.

Dehoga-Geschäfsführerin schwärmt über Neuerungen

Auch Warden sieht die große Konkurrenz um die Gunst der Auszubildenden. „Wir stehen in einem Wettbewerb mit Ausbildungen in anderen Branchen und wollen für den Nachwuchs attraktive Perspektiven bieten“, sagt die Juristin. Einen Beitrag dazu geleistet habe die Neuordnung in der Hotellerie und Gastronomie, die nach zehnjähriger Vorarbeit im vergangenen Jahr umgesetzt wurde. Dadurch existieren dort nunmehr sieben statt zuvor sechs Ausbildungsberufe. Es sei auch darum gegangen, die Ausbildungen moderner zu gestalten, etwa hinsichtlich Digitalisierung und Nachhaltigkeit.

Trotz der guten Ausgangslage für junge Menschen fallen noch immer einige durchs Raster: Laut Enzo Weber seien im vergangenen Jahr mehr als ein Sechstel der 20- bis 34-Jährigen ohne Ausbildung und Abschluss. In Berufsschulklassen säßen mittlerweile bis zu 30 Prozent Abiturienten. „Wie soll jemand mit Hauptschulabschluss dort zum Zuge kommen?“, fragt Weber rhetorisch. Ein Ansatz könne es sein, dass man „zunächst gezielt niederschwellige Angebote macht und die Azubis dann ausbildungs- und berufsbegleitend fördert“. Das heißt: Betriebe sollen ihre Ansprüche zunächst herunterschrauben.

Gastronom: Kann nicht verlangen, dass Azubis Deutsch sprechen

Diesen Ansatz unterstreicht Jakob Portenlänger. Er ist seit zwei Jahren der Chef des Restaurants und Hotels „Alter Wirt“ in Grünwald, das er von seinem Vater übernommen hat: „Ich kann nicht mehr verlangen, dass ein Auszubildender sofort gut Deutsch spricht.“ Aus der Not hat der Geschäftsführer aber längst eine Tugend gemacht: Einen Teil seiner Nachwuchskräfte holt er aus dem Ausland. Dies erfordere viel Aufwand, da er sich teilweise um Wohnungen kümmere, um Sprachkurse und Behördengänge.

Doch das ist nicht alles. Portenlänger setzt an einem weiteren Hebel an. „Viele in der Branche machen sich das Leben selber schwer“, sagt er und bezieht sich dabei auf die Arbeitszeiten. „Es ist nicht mehr normal, 70 bis 80 Stunden pro Woche zu arbeiten, und das braucht es auch nicht.“ Dieser Ruf hafte der Gastronomie noch immer an. Ebenso, dass Auszubildende als billige Arbeitskraft ausgenutzt würden. Der junge Chef betont, dass er schnell Verantwortung übertrage, vor allem im Service. Das klassische Bild von einheimischen Servicekräften, die jahrelang im örtlichen Wirtshaus arbeiten, gehöre demnach der Vergangenheit an. Schwierigkeiten aufgrund einer Sprachbarriere habe Portenlänger noch nicht festgestellt, im Gegenteil: „Gerade dort erhalten sie schnell auch eine Wertschätzung durch positive Rückmeldungen.“

In den vergangenen Jahren habe sich der „Alte Wirt“ regelmäßig Fachkräfte selbst gezogen. „Wenn man ausbildet, muss man Kraft mitbringen. Aber es ist toll zu sehen, wie sich junge Leuten entwickeln.“