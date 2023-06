Buschmann will Clans „Luxus-Karossen“ und „teuren Schmuck“ wegnehmen

Von: Nadja Austel

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) hat eigene Ideen, um gegen Clan-Kriminalität vorzugehen. (Archivbild) © Jörg Carstensen/dpa/pa/Archivbild

Einige sind empört, bei der „Allianz gegen Clan-Kriminalität“ nicht mitmachen zu dürfen. Ein Ampel-Minister entwickelt indes neue Visionen vom Kampf gegen das Verbrechen.

Berlin – Vor wenigen Tagen hatte das Bundesinnenministerium angekündigt, die Länder stärker bei der Bekämpfung der Clan-Kriminalität unterstützen zu wollen. Ministerin Nancy Faeser (SPD) hatte am Mittwoch (21. Juni) in der Bild von einer „Allianz gegen Clan-Kriminalität“ gesprochen, in der Bund und Länder künftig zusammenarbeiten sollen. Es sei in dieser Sache sinnvoll, die Kräfte der Ermittlungsbehörden zu bündeln. Mittlerweile ist die Debatte schon weiter gediehen.

Clan-Kriminalität „unkonventionell“ bekämpfen: Buschmanns Vision von Gerechtigkeit

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) hat nun seinerseits ein härteres Vorgehen gegen Clan-Kriminalität in Deutschland gefordert. „Die Strafrahmen geben heute schon viel her. Aber wir müssen spezielle Verbrechen der Clans auch auf unkonventionelle Weise bekämpfen“, sagte Buschmann der Bild am Sonntag. Als Beispiel nannte er, „die Statussymbole von Clan-Mitgliedern nach Straftaten“ einzuziehen, „etwa deren Luxus-Karossen, teuren Schmuck und Uhren“.

Der Rechtsstaat müsse zeigen, dass er „Zähne“ hat. „Wenn wir den Druck erhöhen, weichen die Clans auch zurück“, sagte der FDP-Politiker weiter. Die Polizei brauche dazu weniger Kapazitäten an den Schreibtischen, sondern mehr auf der Straße, so der Justizminister. Außerdem sollten Clan-Mitglieder mit Migrationshintergrund aus Sicht Buschmanns in Zukunft schneller abschoben werden. „Es ist grotesk, dass teils Menschen mit fester Arbeit abgeschoben werden – und auf der anderen Seite die Abschiebung Krimineller scheitert. Da müssen wir besser werden“, sagte er.

„Allianz gegen Clan-Kriminalität“ – Unmut über Faeser unter Unions-Ministern

„Wir müssen kriminellen Clans knallhart ihre Grenzen aufzeigen. Der Staat muss hier Stärke zeigen und darf keinen Millimeter zurückweichen“, hatte Faeser zuvor betont. „Einzelne Nadelstiche sind wichtig, reichen aber nicht aus“. Kriminelle Strukturen müssten vielmehr „nachhaltig zerschlagen“ sowie Finanzströme und Einnahmequellen gestoppt werden.

Die Innenminister der unionsgeführten Länder ließen daraufhin ihren Unmut verlauten. Denn in Berlin war es am besagten Mittwoch denn auch zu einem Bund-Länder-Treffen zum Thema Clan-Kriminalität gekommen. Faeser war selbst anwesend, generell war es jedoch auf Arbeitsebene – also ohne die übrigen Minister – angesetzt.

In der Runde der unionsgeführten Länder am Freitag (23. Juni) wurde Faesers Aktion nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur als „unerhörter Vorgang“ bezeichnet. Faeser habe versucht, das Arbeitstreffen hochrangiger Polizisten „politisch zu instrumentalisieren“, lautete ein Vorwurf. Die Vertreter aus den unionsgeführten Ländern seien außerdem enttäuscht gewesen, dass es „keine Vision und auch keine konkreten Angebote vom Bund“ gegeben habe. Tatsächlich – so hieß es aus Teilnehmerkreisen – sei die Innenministerin nur kurz vor Ort gewesen und habe die Experten dann wieder alleine gelassen. (na/dpa/AFP)