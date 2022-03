Ukraine-Krieg: Kiew beklagt Tote bei heftigen Angriffen in Wohngebieten - Klitschko verhängt Ausgangssperre

Von: Hannes Niemeyer

Der Russland-Ukraine-Krieg tobt weiter. Auch am Dienstagmorgen gibt es neue Berichte über Bombardierungen und Kämpfe in der Ukraine. Der News-Ticker.

Ukraine-Konflikt: Separatisten melden einen ukrainischen Angriff mit mehreren Toten in Donezk (Update vom 14. März, 10.45 Uhr und 11.30).

In Kiew werden offenbar Wohngebäude angegriffen (Update vom 15. März, 9.16 Uhr).

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko verhängt eine Ausgangssperre (Update vom 15. März, 10.31 Uhr).

Hier finden Sie die Hintergründe zum Ukraine-Krieg*.

Update vom 15. März, 11.32 Uhr: Die strategisch wichtige Hafenstadt Mariupol meldet einen Erfolg. Ukrainische Truppen hätten einen russischen Vorstoß abgewehrt. Dabei seien etwa 150 Angreifer getötet sowie zwei Panzer zerstört worden, so der Generalstab am Dienstagmorgen.

Weiter teilte er mit, der russische Vormarsch stocke landesweit. Seit Kriegsbeginn seien mehr als 13.500 Soldaten aus Putins Armee getötet worden. Das ultranationalistische Bataillon Asow postete auf Telegram Fotos zerstörter russischer Militärfahrzeuge. Die Angaben können nicht unabhängig überprüft werden.

Ukraine-Krieg-News: Klitschko kündigt 35-stündige Ausgangssperre an

Update vom 15. März, 10.31 Uhr: Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko hat eine 35 Stunden lange Ausgangssperre angekündigt. Auf Telegram schrieb er heute, alle Einwohner der Stadt sollten sich vorbereiten, dass sie „zwei Tage lang zu Hause oder im Falle eines Alarms im Schutzraum bleiben müssen“.

Die Ausgangssperre solle von Dienstagabend bis Donnerstagfrüh gelten. Einwohner dürfen ihre Häuser nur verlassen, um sich in Schutzräumen und Bunkern in Sicherheit zu bringen. Ausnahmen gelten demnach nur für Personen mit Sonderausweisen.

Ukraine-Krieg: Bürgermeister Vitali Klitschko vor einem zerstörten Haus in Kiew. © IMAGO/Sergei Chuzavkov/ZUMA Wire

Ukraine-Krieg-News: Tote bei Angriffen auf Wohngebiete in Kiew

Update vom 15. März, 9.16 Uhr: Die Hauptstadt Kiew steht unter Beschuss - die Hälfte der einst drei Millionen Einwohner ist noch dort. Der ukrainische Rettungsdienst hat nun weitere Tote gemeldet: „Es wurden zwei Leichen geborgen, 27 Menschen wurden gerettet.“ So lautete ein entsprechender aktueller Facebook-Post der Einsatzkräfte, berichtet die Nachrichtenagentur AFP.

Einer der Angriffe habe ein 16-stöckiges Wohnhaus im Kiewer Stadtteil Swjatoschyn getroffen. Ein AFP-Journalist berichtete von schwerer Verwüstung an einem fünfstöckigen Wohnhaus in Podil, auch ein Stadtteil von Kiew. Der Angriff ließ alle Fenster in dem Gebäude zerbersten, die Hausbewohner warfen Trümmer aus ihnen.

Russlands Präsident Wladimir Putin habe bislang von einem „sofortigen Angriff“ auf die Hauptstadt Kiew und andere ukrainische Großstädte abgesehen, „um große zivile Verluste zu vermeiden“. Das hatte das russische Verteidigungsministerium zuvor mitgeteilt

Der ukrainische Rettungsdienst veröffentlichte am 15. März dieses Foto zu einem durch Beschuss verursachten Hochhausbrand in Kiew. © State Emergency Service of Ukraine/ /Handout/AFP

Die ukrainische Parlamentsabgeordnete Lesia Wasylenko twitterte an diesem Dienstagmorgen (15. März) ein Foto aus Podil, zu dem sie schrieb: „Der Stadtteil Podil von Kiew ist ein Ort, an dem man Kaffee trinkt und das Leben genießt. Jetzt nicht mehr. Vor 30 Minuten gab es einen Sprengstoffanschlag.“.

Ukraine-Krieg-News: Stadt Mariupol meldet mehr als 2000 tote Zivilisten

Update vom 15. März, 5.44 Uhr: Seit Beginn des russischen Angriffskriegs am 24. Februar seien in Mariupol insgesamt 2357 Zivilisten ums Leben gekommen, teilte der Stadtrat in der Nacht zu Dienstag mit. Die Stadt mit etwa 400.000 Einwohnern ist seit Tagen von russischen Einheiten umzingelt und vom Rest des Landes abgeschnitten. Ukrainische Behörden berichten von heftigen Luftangriffen auf die umkämpfte Stadt. Russland beharrt darauf, lediglich militärische Ziele anzugreifen.

Mariupol gilt als Symbol des ukrainischen Widerstands - seit dem Beginn des Krieges im ostukrainischen Donbass 2014 wurden mehrere Versuche prorussischer Separatisten abgewehrt, die Stadt einzunehmen. Der Berater des Bürgermeisters von Mariupol, Petro Andrjuschtschenko, nannte die Lage in der Stadt „unmenschlich“: „Kein Essen, kein Wasser, kein Licht, keine Wärme.“ Er befürchte viel mehr Tote – mit zunehmender Intensität der Angriffe könnte die Zahl der Opfer bis zu 20.000 betragen. Die Angaben sind nicht unabhängig zu prüfen.

Laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj würden bereits drei Tage lang 100 Tonnen Lebensmittel, Wasser und Medikamente für Mariupol nicht zur Stadt durchgelassen. Die Regierung in Kiew werde jedoch alles versuchen, um den Menschen zu helfen.

Ukraine-Krieg: Bombardierung wichtiger Städte geht weiter

Update vom 15. März, 5.35 Uhr: In der Ukraine gehen die Bombardierungen und Blockaden wichtiger Städte weiter. Die Behörden der Stadt Charkiw im Osten berichteten am Montagabend, dass bei einem russischen Luftangriff zwei Menschen getötet und ein weiterer verletzt wurde. In Tschuschujew südöstlich der Stadt wurde demnach außerdem ein 15-Jähriger bei einem Angriff auf eine Jugendeinrichtung getötet. Dem ukrainischen Generalstab zufolge plant Russland verstärkte „Umgruppierungen“ seiner Truppen in Richtung Charkiws.

Die Bewohnerin eines Wohnhauses in Kiew, das von einem russischen Luftangriff getroffen wurde, steht auf ihrem Balkon mit der ukrainischen Flagge. © Seth Sidney Berry/dpa

Die ukrainische Armee bestritt unterdessen einen Raketenangriff auf die von pro-russischen Separatisten gehaltene Stadt Donezk, in der nach russischen Angaben mehr als 20 Menschen getötet wurden.

Ukraine-Krieg: Berichte über 20 getötete Menschen nach Raketenangriff in Donezk

Update vom 14. März, 22.24 Uhr: Mindestens 20 Menschen sind nach Angaben aus Moskau und den prorussischen Separatisten und in der ostukrainischen Stadt Donezk bei einem ukrainischen Raketenangriff getötet worden. Das russische Verteidigungsministerium teilte am Montag mit, 28 weitere Zivilisten seien schwer verletzt worden. Unter den Opfern seien Kinder.

Von den Separatisten hieß es, die Rakete vom Typ Totschka-U (Nato-Code: SS-21 Scarab) sei über Donezk abgefangen worden, Teile seien aber dennoch im Stadtzentrum niedergegangen. Kiew wies die Vorwürfe am Abend zurück. Es sei „eindeutig eine russische Rakete oder eine andere Art von Munition“ gewesen, sagte Leonid Matjuchin, ein Vertreter des ukrainischen Verteidigungsministeriums, der Agentur Interfax-Ukraine zufolge. Die Angaben beider Seiten konnten nicht unabhängig überprüft werden.

Update vom 14. März, 18.53 Uhr: In der Nähe von Riwne sind bei einem Angriff russischer Truppen auf einen Fernsehturm nach Angaben örtlicher Behörden neun Menschen getötet worden. Neun weitere seien bei dem Beschuss des Turms im westukrainischen Ort Antopil verletzt worden, teilte der Leiter der Regionalverwaltung, Witalij Kowal, am Montag im Onlinedienst Telegram mit. Zwei Raketen hätten den Fernsehturm und ein Verwaltungsgebäude direkt daneben getroffen.

Ukraine-Krieg: Verhandlungen abgebrochen! Scholz und Erdogan fordern Putin zum Stopp auf

Update vom 14. März, 17.28 Uhr: Im Ukraine-Krieg haben Deutschland und die Türkei eindeutig Einheit demonstriert. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan haben gemeinsam einen Waffenstillstand gefordert. „Wir sind uns völlig einig, dass es so schnell wie möglich einen Waffenstillstand geben muss“, sagte Scholz am Montag bei seinem Antrittsbesuch in der Türkei.

Außerdem müsse es zudem sofort sichere Korridore für Zivilisten geben. Erdogan betonte: „Wir werden die Bemühungen um einen dauerhaften Waffenstillstand unentwegt fortsetzen.“ Man sei sich einig darüber, dass die diplomatischen Bemühungen fortgesetzt werden müssten.

Gemeinsam appellierten Scholz und Erdogan an den russischen Präsidenten Wladimir Putin: „Halten Sie inne.“ Es sei klar, sagte Scholz: „Mit jedem Tag, mit jeder Bombe entfernt sich Russland mehr aus dem Kreis der Weltgemeinschaft, die wir miteinander bilden.“ Die Souveränität und die territoriale Integrität der Ukraine stünden außer Frage.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) steht am 14. März 2022 in Ankara neben Recep Tayyip Erdogan, dem Präsidenten der Türkei. Es ist der Antrittsbesuch des Kanzlers beim Nato-Partner Türkei. © Michael Kappeler/dpa

Update vom 14. März, 15.40 Uhr: Nach Angaben aus Kiews sind die Verhandlungen zum Ukraine-Krieg zwischen der Ukraine und Russland über ein Ende der Kämpfe unterbrochen worden. An diesem Dienstag sollen die Gespräche fortgeführt werden. Die Pause sei technischer Natur, um sich in Arbeitsgruppen austauschen und individuelle Definitionen klären zu können, twitterte der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak: „Die Verhandlungen dauern an.“

Streng bewacht: Ein russischer Soldat steht vor dem Atomkraftwerk von Saporischschja. © IMAGO / SNA

Update vom 14. März, 12.37 Uhr: Die von russischen Truppen während des Ukraine-Kriegs eingenommene Atomruine von Tschernobyl ist nach ukrainischen Angaben wieder ohne Strom. Der ukrainische Energieversorger Ukrenergo teilte am Montag auf Facebook mit, die Stromleitung zwischen der Anlage und der Stadt Slawutysch sei durch russische Truppen beschädigt worden. Erst am Sonntag hatte die ukrainische Regierung mitgeteilt, dass die Stromversorgung wieder hergestellt sei, so dass die Kühlsysteme der Anlage wieder normal funktionieren könnten.

News im Ukraine-Krieg: Neue Verhandlungsrunde hat begonnen

Update vom 14. März, 11.42 Uhr: Rund zweieinhalb Wochen nach Kriegsbeginn haben am Montag neue Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine begonnen. Die Delegationen verhandelten diesmal per Video-Schalte, wie aus einem Tweet des ukrainischen Präsidentenberaters Mychajlo Podoljak hervorging. Es ist das vierte Treffen in größerer Runde. Zuletzt hatten sich die Delegationen persönlich in Belarus getroffen. In den vergangenen Tagen wurde bereits in Arbeitsgruppen diskutiert. Bislang gab es allerdings noch keinen Durchbruch.

Beide Seiten hätten ihre Positionen ausgetauscht, schrieb Podoljak. Die Kommunikation sei schwierig. „Grund für die Uneinigkeit sind die zu unterschiedlichen politischen Systeme.“ In der Ukraine gebe es einen freien Dialog und einen notwendigen Konsens, in Russland hingegen werde die Gesellschaft unterdrückt, twitterte Podoljak.

Ukraine-Krieg: Raketenangriff der ukrainischen Armee im ostukrainischen Donezk

Update vom 14. März, 11.30 Uhr: Bei einem Raketenangriff der ukrainischen Armee im ostukrainischen Donezk während des Ukraine-Kriegs sind nach Angaben der pro-russischen Separatisten mindestens 16 Menschen getötet worden. Mehr als 20 weitere Menschen seien im Stadtzentrum von Donezk verletzt worden, teilten die Separatisten am Montag mit. Die Flugabwehr der Separatisten hatte demnach eine ukrainische Rakete abgeschossen, deren Trümmer dann Menschen in Donezk trafen. Sicherheitskräfte der Separatisten hatten im Messengerdienst Telegram zunächst von mindestens 20 Toten gesprochen (siehe Update vom 14. März, 10.45 Uhr). Das örtliche Gesundheitsministerium meldete kurz darauf 16 Tote und 23 Verletzte. Eine unabhängige Bestätigung gab es zunächst nicht.

Die Separatisten veröffentlichten auf Telegram Fotos von Todesopfern, die inmitten von Trümmern auf einer Straße lagen. Auch ein Kleinbus mit zerbrochenen Fensterscheiben war darauf zu sehe. Der Anführer der Separatisten in der selbsternannten „Volksrepublik“ Donezk, Denis Puschilin, sagte im russischen Fernsehen, die abgeschossene Rakete habe Streumunition enthalten. „Wenn sie nicht abgeschossen worden wäre, hätte es noch mehr Opfer gegeben“, sagte Puschilin. Seinen Angaben zufolge wurden Wartende an einer Bushaltestelle und an einem Automaten von den Raketentrümmern getroffen.

Update vom 14. März, 10.45 Uhr: Bei einem Angriff der ukrainischen Armee im ostukrainischen Donezk sind nach Angaben der pro-russischen Separatisten mindestens 20 Menschen getötet worden. Neun weitere Menschen seien im Stadtzentrum von Donezk verletzt worden, teilten Sicherheitskräfte der Separatisten am Montag im Messengerdienst Telegram mit. Die Flugabwehr der Separatisten hatte demnach eine ukrainische Rakete abgeschossen, deren „Trümmer“ dann Menschen in Donezk trafen.

Ukraine-Krieg: Neue Verhandlungsrunde der Delegationen - Sofortiger Waffenstillstand gefordert

Update vom 14. März, 10.43 Uhr: Die Ukraine will in der neuen Gesprächsrunde mit Russland einen sofortigen Waffenstillstand und den Abzug der russischen Truppen aus der Ukraine fordern. „Frieden, ein sofortiger Waffenstillstand und der Abzug aller russischen Truppen - und erst danach können wir über regionale Beziehungen und politische Differenzen sprechen“, erklärte Kiews Verhandlungsführer Mychailo Podoljak in einer Videobotschaft, die am Montag im Onlinedienst Twitter veröffentlicht wurde.

Ukraine-News: Ranghoher Beamter unter Putin räumt starken Widerstand ukrainischer Truppen ein

Update vom 14. März, 9.50 Uhr: Derweil treffen die prorussischen Separatisten in der Region Luhansk nach Moskauer Angaben weiter auf starken Widerstand ukrainischer Truppen. Im Nordosten der Großstadt Sjewjerodonezk liefen Kämpfe gegen „Nationalisten“, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Montag in seinem Morgenbriefing. In der Stadt leben etwa 100.000 Menschen. Die russische Armee drang nach Darstellung von Konaschenkow indes weitere elf Kilometer in der Ostukraine vor.

Erstmals räumte ein ranghoher Beamter aus Putins Sicherheitsapparat ein, dass Russland nicht so vorankomme wie geplant. Der Kremlchef hatte stets behauptet, alles laufe nach Plan - auch zeitlich. Dagegen sagte nun der Chef der russischen Nationalgarde, Viktor Solotow: „Ich möchte sagen, dass, ja, nicht alles so schnell läuft, wie man sich das wünschen würde.“ Er sprach davon, dass sich „Nazisten“ in der Region hinter friedlichen Bürgern, darunter Frauen und Kindern, in Schulen, Kindergärten und Wohnhäusern verstecken würden. Zugleich meinte Solotow, dass die russische Armee siegen werde.

Ukraine-Krieg: Russische Truppen bereiten wohl mehrere Offensiven vor

Update vom 14. März, 8.58 Uhr: Im Ukraine-Krieg gibt es keine Entspannung. Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs bereiten russische Truppen im Land mehrere Offensiven vor. Dafür versuchten die Einheiten, sich an bisher von ihnen eingenommenen Punkten festzusetzen, Nachschub zu sichern und sich neu zu gruppieren, heißt es in einem in der Nacht zu Montag auf Facebook veröffentlichten Bericht. Sobald dies geschehen sei, erwarte man neue Angriffe etwa auf die Städte Charkiw im Osten, Sumy im Nordosten oder auch den Kiewer Vorort Browari.

Im Gebiet Luhansk im Osten des Landes konzentriere sich Russland vor allem auf den Vormarsch in Richtung Sjewjerodonetsk. Moskau hatte am Sonntag mitgeteilt, dass Kämpfer der prorussischen Separatisten den östlichen und südlichen Teil der Stadt mit 100.000 Einwohnern blockiert hätten. In den Orten Topolske und Schpakiwka in der Region Charkiw habe der Gegner Verluste erlitten und sich zurückgezogen. Diese Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.



Derweil soll die von Russland annektierte Halbinsel Krim und der Donbass im Osten der Ukraine nun durch einen Landkorridor verbunden sein. Das sagte der Vize-Ministerpräsident der Regierung der Krim, Georgi Muradow, der russischen staatlichen Agentur Ria Nowosti am Montag. „Die Autostraße von der Krim bis Mariupol wurde unter Kontrolle genommen“, zitiert Ria Nowosti Muradow. Eine Bestätigung der Ukraine dafür gab es zunächst nicht. Beobachter gehen davon aus, dass eines der Ziele des Angriffskrieges Russlands in der Ukraine ein Landkorridor von den an Russland grenzenden Separatistengebieten im Osten der Ukraine mit der Halbinsel Krim ist.

Ukraine, Kiew: Ein ukrainischer Feuerwehrmann zieht einen Schlauch durch ein großes Lebensmittellager, das in den frühen Morgenstunden des 13. März am Stadtrand von Kiew durch einen Luftangriff zerstört wurde. © Vadim Ghirda/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Selenskyj sieht klare Aufgabe für neue Verhandlungen

Als eine wichtige Aufgabe bei den Verhandlungen am Montagvormittag zwischen der Ukraine und Russland sieht der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Organisation eines Treffens der Staatschefs der beiden Länder. „Unsere Delegation hat eine klare Aufgabe - alles zu tun, damit ein Treffen der Präsidenten stattfindet“, sagte Selenskyj in einer in der Nacht zu Montag veröffentlichten Videoansprache. Es sei ein Treffen, auf das, so sei er sicher, alle warteten. Das sei ein schwieriger Weg, aber notwendig, um wirksame Garantien zu erhalten.



Ukraine-Krieg: Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew sollen am Montag weiter gehen

Update, 13. März, 21.51 Uhr: Die Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew im Ukraine-Krieg sollen am Montag nach Angaben beider Seiten per Videoschalte fortgesetzt werden. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow dementierte laut der russischen Nachrichtenagentur Tass, dass am Sonntag Gespräche zwischen den beiden Nachbarländern liefen. Sie würden vielmehr am Montag virtuell fortgesetzt, sagte er.

Die Ukraine bestätigte die neue Gesprächsrunde per Videoschalte am Montag. Dabei gehe es um „ein Resümee der vorläufigen Ergebnisse“ der bisherigen Gespräche, erklärte Mychailo Podoliak, ein Berater des ukrainischen Präsidenten Woloymyr Selenskyj, im Onlinedienst Twitter. Zuvor hatten beide Seiten bereits Fortschritte in den Verhandlungen gesehen (siehe Erstmeldung).

Ukraine-Krieg: Russland soll China laut US-Bericht um militärische Unterstützung gebeten haben

Update, 13. März, 21.22 Uhr: Hat Russland etwa China im Ukraine-Krieg um militärische Hilfe gebeten? Das jedenfalls berichtet die Financial Times nun. Laut dem Bericht des US-Blattes habe die Putin-Seite seit Beginn des Krieges um militärische Ausrüstung bei China gebeten. Worum es konkret ginge, wird im Artikel nicht genannt.

Das Weiße Haus in Washington scheint ob dieser Vermutung jedenfalls besorgt zu sein. Laut dem Bericht habe man Angst, dass China dem Kreml zur Seite stehen und somit die westliche Unterstützung der Ukraine untergraben könnte. Die Veröffentlichung des Berichtes fällt durchaus in einen brisanten Zeitpunkt. Denn am Montag soll sich Joe Bidens Sicherheitsberater Jake Sullivan mit dem chinesischen Außenpolitiker Yang Jiechi in Rom treffen. Laut der Financial Times soll Sullivan die Chinesen vor seiner Abreise davor gewarnt haben, Russland zu „retten“, etwa indem man den Russen helfe, die Sanktionen des Westens zu umgehen.

Ukraine-Krieg: Altkanzler Gerhard Schröder will wohl erneuten Vermittlungsversuch bei Putin starten

Update, 13. März, 20.38 Uhr: Kaum eine diplomatische Bemühung rund um den Ukraine-Krieg schlug in Deutschland zuletzt derartige Wellen wie der beinahe heimliche Besuch von Gerhard Schröder bei Wladimir Putin in Moskau. Nach einem ersten Gespräch mit dem Kreml-Machthaber am vergangenen Donnerstag soll Schröder zunächst wieder abgereist sein, über Ergebnisse des Treffens wurde nichts bekannt. Nun gibt es aber neue Informationen zu Schröders Vermittlungsversuchen.

Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, will Schröder seine Vermittlungsbemühungen bei Putin fortsetzen. Das will das Blatt von einer Schröder nahestehenden Quelle erfahren haben. Wie und wann der Altkanzler seine Bemühungen in der Vermittlung zwischen den Kriegsparteien intensivieren will, war zunächst unklar.

Altkanzler Gerhard Schröder hier 2018 bei Wladimir Putin. Offenbar plant der Altkanzler einen neuen Vermittlungsversuch im Ukraine-Krieg. © picture alliance/dpa/POOL SPUTNIK KREMLIN/AP | Alexei Druzhinin

Ukraine-Krieg: Tschernobyl-Wende nach Stromausfall

Update, 13. März, 20.19 Uhr: Nachrichten von dem im Ukraine-Krieg unter russische Kontrolle gefallenen Atomkraftwerk Tschernobyl .Der Stromausfall in der Atomruine ist nach ukrainischen Angaben behoben. Dies teilte der ukrainische Energieminister German Galuschtschenko am Sonntag mit. Unter Einsatz ihres Lebens hätten ukrainische Spezialisten das „Risiko einer möglichen nuklearen Katastrophe, die ganz Europa bedroht hätte“ abgewendet. Die Kühlsysteme könnten nun wieder normal funktionieren und nicht mehr nur dank Notstromaggregaten.

Erstmeldung: Kiew - Der Ukraine-Krieg tobt ununterbrochen weiter. Tagtäglich überschlagen sich neue Schreckensmeldungen aus den umkämpften Gebieten. Erst am Sonntag gab etwa die Stadtverwaltung der heftig umkämpften Stadt Mariupol an, dass bereits 2000 Menschen in der Stadt ihr Leben verloren haben. Die Aussicht auf ein zeitnahes Ende des Blutvergießens bleibt gering. Das zeigen auch neue Meldungen von russischer sowie von ukrainischer Seite. Unter anderem kam ein US-Journalist durch Schüsse ums Leben.

Ukraine-Krieg: Russland setzt offenbar Phosphorbomben ein

Russland etwa meldet, dass Putins Truppen bei einem Luftangriff auf einen ukrainischen Stützpunkt nahe der Grenze zu Polen in der Nacht zum Sonntag „bis zu 180 ausländische Söldner und ein großes Versteck ausländischer Waffen eliminiert“ habe. Schlimm wirken ebenfalls die Nachrichten aus Popsana im Osten des Landes. Emine Dzheppar, stellvertretende Ministerin für auswärtige Angelegenheiten in der Ukraine, veröffentlichte auf ihrem Twitter-Kanal ein Foto von den Angriffen auf die Stadt. Dazu schreibt sie: „Die Eindringlinge setzten Phosphorbomben ein. Wenn es explodiert, verteilt es eine Substanz mit einer Verbrennungstemperatur von mehr als 800 Grad.“ Auch ein möglicher Einsatz von Biowaffen im Ukraine-Krieg kochte zuletzt immer wieder hoch.

Ukraine-Krieg: Selenskyj verlässt erstmals sichtbar öffentlich seinen Amtssitz

Die Lage in der Hauptstadt Kiew spitzt sich unterdessen ebenfalls weiter zu. Bereits am Sonntag meldete die ukrainische Seite, dass man sich auf eine Blockade der Stadt durch russische Einheiten vorbereite. In Randgebieten der Stadt gebe es bereits heftige Gefechte. Als Symbol des Mutes fungiert dort weiterhin Präsident Wolodymyr Selenskyj.

Selenskyj verließ am Sonntag erstmals seit Beginn des Russland-Ukraine-Krieges sichtbar für die Öffentlichkeit seinen Amtssitz in Kiew und besuchte Verwundete in einem Militärkrankenhaus. Dabei verlieh der Staatschef den Soldaten Orden und ließ Fotos mit sich machen. „Werdet gesund. Ich wünsche euch Kraft. Ihr seid Prachtkerle!“, sagte Selenskyj in dem am Sonntag in sozialen Netzwerken veröffentlichten Video zu den Patienten.

Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj am 11. März in Kiew. Am Sonntag verließ er erstmals öffentlichkeitswirksam seinen Amtssitz. © IMAGO/Ukrainian Presidential Press Off

Verhandlungen im Ukraine-Krieg: Offenbar deutet sich eine Wende an

Und ein weiterer kleiner Hoffnungsschimmer keimt im Kriegsgeschehen auf. Im Ringen um eine Verhandlungslösung im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine haben sich beide Seiten zurückhaltend optimistisch geäußert. „Wenn wir die Positionen der beiden Delegationen heute mit denen zu Beginn vergleichen, werden wir deutliche Fortschritte feststellen“, sagte der russische Außenpolitiker Leonid Sluzki am Sonntag im Staatsfernsehen. Er gehört der Delegation an, die mit der Ukraine seit zwei Wochen verhandelt, bislang aber ohne Durchbruch.

Nach Auffassung Sluzkis könnten sich beide Seiten „schon in den nächsten Tagen“ auf eine gemeinsame Position verständigen und dies in entsprechenden Dokumenten unterzeichnen. Der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak rechnete ebenfalls „in wenigen Tagen mit konkreten Ergebnissen“. Er sagte in einem bei Twitter veröffentlichten Video, Russland stelle bei den Verhandlungen keine Ultimaten, sondern höre den ukrainischen Vorschlägen zu.

Während des Geschehens gab es außerdem sowohl in Deutschland, als auch in Russland große Proteste gegen Putins Krieg. In Moskau soll hart gegen die Demonstranten vorgegangen worden sein. Wie hart die Strafen gegen Protestler und Kreml-Gegner sein können, musste auch ein russischer Pilot erfahren. Hier finden Sie eine Chronologie der ersten zwei Wochen im Ukraine-Krieg.

