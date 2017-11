Vor der deutschen Botschaft

In Athen haben rund 150 Menschen vor der deutschen Botschaft für die Zusammenführung von Flüchtlingsfamilien demonstriert.

In Griechenland haben rund 150 Menschen für die Zusammenführung von Flüchtlingsfamilien demonstriert. Der Appell war unter anderem an Bundeskanzlerin Angela Merkel gerichtet. Auch in Berlin gab es eine Protestaktion.