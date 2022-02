Frank-Walter Steinmeier: Politiker, Vater, Ehemann und Lebensretter

Frank-Walter Steinmeier ist einer der bekanntesten deutschen Politiker, ist er doch immerhin das Staatsoberhaupt Deutschlands. Darüber hinaus kann er sich sogar auch Lebensretter nennen.

Berlin – Er ist der zwölfte Bundespräsident in Deutschland: Frank-Walter Steinmeier. Der SPD-Mann ist bereits seit vielen Jahren in der Politik tätig und will seine Karriere fortführen.

Frank-Walter Steinmeier hat mit seiner Frau eine gemeinsame Tochter

Frank-Walter Steinmeier ist aber nicht nur Politiker, er ist ebenso Ehemann und Vater. Der am 5. Januar 1956 in Detmold (NRW) geborene Steinmeier ist bereits seit 1995 mit Elke Büdenbender verheiratet, gemeinsam haben sie eine Tochter.

Elke Büdenbender wurde am 14. Januar 1962 in Siegen-Weidenau geboren. Im Jurastudium lernte sie ihren späteren Mann Frank-Walter Steinmeier kennen. Seit dem Jahr 2000 arbeitet die deutsche Firstlady als Richterin am Verwaltungsgericht Berlin.

Frank-Walter Steinmeier rettete seiner Frau mit einer Organspende das Leben

Im Jahr 2010 erkrankt Elke Büdenbender schwer und war auf eine Nierentransplantation angewiesen. Frank-Walter Steinmeier nahm in der zweiten Jahreshälfte 2010 einige Wochen Auszeit, um selbst der Spender für seine Frau sein zu können und ihr so das Leben zu retten.

Steinmeier bereut seine Entscheidung nicht. 2015 sagte er gegenüber der Bild am Sonntag: „Wir feiern jetzt beide gemeinsam den fünften Geburtstag“. Es gehe beiden gut und sie seien froh, diese Entscheidung getroffen zu haben.

Frank-Walter Steinmeier: Bundespräsident von Deutschland – wie kam der SPD-Mann so weit?

Neben seinem herzergreifenden Einsatz in seiner Ehe und seiner Rolle als Vater ist Steinmeier Politiker und aktuell das Oberhaupt Deutschlands. Wie kam der Ostwestfale so weit?

Steinmeier hat nach dem Besuch eines Gymnasiums in Bromberg zunächst eine zweijährige Bundeswehrzeit absolviert. Im Anschluss studierte er ab 1976 Rechtswissenschaften und seit 1980 zusätzlich Politikwissenschaften an der Justus-Liebig-Universität in Gießen.

Im Jahr 1982 legte Steinmeier die erste Staatsprüfung ab, den juristischen Vorbereitungsdienst in Frankfurt am Main und Gießen beendete er im Jahr 1986 mit der Zweiten Juristischen Staatsprüfung. Anschließend arbeitet er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für öffentliches Recht und Wissenschaft von der Politik an der Universität Gießen. 1991 schließt er seine Promotion zum Dr. jur. ab.

Frank-Walter Steinmeier: Diese Karriere hat der Bundespräsident hingelegt

Weitere Meilensteine in Frank-Walter Steinmeiers Leben:

1991 wechselte er als Referent für Medienrecht und Medienpolitik in die Niedersächsische Staatskanzlei in Hannover.

1993 wird Steinmeier Leiter des Persönlichen Büros des niedersächsischen Ministerpräsidenten Gerhard Schröder.

1994 wird er Leiter Abteilung für Richtlinien der Politik, Ressortkoordinierung und -planung.

1996 wird er Chef der Niedersächsischen Staatskanzlei.

1997 erlangt er den Rang eines Staatssekretärs.

1998 wird er Staatssekretär im Bundeskanzleramt und Beauftragter für die Nachrichtendienste.

1999 wird er zugleich Chef des Bundeskanzleramtes.

Frank-Walter Steinmeier war bereits Außenminister, Vize-Kanzler und aktuell ist er Bundespräsident

2005 übernahm er das Amt des Bundesaußenministers, 2007 war Steinmeier Vize-Kanzler. 2009 schied der SPD-Mann allerdings wieder aus dem Amt aus.

Nach der Bundestagswahl 2013 und dem Start der Großen Koalition kehrte er wieder ins Amt des Außenministers zurück. Der Höhepunkt seiner Karriere steht ihm aber noch bevor: 2017 wird Steinmeier zum 12. Bundespräsidenten gewählt.

Frank-Walter Steinmeier: Ende der politischen Karriere steht noch nicht bevor

Seine Amtszeit endet eigentlich im Jahr 2022, doch der Politiker hat bereits angekündigt, weiter als Staatsoberhaupt fungieren zu wollen. Und auch die amtierende Ampel-Koalition, bestehend aus SPD, Grünen und FDP, sichert ihre Unterstützung zu.

Die Parteispitzen – auch der CDU/CSU – bekundeten in einem gemeinsamen Brief an die Bundestagspräsidentin Bärbel Bas ihre Unterstützung für die Wahl durch die Bundesversammlung am 13. Februar.