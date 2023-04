Aufschrei in Frankreich: Staatssekretärin irritiert mit Playboy-Cover

Teilen

Staatssekretärin Marlène Schiappa im Februar 2023 in Paris. © IMAGO/Jonathan Rebboah

Frankreichs Öffentlichkeit ist empört: Die Staatssekretärin und Feministin Marlène Schiappa ließ sich für das Playboy-Cover ablichten.

Paris - Es ist wohl als feministisches Zeichen gemeint, aber es kommt für viele zur Unzeit: Während in Frankreich weiterhin Massenproteste infolge der Rentenreform des französischen Präsidenten Emmanuel Macron toben, präsentiert sich die Staatssekretärin Marlène Schiappa auf dem neuen Playboy-Cover. Die Bilder zeigen sie in einem weißen Gewand, auf einem Foto ist sie mit tiefem Ausschnitt zu sehen. Dazu gab sie Berichten zufolge ein Interview, das sich im Magazin über zwölf Seiten erstrecken soll. Darin soll es offenbar vor allem um Rechte von Frauen und der LGBTQ-Gemeinschaft gehen.

Nun ist es wahrscheinlich generell schon sehr ungewöhnlich, eine Politikerin auf dem Cover eines Magazins zu sehen, das für erotische Fotografie bekannt ist. Wenn man sich näher mit der Person Marlène Schiappa befasst, ist es vielleicht gar nicht mehr so skurril. Schiappa war von 2017 bis 2020 Frankreichs erste Ministerin für die Gleichheit zwischen Frauen und Männern. Unter ihr wurden unter anderem sexistische Beleidigungen unter Strafe gestellt. Außerdem schrieb sie Bücher zum Thema Gleichberechtigung. Seit dem Sommer 2022 ist die 40-Jährige französische Staatssekretärin für Sozial- und Solidarwirtschaft und Vereinswesen.

Staatssekretärin auf Playboy-Cover - während Massenproteste gegen die Rentenreform durch das Land fegen

Was aber viele Französinnen und Franzosen erzürnt, ist wohl der Zeitpunkt des Fotoshootings. Die Tatsache, dass das Cover mit Schiappa erschien, während ihr Land gerade durch eine handfeste nationale Krise steuert, schien auch Premierministerin Élisabeth Borne nicht gerade zu amüsieren. Offenbar rief sie bereits am Wochenende ihre Staatssekretärin an und wies sie zurecht. Das Interview sei „nicht angemessen“, erst recht nicht in einer Zeit, in der Frankreich mit einer sozialen Krise zu kämpfen habe, soll sie laut dem Sender BFMTV gesagt haben.

Der Kritik schloss sich auch Grünenpolitikerin und Frauenrechtsaktivistin Sandrine Rousseau an. Gegenüber BFMTV fragte sie: „Wo bleibt der Respekt vor dem französischen Volk?“ Die Menschen in Frankreich würden derzeit massenweise demonstrieren, weil sie zwei Jahre länger arbeiten sollen. Zudem wüssten viele nicht, wie sie angesichts der Inflation Essen auf den Tisch stellen sollen. „Wir sind mitten in einer sozialen Krise, es gibt Probleme beim Regieren, da sind Leute zwischen Leben und Tod, und ich habe den Eindruck, ich bin hier hinter dem Rauch einer Nebelkerze“, führte sie weiter aus. Sie habe kein Problem damit, wenn Frauen ihre Körper zeigten, so Rousseau. „Aber es gibt einen sozialen Kontext.“

Schiappa auf französischem Playboy-Cover: „Mutige Politikerin“

Auch Schiappas Parteikolleginnen und -kollegen konnten offenbar zunächst nicht ganz glauben, was sie da sahen: „Wir dachten, es sei ein vorgezogener Aprilscherz“, kommentierten ein paar von ihnen. Neben all der Kritik bekam Schiappa aber auch Unterstützung. So nannte Innenminister Gérald Darmanin seine Kollegin in einem Interview mit CNews eine „Frau mit Charakter“ und eine „mutige Politikerin“. Zwar teile er nicht ihren Stil, er respektiere aber ihre Entscheidung.

Schiappa selbst verteidigte sich bei Twitter. „In Frankreich sind Frauen frei“, wies sie die Kritik zurück. Und weiter: „Das Recht der Frauen, über ihren Körper zu verfügen, zu verteidigen, ist überall und zu jeder Zeit wichtig.“ Der Herausgeber des französischen Playboy-Magazins, Jean-Christophe Florentin, ließ gegenüber AFP verlauten, die Staatssekretärin sei die „Playboy-kompatibelste“ Ministerin der Regierung. Sie setze sich für die Rechte der Frauen ein und habe verstanden, „dass das Magazin kein Magazin für alte ‚Machos‘ ist, sondern ein Instrument für die feministische Sache sein kann“. (ale)