Frankreich-Wahl 2022: Termin, Kandidaten, Umfragen - alle Infos zur Präsidentschaftswahl

Amtsinhaber Emmanuel Macron gilt für die Wahl als Favorit © Ian Langsdon / dpa

Wer wird Frankreichs nächster Staatspräsident oder nächste Staatspräsidentin? Wissenswertes über die Wahl am 10. April 2022, die antretenden Kandidaten sowie deren Chancen.

Paris – Bis zum Zeitpunkt der Wahl zu Frankreich nächstem Staatspräsidenten am 10. April 2022 ist bis dahin noch der liberale Emmanuel Macron Amtsinhaber, der für die Wahl auch als Favorit gilt. Die wichtigsten Parteien des Landes haben ihren Kandidaten oder ihre Kandidatin bereits gekürt und wurden am 11. März offiziell bestätigt. Bis zu dieser Deadline mussten sie 500 sogenannte Schirmherrschaften gesammelt haben. Das ist die Unterstützung von Mandatsträgern wie Bürgermeistern oder Parlamentariern.

Frankreich-Wahl 2022 – die Wahl & die Prognosen

Wie wird in Frankreich eigentlich gewählt? In der „Grande Nation“ gibt es bei den Präsidentschaftswahlen für gewöhnlich zwei Runden. Geht dabei kein Kandidat oder keine Kandidatin aus der ersten Abstimmung mit absoluter Mehrheit hervor, fällt die endgültige Entscheidung in einer Stichwahl. In Umfragen liegt Emmanuel Macron für den ersten Wahlgang am 10. April an erster Stelle und hat auch in der Stichwahl am 24. April Aussichten, wieder gewählt zu werden. Das sind die vom Meinungsforschungsinstitut OpinionWay aktuell (Stand: 7. März 2022) ermittelten Umfrage-Ergebnisse:

Emmanuel Macron (La République en Marche!): 30 Prozent

Marine Le Pen (Rassemblement national): 18 Prozent

Valérie Pécresse (Les Républicains): 11 Prozent

Éric Zemmour (Reconquête): 11 Prozent

Jean-Luc Mélenchon (La France Insoumise): 11 Prozent

Yannick Jadot (Europe Écologie Les Verts): 6 Prozent

Fabien Roussel (Parti communiste français): 4 Prozent

Anne Hidalgo (Parti socialiste): 3 Prozent

Christiane Taubira (Parti radical de gauche): 2 Prozent

Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France): 2 Prozent

Jean Lassalle: 2 Prozent

Philippe Poutou: 1 Prozent

Nathalie Arthaud: 1 Prozent

Frankreich-Wahl 2022 – die Kandidaten

Wer sind die wichtigsten Kandidaten, die zur Präsidentenwahl antreten werden?

Emmanuel Macron (La République en Marche): In der ersten Runde der Präsidentschaftswahl in Frankreich am 23. April 2017 bekam Emmanuel Macron mit 23,9 Prozent die meisten Stimmen vor Marine Le Pen. Bei der Stichwahl am 7. Mai 2017 gewann er gegen die Rechtspopulistin mit 66,1 Prozent der Stimmen und wurde am 14. Mai 2017 als französischer Präsident vereidigt. Seine Karriere davor: Bis 2012 war Macron Investmentbanker bei Rothschild & Cie. Dann holte ihn der damalige Präsident François Hollande in den Élyséepalast. Später wurde er Wirtschaftsminister. Hinter Macron steht die von ihm 2016 gegründete politische Bewegung „En Marche!“ (In Bewegung), die keiner der etablierten Parteien angehört. Selbst rechnet sich Macron eher dem sozialliberalen Lager zu und steht der Sozialistischen Partei näher als den Republikanern. Beliebt ist der Mitte-Links-Politiker vor allem bei jungen Wählern. Er vertritt eine proeuropäische Politik.

Anne Hidalgo (Parti Socialiste): Seit April 2014 ist die französische Politikerin spanischer Herkunft als erste Frau Bürgermeisterin von Paris. In Umfragen für die Präsidentenwahl rangiert sie weit unten, bei etwa drei Prozent. Sie setzt sich für eine Verdoppelung der Gehälter von Lehrern und „würdige" Löhne ein. Außerdem will sie für Haushalte mit einer hohen CO2-Bilanz Klimasteuer einführen.

