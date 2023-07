Zweifel an DFB-Zahlen: Ist das Gewalt-Problem im Amateurfußball größer als gedacht?

Von: Andreas Schmid

Ein Spieler des FSV Wacker 03 Gotha erhält die Rote Karte und geht dann auf den Schiedsrichter los. © Imago/Bild13 (Archivfoto)

Tatort Fußballplatz. Bei einem Amateurturnier in Frankfurt stirbt ein 15-Jähriger. Die Spitze des Eisbergs? Jedes Wochenende werden Spiele abgebrochen.

Frankfurt – Silke Sinning, Vizepräsidentin des hessischen Fußballverbands, zeigt sich „sehr schockiert“ von den Ereignissen in Frankfurt. Ein Gegenspieler hatte einen Jugendlichen zu Tode geschlagen. Sinning spricht von einem Einzelfall, beobachtet gleichzeitig aber eine Zunahme der Gewalt. Die tatsächlichen Übergriffe bewegen sich im Promillebereich, doch „erschreckend ist, dass die Intensität zugenommen hat.“ Wie ernst ist das Thema Gewalt auf Deutschlands Fußballplätzen?

Gewalt im deutschen Fußball: Spielabbrüche auf Rekordhoch

Seit 2014 erhebt der Deutsche Fußball-Bund ein „Lagebild Amateurfußball“ auf Basis der Online-Meldungen der Schiedsrichter. Sie sollen nach jedem gepfiffenen Spiel angeben, ob es zu besonderen Vorkommnissen gekommen ist. Im aktuellen Bericht bilanziert der DFB: „Noch nie mussten so viele Spiele in einer Saison abgebrochen werden.“ Konkret registrierte der DFB 5.582 Vorfälle, davon 3.544 Gewalthandlungen und 2.389 Diskriminierungen. Von den mehr als 1,2 Millionen gemeldeten Amateurspielen sind 911 und damit 0,075 Prozent wegen Gewalt oder Diskriminierung abgebrochen worden – oder anders gesagt: jedes 1339. Spiel. In den Jahren zuvor (vor Corona) lag dieser Anteil bei 0,05 Prozent.

Wie sich diese Zahlen auf die jeweiligen Landesverbände verteilen, ist aus den Daten nicht ersichtlich. Auf Anfrage von IPPEN.MEDIA antworteten nur acht der 21 Verbände. Alle nennen niedrigere Zahlen als der DFB-Durchschnitt. Die Angaben der Verbände zu Abbrüchen gehen von 0,02 Prozent (Sachsen) bis 0,06 (Niedersachsen, Badischer Fußballverband). Insgesamt geht aus den Zahlen der Landesverbände kein exorbitanter Gewaltanstieg hervor. Doch: „Mag der prozentuale Wert an Vorfällen noch so klein sein, relativiert er in keiner Weise das Leid der Betroffenen“, wie Frank Schmidt, Vizepräsident des niedersächsischen Fußballverbands, tz.de von IPPEN.MEDIA sagt.

Nach Tod auf Frankfurter Fußballplatz: Wahres Ausmaß der Gewalt viel größer?

Doch wie valide sind die DFB-Zahlen? Die Tübinger Universitätsprofessorin Thaya Vester forscht zu Gewalt im Amateurfußball und berät den DFB bei der Interpretation der Daten. Der Umkehrschluss, dass mehr als 99 Prozent der Spiele reibungslos verlaufen, sei nicht möglich, warnt sie. „Längst nicht in allen Spielen“ werde der Spielbericht gemeldet. Nach IPPEN-Informationen gab es nur zu 83,8 Prozent der Spiele einen gemeldeten Spielbericht. Vester kommt in einer aktuellen Studie zu dem Ergebnis: die Gewalt nimmt zu.

Die Aggression geht dabei nicht nur von Spielern, sondern vermehrt auch von Zuschauern aus. In Brandenburg etwa gab es 2019 noch zwei Vorfälle von Zuschaueraggression, in der aktuellen Spielzeit sind es 22, wie der Verband auf Anfrage mitteilt. Die Schiedsrichter würden „aufgrund der Vielzahl an Vorfällen“ aber oft auf Meldung verzichten, meint Vester.

Bei der Partie zwischen dem FSV Münster und dem TV Semd kam es 2019 zu einem Angriff auf den Schiedsrichter. Ein Spieler wurde mit Gelb-Rot vom Platz gestellt - daraufhin schlug er den Schiri bewusstlos. © privat

Gewalt auf Amateurplätzen nimmt zu: „Die schlechte Stimmung macht auch vor dem Fußball nicht halt“

Vester weiß, wie stark die Schiedsrichter mittlerweile betroffen sind. In den vergangenen zehn Jahren führte sie Befragungen unter baden-württembergischen Unparteiischen durch. Das Ergebnis: „Die Schiedsrichter fühlen sich über die Jahre hinweg zunehmend unsicherer, denken häufiger darüber nach, aufzuhören und fühlen sich vom Verband zu wenig unterstützt.“ Vor allem in den unteren Ligen werden Schiedsrichter zur Zielscheibe. Dort leiten sie das Spiel alleine, ohne Linienrichter.

Woher kommt die Aggression? „Wir leben in besonders unruhigen Zeiten, in denen viele Menschen mit Sorgen und Nöten zu kämpfen haben“, bilanziert Vester. „Diese schlechte Stimmung macht auch vor dem Fußball nicht halt und scheint sich hier besonders zu entladen.“ (as)