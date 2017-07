G20-Ticker: Staatschefs landen - Drohnen-Vorfall im Park

Der News-Ticker zum G20-Gipfel 2017 in Hamburg: Gabriel erklärt, warum das Treffen sein muss, Linksautonome wüten im Porsche-Zentrum und hunderte Gegner erreichen Hamburg.

Am 7. und 8. Juli kommen die Staats- und Regierungschefs der stärksten Industrienationen und wichtigsten Schwellenländer zum G20-Gipfel in Hamburg zusammen. Unter anderen werden US-Präsident Donald Trump, der russische Präsident Wladimir Putin und der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan teilnehmen.

Mehr als 19.000 Polizisten aus ganz Deutschland werden beim Gipfel im Einsatz sein. Vor und während des G20-Gipfels sind zahlreiche Aktionen, Proteste und Demonstrationen in Hamburg geplant. Die Polizei rechnet allein mit etwa 8000 gewaltbereiten Linksextremisten.

Am Vorabend des G20-Gipfels in Hamburg trifft Bundeskanzlerin Merkel (CDU) am Donnerstagabend US-Präsident Trump.



15.19 Uhr: US-Präsident Donald Trump ist von Polen aus zum G20-Gipfel nach Deutschland weitergereist. Die US-Präsidentenmaschine hob am Donnerstagnachmittag vom Warschauer Flughafen Richtung Hamburg ab, wo Trump am Abend Bundeskanzlerin Angela Merkel treffen will, um ein Vorgespräch zum G20-Gipfel zu führen. Justin Trudeau, Premierminister von Kanada, ist dagegen bereits eingetroffen.

+ Kanadas Premierminister Justin Trudeau bei seiner Ankunft in Hamburg samt Frau Sophie Grégoire und Kind Hadrien. © AFP

15.05 Uhr: Derweil erreichen uns Bilder aus Hamburg, die zeigen, wie abgeriegelt die Stadt während des G20-Gipfels sein wird. Die Hauptverkehrsstraßen sind schon jetzt wie leergefegt.

15.00 Uhr: Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat entschiedenere Klimaschutz-Anstrengungen in der Abschlusserklärung für den G20-Gipfel in Hamburg verlangt. In einem der Organisation vorliegenden Entwurf der Erklärung werde seitens der USA nur ein „globaler Ansatz“ beim Klimaschutz akzeptiert. „Dies läuft dem Pariser Abkommen zuwider, das ausdrücklich nationale Verpflichtungen beim Klimaschutz vorsieht“, sagte Greenpeace-Klimaschutz-Experte Tobias Münchmeyer am Donnerstag in Hamburg. „Es wäre eine Lizenz zum Nichtstun!“

Die G20-Teilnehmer wollten sich dem Entwurf zufolge lediglich auf in Paris bereits vereinbarte Ziele festlegen. „Dies will Bundeskanzlerin Angela Merkel als Erfolg verkaufen“, sagte Münchmeyer. Dabei seien die Paris-Ziele von den allermeisten G20-Ländern bereits ratifiziert, mit Ausnahme der Türkei und Russlands. Länder wie Indien, Frankreich und Südkorea hätten die US-Ankündigung eines Paris-Ausstieges bereits dazu genutzt, ihre eigenen Klimaschutzanstrengungen noch auszubauen. „Wo ist die Bundeskanzlerin“, fragte Münchmeyer.

G20-Gipfel: Hamburgs Bürgermeister Scholz zeigt sich zufrieden mit bisherigem Ablauf

14.53 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat kurz vor dem G20-Gipfel eine Grundsatzrede in Warschau vor einer begeisterten Menschenmenge gehalten - und stellte dabei Bedingungen an Europa. Um welche es sich dabei handelt, lesen Sie hier.

14.44 Uhr: Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) hat sich gegenüber der Zeit positiv zum bisherigen Verlauf des Gipfels geäußert. „Das klappt alles ganz reibungslos“, so Scholz.

Unterdessen hat die Hamburger Polizei an das Flugverbot für Drohnen und Modellflugzeuge über dem Stadtgebiet erinnert. Im Hamburger Stadtpark hätten Beamte bereits einschreiten müssen, teilte die Behörde auf Twitter mit.

14.17 Uhr: Der Grenzstreit zwischen China und Indien hat sich verschärft. Peking erteilte bilateralen Gesprächen zwischen Präsident Xi Jinping und Premierminister Narendra Modi auf dem G20-Gipfel in Hamburg eine Absage. „Dafür besteht momentan nicht die richtige Atmosphäre“, sagte ein Sprecher des Pekinger Außenamtes am Donnerstag. Seit Wochen herrschen erhöhte Spannungen zwischen Indien und China um die Drei-Länder-Grenze zwischen den zwei Atommächten und Bhutan. Beide Länder hatten bereits 1962 einen Krieg um Gebietsansprüche in der Himalaya-Region geführt.

13.56 Uhr: Mittlerweile hat der Aufbau des Protestcamps „Welcome to hell“ auf dem Hamburger Fischmarkt begonnen. Die Polizei ist präsent; momentan ist noch alles friedlich.

13.37 Uhr: Vor einer halben Stunde ist der erste Regierungschef in Hamburg eingetroffen. Es handelt sich um Chinas Präsident Xi Jinping.

13.12 Uhr: Vor der Anti-G20-Demonstration „Welcome to Hell“ am Donnerstag hat Anmelder Andreas Blechschmidt vom linksautonomen Kulturzentrum „Rote Flora“ Innenbehörde und Hamburger Verfassungsschutz vorgeworfen, „eine massive Kampagne“ gegen Demonstranten zu führen. „Das Bündnis, für das ich hier stellvertretend spreche, ist seit einer Woche Ziel einer massiven und denunzierenden Stigmatisierung, mit haltlosen und aus der Luft gegriffenen Gewaltszenarien“, sagte Blechschmidt bei einer Pressekonferenz des Alternativen Medienzentrums „FC/MC“ in Hamburg.

13.05 Uhr: Der G20-Gipfel steht vor der Tür, die internationale Politik-Prominenz hat sich angekündigt und die ganze Welt blickt nach Hamburg. Doch wo schlafen die zahlreichen Staats- und Regierungschefs eigentlich? Hierzu haben wir Ihnen eine Übersicht erstellt.

Linke kritisiert G20-Gipfel als Treffen der „größten Waffenexporteure der Welt“

12.42 Uhr: Die Linke betrachtet den am Freitag in Hamburg beginnenden G20-Gipfel als "Anachronismus" ohne jegliche demokratische Legitimation. Weder die G20- noch die G7-Gipfel hätten jemals etwas zur Lösung der Weltprobleme beigetragen, erklärte Parteichef Bernd Riexinger am Donnerstag in Berlin. In Hamburg träfen sich "die größten Waffenexporteure der Welt" und "Despoten, die nach innen und außen Freiheit und Demokratie mit Füßen treten".

Diesem fragwürdigen Format der Weltpolitik würde es auch nicht helfen, wenn es künftig nur noch am Sitz der Vereinten Nationen in New York tagen würde, sagte Riexinger mit Blick auf einen entsprechenden Vorschlag von Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD). Allerdings würde damit wenigstens ein räumlicher Bezug zum eigentlichen völkerrechtlichen Subjekt der Weltpolitik hergestellt und das "Gipfelkarussell" beendet.

12.31 Uhr: Die Veranstalter des G20-Protestcamps in Hamburg-Altona wollen noch vor Beginn des Gipfeltreffens erreichen, dass die Obergrenze für die Zahl der Zelte aufgehoben wird. Ein entsprechender Antrag sei bei der Polizei am Donnerstagvormittag eingereicht worden, sagte Versammlungsleiter Carsten Orth der Deutschen Presse-Agentur. Die Polizei bestätigte das.

Am Mittwochabend waren 300 Zelte für jeweils maximal drei Personen genehmigt worden - außerdem zwei Zirkuszelte und 23 Veranstaltungs- oder Versorgungszelte. Sie stehen alle im Altonaer Volkspark. Er erwarte 3000 bis 7000 Menschen im Protestcamp, sagte Orth. Am Vormittag waren seinen Angaben zufolge dort 1500 bis 2000 Menschen versammelt. Die Polizei sprach von 750.

+ G20-Gegner haben an der Johanniskirche im Stadtteil Altona in Hamburg ein Protestcamp mit Zelten aufgestellt. © dpa

12.24 Uhr: Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan hat kurz vor dem G20-Gipfel keinerlei Bedauern über seine Nazi-Beschimpfungen an die Adresse Deutschlands gezeigt. „Ich bereue das überhaupt nicht“, sagte Erdogan dem Kanal France 24 nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu auf eine entsprechende Frage. Möglicher Hintergrund: Vor dem G20-Gipfel hatte die Bundesregierung Erdogan einen von ihm gewünschten Auftritt vor Landsleuten am Rande des Treffens in Hamburg untersagt. Der türkische Präsident übte daran scharfe Kritik.

12.02 Uhr: Die Umweltorganisation Greenpeace hat von den Staats- und Regierungschefs ehrgeizige Schritte für einen Umbau der Wirtschaft gefordert. „Die G20 haben die Verantwortung und die Chance, diesen Umbau heute voranzubringen und dadurch die Rechte der Schwächsten zu schützen“, sagte Greenpeace-Chefin Jennifer Morgan am Donnerstag beim Alternativgipfel in Hamburg.

„Nirgends trifft das mehr zu als in Deutschland“, betonte sie. Es könne Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nicht alleine um Erneuerbare Energien und gute Klimapolitik gehen, es müsse ihr auch um globale Gerechtigkeit gehen. „Dabei führt kein Weg vorbei an einem sozial abgefederten und gut geplanten Kohleausstieg bis zum Jahr 2030.“

11.21 Uhr: Unter dem Motto „Yes we camp!“ bietet der FC St. Pauli Demonstranten beim G20-Gipfel in Hamburg Schlafplätze im Millerntor-Stadion an. „Um 12.00 Uhr werden 200 Schlafplätze für DemonstrantInnen im Umlauf der Stadion-Haupttribüne eingerichtet“, kündigte der hanseatische Fußball-Zweitligist am Donnerstag an.

11.11 Uhr: Unterdessen hat Donald Trump harsche Kritik am russischen Regime geübt. Konkret wirft er Putin „destabilisierendes Verhalten“ vor. Das geht aus einem vorab verbreiteten Redetext des Weißen Hauses hervor.

10.46 Uhr: Kurz vor Beginn des G20-Gipfels in Hamburg hat Bundesjustizminister Heiko Maas zu gewaltfreien Protesten aufgerufen. „Friedlicher Widerspruch gehört zu #G20HAM dazu“, twitterte der SPD-Politiker am Donnerstag. „Zur Debatte sind nicht nur die Regierungschefs eingeladen, sondern alle.“

10.34 Uhr: Hamburgs Polizeipräsident Ralf Martin Meyer vermutet Gegner des G20-Gipfels hinter einer Brandstiftung im Hamburger Porschezentrum. Zehn Fahrzeuge waren in der Nacht zum Donnerstag in dem Autohaus in Brand gesetzt worden. „Wir müssen von Brandstiftung ausgehen, der Zusammenhang mit dem G20-Gipfel liegt jetzt wahrscheinlich auf der Hand, aber der muss erstmal nachgewiesen werden“, sagte Meyer im ZDF-„Morgenmagazin.“ Neben der Fahndung laufe die Tatortarbeit. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.

Sonderzug mit hunderten G20-Gegnern eingetroffen

10.10 Uhr: Die USA oder China: Auf welchen Partner sollte Deutschland und Europa künftig setzen? Nicht nur Interessen, sondern auch Werte spielen bei der Abwägung eine Rolle, schreibt Politik-Redakteur Alexander Weber in einem Kommentar im Münchner Merkur.

9.49 Uhr: Mit rund zweieinhalb Stunden Verspätung ist ein Sonderzug mit hunderten G20-Gegnern am Donnerstagvormittag im Hamburger Hauptbahnhof eingetroffen. Der privat gechartete Zug war am Mittwochabend im schweizerischen Basel gestartet und hatte auf seiner Fahrt durch Deutschland auf mehreren Zwischenstopps in Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen weitere Demonstranten aufgenommen.

In Hamburg konnten die Reisenden nicht sofort vom Bahnhof in die Stadt aufbrechen, da sie zunächst kontrolliert wurden. Es habe keine Vorkommnisse gegeben, twitterte die Bundespolizei Nord gegen 9.30 Uhr. Die Reisegruppe habe den Hauptbahnhof verlassen.

9.32 Uhr: Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) hat von den G20-Staaten Solidarität zugunsten der Armen gefordert. „Wir brauchen mehr Frieden und mehr Gerechtigkeit“, sagte Müller am Donnerstag im ZDF-„Morgenmagazin“. Diese Botschaft müsse es von dem am Freitag in Hamburg beginnenden Gipfeltreffen der führenden Industrie- und Schwellenländer geben. „Die mächtigen G20 können dafür den Rahmen setzen.“

Müller forderte eine Beendigung des Krieges in Syrien. Auch das „Drama in Südsudan, wo Millionen vor den Hungertod stehen und die Töpfe nicht mehr gefüllt werden“, müsse beendet werden.

Polizeipräsident: „Skeptisch, dass es friedlich bleibt“

9.20 Uhr: Gegen befürchtete Gewalt linksautonomer Demonstranten zum G20-Gipfel will die Hamburger Polizei konsequent einschreiten. Nach einer friedlichen Demonstration von 11.000 Menschen am Vorabend rüste die Polizei sich am Donnerstag bei der Demo „G20 - Welcome to Hell“ für Probleme, sagte Hamburgs Polizeipräsident Ralf Martin Meyer im ZDF-„Morgenmagazin“.

„Der größte schwarze Block aller Zeiten ist angekündigt von der Roten Flora, von den Autonomen, es soll knallen hinterher, „Welcome to Hell“, das riecht ja nicht nach Sitzblockaden und verbaler Aussage sondern nach mehr und deswegen sind wir schon skeptisch, dass der heutige Abend oder die heutige Nacht friedlich bleibt“, sagte Meyer.

Brand-Anschlag im Porsche-Zentrum Hamburg

9.03 Uhr: Auf dem Gelände des Porschezentrums in Hamburg-Eidelstedt sind acht Fahrzeuge größtenteils ausgebrannt. Die Polizei habe am Donnerstagmorgen Brandbeschleuniger gefunden und gehe von Brandstiftung aus, sagte ein Sprecher.

+ Ausgebrannte Fahrzeuge der Firma Porsche stehen am 06.07.2017 in Hamburg auf dem Parkplatz des Porsche-Zentrums an der Holsteiner Chaussee im Löschschaum der Feuerwehr. Es wird ein Anschlag im Zusammenhang mit dem G20-Gipfel vermutet. © dpa

Beamte vor Ort vermuteten, dass es einen Zusammenhang mit dem bevorstehenden G20-Gipfel gibt. Von den Tätern fehlte jede Spur. Die Höhe des Sachschadens war zunächst nicht bekannt. Zum dem Treffen werden bis zu 8000 gewaltbereite Gegendemonstranten erwartet.

Donnerstag, 8 Uhr: Bundesaußenminister Sigmar Gabriel hat den G20-Gipfel in Hamburg verteidigt - trotz Mega-Aufwands für Organisation und Sicherheit.

Die Ereignisse vom Mittwoch zum Nachlesen

23.02 Uhr: Nach der gerichtlichen Genehmigung des Protest-Camps Entenwerder im Südosten Hamburgs haben G20-Demonstranten am Mittwochabend doch noch die Erlaubnis erhalten, auch im Altonaer Volkspark zu übernachten. Es seien 300 Zelte für jeweils maximal drei Personen in dem Lager genehmigt worden, bestätigten die Anmelder und die Polizei am Abend vor Ort. Neben den 300 Zelten durften 23 Funktions- bzw. Veranstaltungszelte und 50 Toiletten aufgebaut werden, wie die Rechtsanwältin der Anmelder sagte. Ursprünglich waren 1000 Zelte beantragt worden. Über das Camp im Altonaer Volkspark stritten sich Anmelder und Polizei schon seit Wochen vor den Gerichten.

21.44 Uhr: Ein Sonderzug mit hunderten Demonstranten gegen den G20-Gipfel ist am Mittwochabend in der Schweiz in Richtung Hamburg gestartet. Nach geplanten Zwischenstopps in Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen wird er am Donnerstagvormittag in der Hansestadt erwartet. Laut Veranstalterangaben gab es vor der Abfahrt ausgiebige Kontrollen der Bundespolizei. Diese teilte am Abend mit, dass sie insgesamt 210 Personen kontrolliert und dabei Gasmasken, Mundschutze und Schutzbrillen sichergestellt habe. Insgesamt 33 Personen sei die Einreise verweigert worden. Ein Mann wurde laut Mitteilung per Haftbefehl von den Schweizer Behörden gesucht.

Tausende Menschen demonstrierten in Hamburg gegen den G20-Gipfel

20.37 Uhr: Mehrere tausende Menschen haben am Mittwochabend in Hamburg unter dem Motto „Lieber tanz ich als G20“ gegen den bevorstehenden Gipfel demonstriert. Die Polizei bezifferte die Teilnehmer auf bis zu 7000, die Veranstalter sprachen von bis zu 20 000. Die Demonstration wurde von Techno-Musik und bunten Schildern begleitet, auf denen Parolen wie „G20 in die Tonne kloppen“ zu lesen war.

Vorwiegend junge Leute nahmen teil, am Rande waren auch Schaulustige mit Kindern zu sehen. In einem Aufruf der Veranstalter zum Protest gegen den Gipfel hieß es, man wolle sich weder durch Sicherheitszonen noch durch die kapitalistische Verwertungsmaschinerie lahmlegen lassen.

+ Kunstaktion gegen G20-Gipfel in Hamburg. © AFP

19.21 Uhr: Natürlich gibt es aus Sicherheitsgründen kaum offizielle Bestätigungen, welcher Politiker während des G20-Gipfels in Hamburg wo nachtet. Dennoch gibt es vereinzelte Informationen darüber, wo sich die Polit-Stars aufhalten werden. Und wo kommt dann der mächtigste Mann der Welt, US-Präsident Donald Trump, unter? Wir haben die Infos.

17.10 Uhr: Nach den unschönen Szenen im Protestcamp Entenwerder hat jetzt das Hamburger Oberverwaltungsgericht über die Anzahl der Schlafplätze entschieden. Es dürfen 300 Schlafzelte für jeweils zwei bis drei Personen aufgebaut werden. Die Protestler hatten 1500 Schlafzelte beantragt, was das OVG jedoch zurückwies.

„Zombies“ machen Hamburg unsicher

16.20 Uhr: Wenn 20 Staatsoberhäupter samt Mitarbeiterstab und Delegationen in der Stadt sind, hat das Thema Sicherheit natürlich höchste Priorität. Daher hat die Polizei Hamburg sogenannte Sicherheitszonen und Durchlassstellen um das Messegelände eingerichtet. Wie engmaschig das Netz ist, zeigt die interaktive Karte der Hansestadt Polizei.

#G20HAM17:

16.02 Uhr: In Hamburg wird derzeit auch an vielen Orten gegen den G20-Gipfel und die internationale Politik protestiert. Oft friedlich, manchmal auch mit Gewalt. Eine außergewöhnliche Aktion lieferte heute die Aktion „1000 Gestalten“. Als Zombies getarnte Menschen zogen quer durch Hamburg.

Was steckt hinter dem Zombie-Gedanken? "Sie stehen für eine Gesellschaft, die sich ihrer Hilflosigkeit vor den komplexen Zusammenhängen der Welt ergeben hat und in der jeder Einzelne nur noch für das eigene Vorankommen kämpft", teilten die Initiatoren am Rande den anwesenden Journalisten mit.

15.35 Uhr: Unmittelbar vor dem G20-Gipfel hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan den Ton gegenüber der Bundesregierung verschärft. Der Berliner Regierung wirft er in einem Interview unter anderem „politischen Selbstmord“ vor.

15.05 Uhr: Obwohl der Gipfel auf dem Messegelände Hamburg stattfindet, hat er natürlich Auswirkungen auf die ganze Stadt - auch auf die Reeperbahn, der weltberühmten Partymeile. Wie genau, das lesen Sie hier.

13.52 Uhr: Die Bundeskanzlerin hat auch beim G20-Gipfel allerhand zu tun. Nachdem sie am Dienstag Chinas Präsident getroffen hat, stehen am Donnerstag noch Treffen mit US-Präsident und voraussichtlich mit Recep Tayyip Erdogan an. Das Gespräch mit dem türkischen Staatsoberhaupt vor Beginn des G20-Gipfels am Freitag finde auf Wunsch Ankaras statt, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin mit.

Elton John sagt Konzert ab

13.35 Uhr: Eine Meldung, die im Zuge des G20-Gipfels für Aufsehen sorgt: Elton John hat sein für Samstag in der Hansestadt geplantes Konzert wegen der Auswirkungen des Gipfels verschoben. Angesichts der am Hamburger Flughafen geltenden Beschränkungen habe das Tourneeflugzeug zunächst keine Landegenehmigung erhalten, hieß es am Mittwoch auf der Internetseite seines Konzertveranstalters.

Durch den Einsatz von Hamburger Behörden und des Flughafens sei dies später zwar doch noch gelungen. Aber zu diesem Zeitpunkt sei die gesamt Personal-, Reise- und Logistikplanung bereits umgestellt und "schweren Herzens" die Entscheidung getroffen worden, das Hamburger Konzert auf den 5. Dezember zu verlegen.

12.55 Uhr: Ein weiteres Thema beim Treffen zwischen Merkel und Xi Jinping war der Zugang deutscher Unternehmen zum chinesischen Markt. Wie Merkel im Anschluss betonte, habe sie im Gespräch mit Staatspräsident Xi Jinping deutlich gemacht, dass Deutschland von Peking "gleichberechtigt behandelt werden" wolle und beide Länder einander einen "Marktzugang ermöglichen" müssten, sagte die Kanzlerin am Mittwoch nach dem Treffen in Berlin. "Das ist für unsere Unternehmen sehr sehr wichtig", fügte Merkel hinzu.

12.38 Uhr: Angela Merkel will auch mit Hilfe von China ein Scheitern des G20-Gipfels in Hamburg vermeiden. Es stünden schwierige Verhandlungen bevor, sagte die Kanzlerin am Mittwoch nach einem Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping im Kanzleramt in Berlin. „20 Staaten zusammenzubringen in all ihren Entwicklungen und ihren Vorstellungen ist nicht ganz einfach, aber die Troika arbeitet eng zusammen.“

12.17 Uhr: Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht im chinesischen Präsidenten Xi Jinping einen wichtigen Verbündeten angesichts weltweiter Unsicherheit und Krisen. Es sei eine große Freude, „Sie hier begrüßen zu können in einer Zeit der Unruhe in der Welt“, sagte Merkel am Mittwoch zur Begrüßung Xis im Kanzleramt in Berlin. China und Deutschland könnten einen Beitrag dazu leisten, „diese Unruhe auch etwas zu besänftigen und daraus eine etwas ruhigere Welt zu machen“. Sie glaube, dass der Besuch „eine gute Gelegenheit ist, unsere umfangreichen strategischen Beziehungen auch zu erweitern und zu verbreitern“.

Das Treffen Merkels mit Xi dient auch der Vorbereitung des am Freitag in Hamburg beginnenden G20-Treffens der großen Wirtschaftsmächte und der EU. Die Kanzlerin hatte den chinesischen Präsidenten bereits am Dienstag zum Abendessen im kleinen Kreis empfangen. Am Mittwochmorgen begrüßte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Gast mit militärischen Ehren in seinem Amtssitz Schloss Bellevue. Am Nachmittag wollten Merkel und Xi die zwei neuen Riesenpandas im Berliner Zoo besuchen, die vor wenigen Tagen aus China eingetroffen waren.

G20-Gipfel 20017 in Hamburg: Erste Konfrontationen zwischen Polizei und Demonstranten

+++ Kurz vor Beginn des G20-Gipfels in Hamburg hat es am Dienstagabend erste größere Konfrontationen zwischen Demonstranten und der Polizei gegeben. Nach Angaben einer Sprecherin der Beamten blockierten etwa tausend Menschen eine Straßenkreuzung im Schanzenviertel im Stadtteil St. Pauli. Die Einsatzkräfte setzen demnach auch einen Wasserwerfer ein, um die Menge zu vertreiben. Aufforderungen zum Verlassen der Straße seien die Menschen zuvor nicht gefolgt. Gegen Mitternacht habe sich die Situation dort wieder beruhigt.

G20-Gipfel in Hamburg: Diese Länder nehmen 2017 teil

+++ Beim G20-Gipfel 2017 in Hamburg trifft sich die „Gruppe der 20“. Diese Gruppe umfasst die Europäische Union (EU) und die 19 führenden Industrie- und Schwellenländer:

Argentinien

Australien

Brasilien

China

Deutschland

Frankreich

Großbritannien

Indien

Indonesien

Italien

Japan

Kanada

Mexiko

Russland

Saudi-Arabien

Südafrika

Südkorea

Türkei

USA

+++ Die G20-Gruppe repräsentiert zwei Drittel der Weltbevölkerung, mehr als 80 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung und 80 Prozent des Handels.

+++ Beschlüsse des G20-Gipfels sind für die Mitglieder nicht bindend. Wichtig sind vor allem die informellen Treffen der Staats- und Regierungschefs.

G20-Gipfel 2017 in Hamburg: Wie verhalten sich Trump und Erdogan?

+++ Wie verhält sich der neue US-Präsident beim G20-Gipfel 2017 in Hamburg? Trotz kontroverser Ansichten zu Themen wie Klimaschutz oder Handelspolitik hat Donald Trump Kanzlerin Angela Merkel seine Unterstützung beim G20-Gipfel in Hamburg zugesagt. In einem Telefonat der beiden habe Trump erklärt, er freue sich darauf, Kanzlerin Merkel zu helfen, den Gipfel zu einem Erfolg zu machen, teilte das Weiße Haus mit. Die beiden hätten in einem Gespräch Themen wie Klima, eine Initiative zur Förderung von Unternehmerinnen sowie Handel angesprochen, darunter die weltweite Überkapazität von Stahl. Es wird damit gerechnet, dass Trump wegen seiner nationalistischen Handelspolitik sowie der kontroversen US-Klimapolitik für Streit bei dem Treffen sorgen könnte.

+++ Auch der Raketen-Streit zwischen den USA und Nordkorea wird ein Thema beim G20-Gipfel 2017 in Hamburg sein. Einen Tag nach dem ersten Test einer Interkontinentalrakete durch Nordkorea haben die USA militärischer Stärke demonstriert und weitere Sanktionen gegen den isolierten Staat angedroht. Als Warnung an den Machthaber Kim Jong Un hielten die Streitkräfte der USA und Südkoreas am Mittwoch eine gemeinsame Raketenübung ab.

+++ Krach geben könnte es wegen eines Auftritts des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan. Seinen geplanten Besuch in Deutschland wollte Erdogan auch für öffentliche politische Auftritte in der Bundesrepublik nutzen. Das lehnt die Bundesregierung entschieden ab - und warnte auch vor einem Überraschungsauftritt in einem Konsulat. „Ich höre oder lese von Gerüchten über mögliche Auftritte an Generalkonsulaten, vielleicht per Videoschalte“, sagte der Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin. „Für die Bundesregierung kann ich nur bekräftigen, dass Auftritte dieser Natur mit einer hinreichend langen Vorlauffrist bei der Bundesregierung per Verbalnote, an das Auswärtige Amt gerichtet, zu beantragen wären.“ Alles andere wäre ein Verstoß gegen den von der deutschen Regierung vorgebrachten Willen.

