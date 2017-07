G20-Gipfel ist offiziell beendet: Hamburg kann auch friedlich

Unter Applaus von Demonstranten umarmen sich ein Demonstrant und ein Polizist am Rande einer Sitzblockade am Millerntor in Hamburg.

G20-Gipfel 2017 in Hamburg im News-Ticker: In der Nacht hat es schwere Ausschreitungen militanter G20-Gegner gegeben. Doch es geht auch friedlich. Alle Entwicklungen im News-Blog.

Gipfel in Hamburg: Die Staats- und Regierungschefs der stärksten Industrienationen und der wichtigsten Schwellenländer treffen sich am 7. und 8. Juli.

Am Donnerstag und Freitag kam es schweren Ausschreitungen in St. Pauli und im Schanzenviertel.

197 Einsatzkräfte wurden bislang bei Krawallen verletzt.

Die Polizei dementiert einen Einsatz der Bundeswehr.

Am Freitag begann die eigentliche Konferenz des Gipfels. Schon in der Nacht zuvor ereigneten sich zahlreiche Krawalle, die sich im Laufe des Tages über die Stadt ausbreiteten und an verschiedenen Orten aufflammten.

Am ersten Tag standen bei den Gesprächen folgende Themen im Mittelpunkt: Die internationale Ausweitung der Zusammenarbeit gegen den Terrorismus, stärkeres Vorgehen gegen Propaganda im Internet und das Thema Klimaschutz.

Schon im Vorfeld des G20-Gipfels waren jede Menge Demos und Proteste geplant.

Donald Trump und Wladimir Putin sind in Hamburg zum ersten Mal aufeinandergetroffen. Dabei wurde eine Waffenruhe für einen Teil Syriens vereinbart.

Lesen Sie in unserem G20-Ticker nach, was im Vorfeld des Gipfels passiert ist.

Offiziell ist der G20-Gipfel in Hamburg beendet.

>>> TICKER AKTUALISIEREN <<<





21.48 Uh r: Es hagelt Kritik an Hamburgers Bürgermeister Olaf Scholz (SPD). Der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, hat Scholz den Rücktritt nahegelegt.

„Wenn er keinen Plan hat, wie er linke Gewalt künftig verhindern will, muss er seinen Hut nehmen“, sagte Wendt dem Berliner Radiosender 105'5 Spreeradio. Diese Gewalt habe sich in zurückliegenden Jahren etablieren können. „Rot-Grün und Herr Scholz stellen die Schanze als hanseatische Folklore dar, aber das ist sie nicht“, warnte der Gewerkschafter. Dort habe sich seit geraumer Zeit ein „rechtsfreier Raum entwickelt“.

Scholz habe bei vielen Polizisten unfassbaren Zorn ausgelöst. Während draußen „Polizisten aus Hamburg um ihr Leben gekämpft haben, sitzt dieser Bürgermeister in aller Ruhe in der Elbphilharmonie und hört Musik. Das ist ein Skandal“, sagte Wendt. „Er hat uns lächerlich gemacht, als wir vor Krawallen gewarnt haben, und hat das Ganze wie einen Hafengeburtstag hingestellt.“

20.33 Uhr: Die letzte große Anti-G20-Kundgebung ist am Samstagabend offiziell zu Ende gegangen. Die Polizei zählt 50.000 Teilnehmer bei „G20 not welcome“.

19.58 Uhr: Die Polizei hat während des G20-Gipfels 23 Haftbefehle erwirkt. Zudem gab es 41 längerfristige Ingewahrsamnahmen, bei denen also Verdächtige festgesetzt wurden, wie ein Sprecher der Polizei am Samstag sagte. In der Krawallnacht zum Samstag wurden zudem 118 mutmaßliche Randalierer kurzfristig in Gewahrsam genommen, es gab 44 Festnahmen. An diesem Sonntag will die Polizei ihre Gipfel-Bilanz ziehen.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will sich nach den Krawallen bei den Protesten gegen den G20-Gipfel an diesem Sonntag (9.45 Uhr) über die Lage in Hamburg informieren. Das Staatsoberhaupt wolle mit Sicherheitskräften und Bewohnern sprechen, kündigte das Präsidialamt am Samstag an.

19.22 Uhr: Der G20-Gipfel ist vorbei. Bei der Demonstration „G20-not welcome!“ ist die Lage friedlich und die Einsatzkräfte vor Ort berichten von „Volksfeststimmung“ am Millerntorplatz. Doch viele Hamburger haben Angst, dass der sogenannte Schwarze Block in der Nacht wieder Krawall macht.

18.49 Uhr: Nach den Krawallen in der Nacht spazierte der Französische Staatspräsident Emmanuel Macron entspannt an der Alster und machte Selfies mit Passanten.

18.15 Uhr: Donald Trump ist vom Airport Hamburg Richtung Washington abgeflogen, bestätigt die Hamburger Polizei via Twitter. Der US-Präsident hat seinen dreitägigen Deutschlandbesuch beendet.

Mit dem Hubschrauber "Marine One" US-Präsident Donald Trump zum Flughafen geflogen.

+ US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump winken zum Abschied. © AFP



18.00 Uhr: Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) besucht verletze Beamten im Krankenhaus und wünscht allen via Twitter „Gute Besserung!“

Habe mich gerade von der guten medizinischen Versorgung unserer Kolleginnen und Kollegen überzeugt. Gute Besserung für alle! pic.twitter.com/h9hjVdMPuV — Andy Grote (@AndyGrote) 8. Juli 2017

Derweil gehen Einsatzkräfte mit Wasserwerfern in der Nähe des Millentorplatzes gegen Flaschenwerfer und Störer vor.

17.43 Uhr: Mit einem starken Polizeiaufgebot wurden heute, laut Polizei, die Räumlichkeiten eines Vereins im Hamburger Schanzenviertel durchsucht. Nach Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden in Hamburg finden in den Räumlichkeiten regelmäßig Treffen der Hamburger Antiimperialisten statt. Es wurde illegale Pyrotechnik gefunden und beschlagnahmt.

17.31 Uhr: Was kam beim Treffen eigentlich heraus? Wir haben

alle Ergebnisse des G20-Gipfels 2017 in Hamburg zusammengefasst

.

16.58 Uhr: Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) hat das Vorgehen der Polizei bei den Krawallen am Freitagabend verteidigt. Die Beamten hätten nicht sofort in das Schanzenviertel vorrücken können. Dort hätten sich etwa 1500 militante Gewalttäter versammelt gehabt. Die Polizei sei mit Stahlkugeln beschossen worden, sagte Grote am Samstag. Sie habe befürchtet, in einen Hinterhalt zu geraten. Es habe Informationen gegeben, wonach die Gewalttäter Gehwegplatten und Molotowcocktails auf Hausdächer geschafft hätten. Das Vorgehen der Linksautonomen habe einen fast militärischen Eindruck vermittelt.

16.48 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die "entfesselte Gewalt und ungehemmte Brutalität" bei den Protesten gegen den G20-Gipfel "auf das Schärfste" verurteilt. Zudem hat die Kanzlerin den Opfern der Krawalle am Rande des G20-Gipfels schnellstmögliche Hilfe und Entschädigung zugesagt. Sie habe mit Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) abgesprochen, „dass wir prüfen werden, wie wir gemeinsam mit der Hansestadt Hamburg Opfer von Gewalt bei der Beseitigung der entstandenen Schäden helfen können“, sagte Merkel am Samstag zum Abschluss des G20-Gipfels in Hamburg. Die Gespräche über eine möglichst unbürokratische Hilfe des Bundes mit dem Land Hamburg sollten sehr schnell beginnen. Dabei gehe es nicht um die Frage, ob geholfen werde, sondern nur noch um die Frage, wie.

Krawalle bei G20-Gipfel: Ösi-Elite-Cops stürmen Barrikaden

15.18 Uhr: Jetzt helfen die österreichischen Elite-Cops unseren Polizisten. Wie das österreichische Newsportal heute.at berichtet, stürmten Mitglieder der Einheiten Cobra und WEGA (Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung) kurz vor Mitternacht Barrikaden im Hamburger Schanzenviertel. Im Schanzenviertel war es in der Nacht auf Samstag es zu besonders heftigen Ausschreitungen gekommen, Polizisten wurden mit Steinen, Flaschen, Latten beworfen. Rund 200 militante Chaoten hatten sich verbarrikadiert. Die deutsche Polizei musste, mit Unterstützung der österreichischen Kollegen von Cobra und der WEGA, vorrücken und stürmen. Insgesamt sollen 20 Cobra-Beamte sowie 75 WEGA-Beamte beim G20-Gipfel im Einsatz sein.

"Wir sind mit einem Zugriffsteam in Hamburg", zitiert heute.at Gerald Haider von der Sondereinheit Cobra. "Wir haben eine enge Kooperation mit den deutschen Kollegen, unterstützen die Einsatzkräfte vor Ort", so Haider. "Es gibt den sogenannten Südschienen-Verbund zwischen Österreich und Deutschland. Das heißt, wir helfen uns gegenseitig, wie zuletzt auch beim G7-Gipfel in Bayern und bei der Terrorlage in München im Vorjahr", erklärt der Beamte.

Wie WEGA-Sprecher Bernhard Micheli, Verbindungsbeamter beim Bundespolizeipräsidium Potsdam den OÖNachrichten bestätigt, wurde ein Polizist der Sondereinheit bei den Krawallen in der Nacht auf Samstag verletzt. "Der Kollege hatte Glück und wurde nur leicht verletzt. Er wurde von einem Stein getroffen. Inzwischen ist er wieder im Einsatz."

15.13 Uhr: Tausende Menschen beteiligten sich am Samstag an der Demonstration „Hamburg zeigt Haltung“, zu der bürgerliche Parteien und Kirchen aufgerufen hatten. Die Polizei sprach von rund 5000 Teilnehmern, die Veranstalter von etwa 10 000. Die Protestaktion sei „total friedlich“ verlaufen, erklärte ein Polizeisprecher.

15.00 Uhr: US-Präsidententochter Ivanka Trump hat ihren Vater Donald am Samstag für kurze Zeit im Kreise der Staats- und Regierungschefs beim G20-Gipfel in Hamburg vertreten.

14.05 Uhr: Kanzleramtschef Peter Altmaier hat die Hamburger G20-Krawalle als „Terror“ bezeichnet. „Linksextremer Terror in Hamburg war widerwärtig und so schlimm wie Terror von Rechtsextremen und Islamisten“, twitterte der CDU-Politiker am Samstag. „Danke Polizei. Danke Hamburg.“

Linksextremer Terror in Hamburg war widerwärtig und so schlimm wie Terror von Rechtsextremen und Islamisten. Danke Polizei. Danke Hamburg. — Peter Altmaier (@peteraltmaier) 8. Juli 2017

14.04 Uhr: Tausende Demonstranten sind am Samstag in Hamburg gegen den G20-Gipfel und für ihr Motto „Grenzenlose Solidarität“ auf die Straße gegangen. Am Deichtorplatz nahe dem Hauptbahnhof hatten sich nach Angaben der Polizei zunächst rund 15 000 Demonstranten für den Protestzug versammelt, der auf der Route bis zum frühen Nachmittag auf 22 000 Teilnehmer anwuchs. Die Polizei sprach zunächst von einem friedlichen Verlauf.

Die Demonstration wurde von dem Linken-Bundestagsabgeordneten Jan van Aken (Anmelder) angeführt. An seiner Seite war auch Linken-Parteichefin Katja Kipping. Ihr Protest richtet sich vor allem gegen Armut, Krieg und die Ursachen von Flucht.

13.33 Uhr: Im Streit um den Klimaschutz haben sich die anderen G20-Mitglieder beim Gipfel in Hamburg gegen US-Präsident Donald Trump gestellt. Bei dem Treffen der Top-Wirtschaftsmächte am Samstag wurden die Gegensätze in das Abschlusskommuniqué geschrieben, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr. Die anderen 19 Mitglieder bekennen sich zu einer „raschen“ Umsetzung des Abkommens, während die Abkehr der USA nur „zur Kenntnis“ genommen wird.

Krawalle bei G20-Gipfel: Österreichische Spezialeinheiten in Hamburg im Einsatz

13.30 Uhr: Gegen die Krawalle rund um den G20-Gipfel sind auch Spezialeinheiten aus Österreich zur Unterstützung der deutschen Polizei im Einsatz.

Unter den Einsatzkräften in Hamburg befinden sich 20 Beamte des Sondereinsatzkommandos „Cobra“ und 70 Beamte der Wiener Sondereinheit „Wega“, wie ein Sprecher des österreichischen Innenministeriums der Deutschen Presse-Agentur am Samstag bestätigte. Insgesamt seien rund 200 österreichische Polizisten in Hamburg.

Die beiden Sondereinheiten seien auf derartige Risikolagen spezialisiert, sagte der Sprecher. Am Freitag seien sie auch im Schanzenviertel im Einsatz gewesen. Dort war es nach schweren Ausschreitungen zu einem Einsatz von Spezialkräften gekommen. Manche Beamte seien auch am Flughafen stationiert oder kümmerten sich um den Verkehr.

12.45 Uhr: Die Zahl der bei den Ausschreitungen während des G20-Gipfels in Hamburg verletzten Polizisten hat sich auf 213 erhöht.

Das teilten die Beamten in der Hansestadt am Samstag über den Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Ein Polizeisprecher verteidigte die Einsatzkräfte gegen den Vorwurf, sie seien in der Nacht bei den stundenlangen schweren Krawallen im Schanzenviertel zu spät eingeschritten.

Angesichts der Gewaltbereitschaft der dort versammelten militanten Autonomen habe der Einsatz "sehr gut vorbereitet" werden müssen, sagte der Sprecher dem Sender NDR. Es hätten "Gefahren für Leib und Leben der Polizeibeamten" bestanden. So sei etwa davon auszugehen gewesen, dass Gehwegplatten aus dem dritten bis fünften Stock herabgeworfen wurden. Auf diese Lage hätten sich die Einsatzkräfte erst einstellen müssen. Es sei den Randalierern "um das Ausleben von Gewalt" gegangen.

Krawalle beim G20-Gipfel: Bislang 143 Festnahmen

12.27 Uhr: Wie die Polizei Hamburg via Twitter mitteilt, gab es im Zusammenhang mit den Krawallen beim G20-Gipfel insgesamt 143 Festnahmen und 122 Ingewahrsamnahmen. Letzteres (auch Polizeigewahrsam genannt) bedeutet, dass die Polizei jemanden – umgangssprachlich ausgedrückt – aus dem Verkehr zieht, in der Regel mit der Begründung der Gefahrenabwehr.

Insgesamt gab es somit in den letzten Tagen 143 Festnahmen & 122 Ingewahrsamnahmen. #G20HAM17 https://t.co/eit1KUcBK3 — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) 8. Juli 2017

12.03 Uhr: Wer die Chaos-Bilder vom G20-Gipfel in Hamburg sieht, kann sich nur fassungslos und mit Grausen abwenden, findet Merkur-Redakteur Alexander Weber.

11.40 Uhr: Wie die Polizei Hamburg mitteilt, plünderten 500 Chaoten im Schanzenviertel einen Supermarkt und zündeten diesen anschließend an.

Ein RTL-Reporter beschreibt die Szenen so: „Es sieht aus wie im Bürgerkrieg. Immer wieder brennen Barrikaden, Autonome zerschlagen Fensterscheiben mit schweren Pflastersteinen, brechen in einen Drogeriemarkt und eine Filiale eines Supermarkts ein. Sie plündern den Laden, tragen alles raus, zerfetzen das Mobiliar, um es unter dem Jubel Schaulustiger auf der Straße ins Feuer zu werfen.“

Fazit des RTL-Reporters: „Das Viertel ist den Randalierern ausgeliefert. Es sieht aus, als habe der Staat sein Gewaltmonopol verloren.“ Nach Informationen des Senders wurde auch eine Sparkasse „einfach zerlegt“.

Vielleicht erkennt sie jemand und kann sie noch daran erinnern ihre beauty-einkäufe zu bezahlen #g20 #rewe #Schanze pic.twitter.com/yUK84Iabeg — Luis (@luisarcade) 8. Juli 2017

Krawalle bim G20-Gipfel: Das passierte in der Nacht in Hamburg

11.22 Uhr: Die Polizei Hamburg fasst in einer Pressemitteilung nach den erneuten Krawallen beim G20-Gipfel die Ereignisse der vergangenen Nacht zusammen:

In der Nacht gab es starke Krawalle und Ausschreitungen im Bereich des Schanzenviertels. Mehrere Barrikaden wurden errichtet und in Brand gesetzt. Im Schulterblatt hatte eine größere Anzahl von Straftätern Einsatzkräfte mit Steinen und Flaschen beworfen.

Polizisten wurden wieder mit Zwillen beschossen.

Spezialkräfte gingen gegen die Militanten vor. Mehrere Personen flüchteten auf die Dächer einiger Häuser im Schulterblatt. Diese Chaoten waren mit Molotow-Cocktails und Eisenstangen bewaffnet.

Spezialkräfte stürmten und sicherten ein Haus im Schulterblatt.

Während des Einsatzen im Schanzenviertel wurden Polizisten attackiert. Bei der Räumung setzte die Polizei auch Wasserwerfer ein. Nachdem die Polizeikräfte vorgerückt waren, zogen sich die Personen in kleinen Gruppen zurück.

In der Nacht kam es trotz des konsequenten Einschreitens immer wieder zu Sachbeschädigungen an Geschäften und Fahrzeugen. Unter anderem plünderten rund 500 Täter einen Supermarkt und zündeten diesen anschließend an.

In der Nacht nahm die Polizei 14 Personen fest, 63 wurden in Gewahrsam genommen.

Im Bereich Schlump/ Schäferkampsallee errichteten rund 250 Chaoten Barrikaden. Hierzu benutzen sie unter anderem Mülleimer, Fahrräder und Verkehrsschilder. Außerdem wurden mehrere Autos in der Nähe in Brand gesetzt.



In den frühen Morgenstunden beruhigte sich die Situation im Schanzenviertel.



Krawalle bei G20-Gipfel: CDU-Politiker bezeichnet Chaoten als „Linksfaschisten“

10.30 Uhr: Nach den Krawallen am Rande des G20-Gipfels in Hamburg hat der CDU-Bundestagsabgeordnete Jens Spahn die militanten Demonstranten als „Linksfaschisten“ bezeichnet. Das CDU-Präsidiumsmitglied übte auf seiner Facebook-Seite zugleich Kritik an der aus seiner Sicht zu unkritischen Berichterstattung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks über die Ausschreitungen. In der Nacht zu Samstag war es in Hamburg in der zweiten Nacht in Folge zu schweren Krawallen gekommen.

„Erschütternde Szenen aus Hamburg“, schrieb Spahn, der auch Staatssekretär im Bundesfinanzministerium ist, bereits am Freitag nach den Ausschreitungen der ersten Nacht. „Diese vermummten Linksfaschisten zerstören die Autos von Familien, Azubis, Bürgern, sie verletzen Menschen und skandieren Hass. Und zur Belohnung gibt es Applaus von den Linken und eine verständnisvolle Berichterstattung im öffentlich-rechtlichen. Ätzend.“

Spahn teilte mit Blick auf das Vorgehen der Sicherheitskräfte bei den Unruhen mit: „Die Polizei hat unsere volle Unterstützung verdient, wenn sie darauf mit der nötigen Härte reagiert. Punkt.“ Die schweren Ausschreitungen überschatten den G20-Gipfel der großen Wirtschaftsmächte in Hamburg, der am Samstagnachmittag enden soll.

Krawalle beim G20-Gipfel: CDU-Politiker Schuster kritisiert „politische Verharmlosung“

10.10 Uhr: Der CDU-Innenpolitiker Armin Schuster hat nach den Krawallen von Linksradikalen am Rande des G20-Gipfels in Hamburg das Vorgehen der Justiz kritisiert. „Die Justiz muss sich fragen lassen, ob angesichts der schon im Vorfeld klar erkennbaren Gewaltneigung nicht stärker von Versammlungsauflagen und -verboten hätte Gebrauch gemacht werden müssen“, sagte Schuster am Samstag der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Er verlangte ein konsequentes Vorgehen gegen die Randalierer: „Ich hoffe auf sehr harte Strafen und Haftung der Festgenommenen, ohne dass die morgen wieder auf freiem Fuß sind.“

Schuster wies „angesichts dieser fast schon terroristischen Gewaltorgien“ Kritik an der Polizei zurück.„Politische Verharmlosung des Linksextremismus durch SPD, Grüne und Linke hat Autonome, schwarze Blöcke und das Schanzenviertel in Hamburg erst kultiviert.“ Das Versagen liege nicht in der Auswahl von Hamburg als G20-Standort oder bei der Polizei, deren Einsatzhaltung der frühere langjährige Bundespolizist als folgerichtig verteidigte.

Der Innenexperte kritisierte, dass es bisher keine politische Mehrheit für eine Null-Toleranz-Politik gegenüber linkem Extremismus gebe, „so wie wir es gegenüber Rechtsextremismus längst haben“. Wer nach Verantwortlichen suche, „sollte sich die genau anschauen, die jetzt heuchlerisch lieber die Polizei als die Verbrecher ins Visier nehmen“. Schuster betonte: „Anschläge auf Asylbewerberheime sind genauso abscheulich wie die Anschläge auf Polizisten und Bürger Hamburgs. In beiden Fällen handeln Nazis.“

Schuster verlangte die Schaffung einer Linksextremismus-Datei, ähnlich der für Rechtsextremismus. Zudem müsse künftig die Anreise von „Polit-Hooligans“ durch Meldeauflagen verhindert werden.

09.45 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron haben am Samstag mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin über den Krieg in der Ostukraine beraten. Die drei trafen am Rande des G20-Gipfeltreffens in Hamburg zusammen. Im Osten der Ukraine kämpfen ukrainische Regierungstruppen seit mehr als drei Jahren gegen Separatisten, die sich auf Militärhilfe aus Russland stützen. Eigentlich gilt ein Waffenstillstand, der aber von beiden Seiten nicht eingehalten wird.

09.35 Uhr: Die Top-Wirtschaftsmächte haben sich bei ihrem G20-Gipfel in Hamburg auf einen Kompromiss im Handelsstreit geeinigt. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur bekennen sich die führenden Industrie- und Schwellenländer zum freien Handel und gegen Protektionismus - allerdings wird „die Rolle legitimer Verteidigungsinstrumente im Handel“ anerkannt.

Krawalle bei G20-Gipfel in Hamburg: Bisher 213 Polizisten verletzt

09.20 Uhr: Bei den gewaltsamen Protesten rund um den G20-Gipfel in Hamburg sind nach Angaben der Hamburger Polizei bisher 213 Beamte verletzt worden. 14 Menschen sind in der Nacht festgenommen, 63 in Gewahrsam genommen worden, hieß es.

09.15 Uhr:

Im Handelsstreit der Top-Wirtschaftsmächte zeichnet sich beim G20-Gipfel in Hamburg eine Annäherung ab. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wird ein Bekenntnis der führenden Industrie- und Schwellenländer zum freien Handel und gegen Protektionismus erwartet. Das wäre ein Zugeständnis von US-Seite. Zugleich soll die gemeinsame Abschlusserklärung am Samstag eine Formulierung zur Marktöffnung enthalten, was als Entgegenkommen der Chinesen gewertet wird.

Mit dieser Kompromissformel soll ein Eklat verhindert werden. Das endgültige G20-Kommuniqué soll am Nachmittag verabschiedet werden. Beim strittigen Klimaschutz sei eine Einigung weiter offen, hieß es.

09.00 Uhr: Nach der heftigen Krawallnacht rund um den G20-Gipfel haben in Hamburg die Aufräumarbeiten begonnen. Eine Hundertschaft der Polizei zog am Samstagmorgen umgekippte Straßenschilder und Bierbänke von der verwüsteten Straße Schulterblatt im linksalternativen Schanzenviertel. Die Hamburger Stadtreinigung war seit 6.00 Uhr in der Schanze und St. Pauli mit 60 Mitarbeitern, einem Radlader und Großkehrmaschinen im Einsatz, wie sie twitterte.

8.45 Uhr: Nach einer Nacht mit Krawallen und Plünderungen geht der G20-Gipfel in Hamburg in den zweiten und letzten Tag. Die Bilanz der Krawallnacht haben wir hier für Sie zusammengefasst.

08.30 Uhr: FDP-Chef Christian Lindner hat sich für ein entschiedenes Vorgehen der Polizei gegen Gewalttäter bei den G20-Protesten ausgesprochen. „Wer vermummt mit Flaschen auf Polizisten wirft, ist kein Gipfelgegner oder Demonstrant, sondern ein Straftäter“, so Lindner. Für die Gewaltexzesse in Hamburg „darf es keine Toleranz geben“.

08:13 Uhr: Demonstrationen, der Syrienkonflikt - und die Abschlusskonferenz. Wir haben für Sie eine Übersicht erstellt, was Sie heute noch auf dem G20-Gipfel alles erwartet.

Nach Krawallen bei G20-Gipfel: Fernverkehr läuft wieder

07:52 Uhr:

Nach dem Ende der gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Randalierern und der Polizei in Hamburg hat sich auch die Lage im öffentlichen Nahverkehr wieder entspannt. „Sperrung der Verbindungsbahn ist aufgehoben. Alle S-Bahn-Linien verkehren wieder auf dem Regelweg“, teilte die S-Bahn Hamburg am Samstagmorgen auf Twitter mit. Die Bundespolizei schrieb dort: „Der S-Bahnverkehr in Hamburg läuft aktuell wieder planmäßig.“ Auch die zeitweilig unterbrochene U-Bahn-Linie U3 nahm den Verkehr wieder auf. „Wir fahren ab sofort auch wieder auf der ganzen Linie. Gute Fahrt!“, twitterte der Hamburger Verkehrsverbund HVV.

Zuvor war bereits der am Freitagabend unterbrochene Fernverkehr am Hamburger Hauptbahnhof und am Bahnhof Altona wieder aufgenommen worden, wie die Bundespolizei bereits mitgeteilt hatte.

07:43 Uhr: Heute ist der letzte Gipfeltag. Das heißt für die Teilnehmer: Am Nachmittag muss ein Kompromiss vorgelegt werden. Dabei sind auf dem G20-Gipfel in Hamburg noch viele Fragen offen.

06:30 Uhr: Bei der Erstürmung eines Hauses am Beginn der Straße Schulterblatt im Hamburger Schanzenviertel hat die Polizei 13 Personen festgenommen. Spezialkräfte hätten das Gebäude „taktisch betreten und gesichert“, hieß es am frühen Samstagmorgen. Zuvor waren Randalierer ein Gerüst hinaufgeklettert, das an dem Haus befestigt ist.

05:50 Uhr: Nach dem Ende der gewalttätigen Auseinandersetzungen im Schanzenviertel läuft auch der Fernverkehr am Hamburger Hauptbahnhof und am Bahnhof Altona wieder. Nach Angaben der Bundespolizei war der Verkehr am Freitagabend um 21.55 Uhr eingestellt worden. Die Randale im Bereich der Sternenschanze hätten zur Einstellung des Fernverkehrs gezwungen.

04:46 Uhr: Nach den Ausschreitungen am Rande des G20-Gipfels bittet die Hamburger Polizei die Bevölkerung um Hilfe bei der Suche nach Gewalttätern. Sie schaltete am frühen Samstagmorgen ein Hinweisportal im Internet frei. Bürger sind gebeten, zur Ermittlung von Straftätern dort ihre Videos und Fotos hochzuladen.

Szenen wie auf dem Schlachtfeld: Bilder aus der Nacht vom G20-Gipfel Zur Fotostrecke

04:40 Uhr: Die Polizei hat die Absperrung der Straße Schulterblatt im Hamburger Schanzenviertel beendet. Hunderte Polizisten liefen in Richtung Pferdemarkt.

Krawalle bei G20-Gipfel: Lage beruhigt sich

04:35 Uhr: Noch in der Nacht hat sich die Lage beruhigt. Vereinzelt kam es noch zu Flaschenwürfen auf Polizeifahrzeuge. Wasserwerfer fuhren durch die Straßen, gelegentlich kamen sie gegen Randalierer zum Einsatz. Die Straße Schulterblatt war noch immer abgeriegelt.

04:30 Uhr: Die Norderelbe ist nach Polizeiangaben seit 2.00 Uhr wieder frei befahrbar. Die Sperrung östlich der Landungsbrücken war vorgenommen worden, um bei dem Besuch der G20-Staatsgäste in der Hamburger Elbphilharmonie am Freitagabend die Sicherheit zu gewährleisten.

03:21 Uhr: Der anwaltliche Notdienst hat eine massive Behinderung durch Polizei und Justiz in Hamburg beklagt. Am Donnerstag sei ihnen der Zugang zu den Mandanten verwehrt worden, inzwischen seien in geringem Umfang Anbahnungsgespräche mit den Festgenommenen möglich. Den in den Gefangenensammelstellen (Gesa) Festgehaltenen und auch den Anwälten werde nicht mitgeteilt, ob es einen konkreten Straftatvorwurf gebe und ob die Personen dem Haftrichter vorgeführt werden sollen oder ob es sich um eine präventive Ingewahrsamnahme handele. Seit Donnerstag befänden sich rund 150 Personen in der Gesa in Hamburg-Harburg, dort können bis zu 400 Festgenommene untergebracht werden.

02:05 Uhr: Randalierer haben der Polizei zufolge Einsatzkräfte nordöstlich des Schanzenviertels angegriffen. Barrikaden würden errichtet. Der U-Bahnhof Schlump wurde demnach aus Sicherheitsgründen geschlossen.

02:03 Uhr: Noch in der Nacht rückte die Polizei massiv ins Schanzenviertel ein. Die Polizei rief via Facebook die Bürger auf, sich deutlich von den Gewalttätern zu distanzieren. „Wir gehen jetzt konsequent gegen die Straftäter im Schulterblatt vor. Unterstützt unsere Arbeit und entfernt euch umgehend!“

00:26 Uhr: Die Sperrung des S-Bahnverkehrs in der Hamburger Innenstadt wird nach Angaben der Bundespolizei die Nacht über andauern. Von Reisen in das Gebiet riet sie ab.

00:25 Uhr: Nach Angaben des Polizeisprechers Timo Zill sind 100 Personen in Gewahrsam genommen worden. Inzwischen seien auch einige Haftbefehle erlassen worden, sagte Zill dem Sender N24. Diese Menschen befänden sich in Untersuchungshaft.

Krawalle bei G20-Gipfel: Polizei räumt brennende Barrikaden

00:07 Uhr: Die Polizei scheint die Kontrolle im Schanzenviertel zurückgewonnen zu haben. Einige brennende Barrikaden wurden bereits gelöscht.Dennoch bleibt die Lage angespannt. Ein Großteil der Randalierer ist vor den Polizei-Hundertschaften geflüchtet und hat sich offenbar in dem Viertel verteilt. Hunderte tauchten am nahegelegenen S-Bahnhof Sternschanze auf. Etwa 150 Meter vom Bahnhof entfernt schlugen Vermummte die Scheiben eines Bio-Supermarkts ein.

00:02 Uhr: Ziel der Plündereien ist auch ein Rewe geworden. Ein Video, das Spiegel Online auf Twitter veröffentlichte, zeigt, welches Chaos die Randalierer hinterließen.

00:01 Uhr: Teils schwer bewaffnete Einsatzkräfte haben das Haus, das von radikalen Demonstranten besetzt worden war, gestürmt. Momentan versucht ein Spezialeinsatzkommando, alle Demonstranten aufzufinden. Einige von ihnen hatten sich auf ein Gerüst geflüchtet und werden nun abgeführt. Die Menge grölt den Festgenommenen zu.

23:55 Uhr: Mit einem massiven Aufgebot ist die Polizei kurz vor Mitternacht gegen die Randalierer in der Schanze vorgerückt. Mit gepanzerten Fahrzeugen wurden Barrikaden weggeschoben, wie auf Fernsehbildern zu sehen war. Wasserwerfer waren im Einsatz. Die Polizei sprühte auch Tränengas. Die lange besetzte Kreuzung Schulterblatt/Schanzenstraße wurde demnach geräumt. Viele Randalierer verschwanden in Seitenstraßen.

23.43 Uhr: Offenbar steht die Stürmung eines Hauses im Schanzenviertel bevor. Wo genau sich die Straße Schulterblatt in Hamburg - wo es am Abend am heftigsten eskalierte -befindet, sehen Sie in der Google-Karte unten.

23.39 Uhr: Der Hamburger Polizeisprecher Timo Zill bittet die Hamburger Bürger auf N24: „Wir haben nun gerade diesen Einsatz im Schanzenviertel, in den anderen Stadtteilen ist es ruhig. Wenn Sie etwas auffälliges beobachten, rufen Sie bitte die 110.“

Die Einsatzkräfte seien laut Zill anfangs zögerlich gewesen. Man habe zunächst Kräfte gesammelt, zudem habe die Polizei auf die Sicherheit der Beamten achten müssen. So seien von den gewaltbereiten Demonstranten Gehwegplatten auf Dächer gebracht und Molotow-Cocktails vorbereitet worden.

23.35 Uhr: Wie die Polizei soeben mitteilte, gehen die Einsatzkräfte nun gegen die Randalierer in der Straße Schulterblatt im Schanzenviertel vor - und sie richtet einen Appell an die Schaulustigen: Unbeteiligte sollten sich entfernen.

Einsatzkräfte gehen gegen Störer in der Straße Schulterblatt vor.

DRINGENDE EMPFEHLUNG: UNBETEILIGTE SOLLTEN SICH ENTFERNEN!#G20HAM17 — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) 7. Juli 2017

23:19 Uhr: Der S-Bahnverkehr im Hamburger Innenstadtbereich ist nach Angaben der Bundespolizei bis auf weiteres eingestellt. Die Bürger wurden am späten Freitagabend aufgefordert, diese Bereiche großräumig zu meiden.

G20-Gipfel: Lage im Schanzenviertel eskaliert

23:02 Uhr: Die Situation im Schanzenviertel wurde am späten Freitagabend immer bedrohlicher. Polizei umstellte eine Kreuzung nahe der Straße Schulterblatt, in der sich Tausende Randalierer aufhielten, schickte aber lediglich kleinere Gruppen von Beamten in das Geschehen. Die Beamten forderten erneut Unbeteiligte auf, sich zu entfernen. Seit rund drei Stunden lässt die Polizei die Randalierer bereits gewähren.

22:32 Uhr: Die Versammlung löst sich laut Polizei offenbar auf. Dabei beziehen sich die Einsatzkräfte wohl auf die angemeldete Veranstaltung „Revolutionäre Anti-G20-Demo“ (Ticker-Eintrag 20.45 Uhr).

22:29 Uhr: Die Lage in Hamburg scheint immer mehr zu eskalieren. Wie die Polizei Hamburg mitteilte, „werden offenbar schwere Straftaten gegen Einsatzkräfte vorbereitet. Die Situation ist sehr ernst.“

Insgesamt hat die Polizei bislang 83 Personen festgenommen, 19 davon in Gewahrsam.

22:16 Uhr: Jetzt mischen sich auch die Anwohner ein. Angesichts der meterhohen Feuer auf den Straßen, Tausender militanter Demonstranten und Plünderungen von Geschäften sind sie laut Polizei zunehmend genervt. Sie distanzierten sich demnach von den Störern und forderten sie auf, die Krawalle zu beenden. Randalierer kletterten auf Baugerüste und Dächer. Die Polizei appellierte an Schaulustige, ihre Arbeit nicht zu behindern. Ein Beamter erlitt einen Unterschenkelbruch.

22:00 Uhr: Im Schanzenviertel haben Randalierer einen Drogeriemarkt und einen Lebensmittelmarkt geplündert. Nach Angaben der Polizei waren im Bereich der Straße Schulterblatt, die zum linksautonomen Kulturzentrum Rote Flora führt, einige Demonstranten massiv unter anderem mit Zwillen bewaffnet.

21:42 Uhr: Das Konzert in der Elbphilharmonie ist vorbei, jetzt geht es für die Staats- und Regierungsoberhäuptern zum großen Dinner.

+ Die Teilnehmer des G20-Gipfel beim Abendessen. © dpa

21.30 Uhr: Ein Regierungschef hat beim Konzert in der Elbphilharmonie gefehlt. Recep Tayyip Erdogan und seine Ehefrau Emine sind dem feierlichen Konzert in der Hamburger Elbphilharmonie am Rande des G20-Gipfels ferngeblieben. Aus dem Umfeld Erdogans hieß es, der Präsident sei stattdessen am Freitagabend nach dem ersten Gipfeltag in sein Hotel in Hamburg gefahren. Er habe dort eine Besprechung mit seinen mitreisenden Ministern gehabt. Ein Grund für das Fernbleiben wurde nicht genannt.

21.22 Uhr: Bei den Krawallen zum G20-Gipfel in Hamburg sind 196 Polizisten verletzt worden. Es seien keine Schwerverletzten darunter, teilte die Polizei am Freitagabend mit. Zuvor war von 160 Verletzten die Rede gewesen. Zur Zahl der verletzten Demonstranten konnten zunächst weder Polizei noch Feuerwehr Angaben machen.

21.11 Uhr: Im Schanzenviertel ist die Lage weiter angespannt. Die Polizei setzt weiter Wasserwerfer und Tränengas ein. Auf der Straße brennen Gegenstände.

G20-Gipfel in Hamburg: Friedliche Proteste geraten in Hintergrund

20.45 Uhr: In St. Pauli starte aktuell eine neue, angemeldete Demonstration mit dem Titel „Revolutionäre Anti-G20-Demo. Es versammelten sich nach Angaben der Polizei etwa 1000 Demonstranten

20.23 Uhr: Was vor lauter Auseinandersetzungen unterzugehen droht: Es gibt in Hamburg am Freitag auch friedlichen Protest, wie ein Twitter-Video belegt.

Friedlicher G20 Protest direkt an der Sicherheitszone. Polizei und Demonstranten hautnah und ohne Probleme #G20HAM17 #G20Hamburg pic.twitter.com/kXrUNGsabA — Stephan Schirmer (@StephanSchirmer) 7. Juli 2017

20.01 Uhr: Warnschuss im Schanzenviertel! Ein Polizist wurde „massiv von Gewalttätern angegriffen und gab einen Warnschuss ab“, twittert die Hamburger Polizei. Der Beamte konnte flüchten und hat sich in einem Geschäft in Sicherheit gebracht. Offenbar wurde der Schuss abgegeben, als Einsatzkräfte „einen Straßenraub beobachteten, einschritten und von den Tätern angegriffen wurden“. Der Warnschuss hat demzufolge nicht direkt etwas mit den G20-Protesten zu tun.

19.49 Uhr: Zum Abschluss des G20-Gipfels werden am Samstag (11.00 Uhr) in Hamburg noch einmal zehntausende Menschen zu einer Großdemonstration erwartet. Der linksgerichtete Protestmarsch unter dem Motto "Grenzenlose Solidarität statt G20" wird von einem breiten Bündnis getragen, nach Angaben der Behörden sind darin auch gewaltbereite Gruppierungen vertreten.

19.34 Uhr: Offenbar wurde beim ersten Treffen zwischen Trump und Putin am Rande des G20-Gipfels gleich ein Beschluss gefasst. Beide haben bei ihrem ersten Treffen eine Waffenruhe für den Süden Syriens vereinbart. Der Waffenstillstand solle ab Sonntag gelten, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow.

19.17 Uhr: Jetzt gibt es auch Krawallen zwischen Polizei und Demonstranten im Schanzenviertel. Das teilte die Polizei vor wenigen Minuten mit.

Einsatzkräfte melden nun Bewurf mit Gegenständen im Schanzenviertel.#G20HAM17 https://t.co/oca7L0KBLr — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) 7. Juli 2017

G20-Teilnehmer bei Konzert in Elbphilharmonie

19.10 Uhr: Zur Stunde befinden sich die meisten G20-Teilnehmer bei einem Konzert in der Elbphilharmonie.

Hier wird das Philharmonische Staatsorchester Hamburg unter der Leitung von Kent Nagano Ludwig van Beethovens 9. Sinfonie spielen.

Auch mit dabei: Das Ehepaar Trump. Melania Trump hatte am Mittag wegen der angespannten Sicherheitslage zunächst nicht am sogenannten Partnerprogramm des G20-Gipfels teilgenommen. Sie sollte dazukommen, sobald es von der Polizei „eine Sicherheitsfreigabe zum Verlassen des Gästehauses“ gebe, hatte ihre Sprecherin der DPA gesagt.

+ Donald (l.) und Melania Trump vor dem Konzert in der Hamburger Elbphilharmonie. © AFP

Die Trumps kamen leicht verspätet zu dem Konzert - Melania in einem weißen Kleid. Auch dabei: Trumps Tochter Ivanka mit ihrem Mann Jared Kushner. Donald Trump hatte sich zuvor erstmals mit Kremlchef Wladimir Putin getroffen.

18.41 Uhr: Wie die Polizei Hamburg bestätigt, sind seit Donnerstag insgesamt 160 Einsatzkräfte verletzt worden. Genaue Zahlen verletzter Störern oder Zivilisten können nicht genannt werden.

G20-Gipfel in Hamburg: Journalisten wird Akkreditierung entzogen

18.33 Uhr: „Wir rechnen aber damit, dass es weiterhin, auch morgen, Störaktionen geben wird“, sagte nun Polizeipräsident Ralf Martin Meyer und bestätigte zugleich, dass die Situation sich im Vergleich zu den Morgenstunden sich etwas entspannt habe.

18.24 Uhr: Mehreren deutschen Journalisten sind während der Berichterstattung vom G20-Treffen in Hamburgdie Akkreditierungen entzogen worden. Betroffen waren unter anderem Reporter von „Weser-Kurier“ und „Junge Welt“, wie die Tageszeitungen am Freitag berichteten. Das Bundeskriminalamt bestätigte, dass „in einigen Fällen“ wegen sicherheitsrelevanter Erkenntnisse Akkreditierungen entzogen worden seien. Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) protestierte gegen das Vorgehen.

18.03 Uhr: Donald Trump ist einer der umstrittensten Politiker auf dem G20-Gipfel und daher auch verstärkt im Fokus der Proteste. Auf der Elbe wurde ein Anti-Trump-Potest von der Umweltschutzorganisation Greenpeace initiiert. Zu sehen: Eine sieben Meter hohe Plastik, bei der Donald Trump als beleidigtes Baby dargestellt wird.

17.58 Uhr: Die Hamburger Polizei muss dieser Tage Schwerstarbeit verrichten. Insgesamt wurden aufgrund von Krawallen und anderer Delikte bislang 70 Personen festgenommen und 15 Personen in Gewahrsam genommen.

17.34 Uhr: Beim ersten Arbeitstreffen wurden offenbar auch gleich gemeinsame Leitlinien gefunden. Die G20-Staaten wollen ihre Zusammenarbeit im Kampf gegen den Terrorismus ausweiten und stärker gegen Propaganda im Internet vorgehen. Die Vertreter der großen Wirtschaftsmächte würden mit den Anbietern von Internet-Plattformen Gespräche aufnehmen, sagte Angela Merkel beim G20-Gipfel in Hamburg. Man werde dabei deutlich machen, „dass wir das schnelle Löschen erwarten“.

Ein „großes Problem“ seien auch Messenger-Dienste, über die terroristische Informationen verschlüsselt ausgetauscht würden, sagte die Kanzlerin. Hier müsse die Überprüfung verbessert werden. Merkel betonte, das gelte ausdrücklich nur „im Verdachtsfall“.

Die Kanzlerin sagte weiter, die Staats- und Regierungschefs der G20 wollten im Anti-Terror-Kampf außerdem enger im Rahmen der Vereinten Nationen zusammenarbeiten. Außerdem solle der Informationsaustausch „bedeutend intensiviert“ werden. Das gelte auch mit Blick auf das Austrocknen von Finanzquellen von Terroristen.

Weniger auf einer Wellenlänge sind die Teilnehmer der Gespräche offenbar beim Thema Klimaschutz. Merkel bestätigte hier „schwierige Gespräche“.

Merkel verurteilt Krawalle

17.26 Uhr: Nach der ersten Sitzung meldete sich die Bundeskanzlerin zu den Krawallen zu Wort. Diese gefährdeten Menschenleben und seien "nicht zu akzeptieren", sagte Merkel am Freitag. Sie dankte den Sicherheitskräften für ihren Einsatz.

17.07 Uhr: Die Polizei setzte Wasserwerfer ein, um die Ausschreitungen an den Landungsbrücken unter Kontrolle zu bringen. Flaschen und Steine flogen aus Demonstrantengruppen auf Beamte. Die Feuerwehr twitterte: „Lasst unsere Rettungskräfte an den #Landungsbruecken zu einem Notfall!! Wir kommen nicht durch!!“

17.04 Uhr: Nach Krawallen im Zuge des G20-Gipfels haben etliche Banken ihre Filialen in Hamburg am Freitag vorübergehend geschlossen. Die Postbank schloss sämtliche Filialen im Hamburger Stadtgebiet, wie eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Auch die Hamburger Sparkasse öffnete viele Filialen nicht. „Wir sind im engen Austausch mit den Sicherheitsbehörden und haben aufgrund der Sicherheitslage die Filialen im Innenstadtbereich nicht geöffnet“, sagte eine Haspa-Sprecherin. Zusätzlich seien in umliegenden Stadtteilen wie Rothenburgsort und Wilhelmsburg einzelne Filialen aus Sicherheitsgründen vorübergehend geschlossen, hieß es.

Etliche Finanzanbieter informierten ihre Kunden mit Schildern über die kurzfristigen Schließungen, die bei Anwohnern für Unmut sorgten. Zur Zahl der von Sachschäden betroffenen Bankfilialen konnte die Polizei am Freitag zunächst keine Angaben machen.

Krawalle beim G20-Gipfel: Am Abend wieder Eskalation in Hamburg?

17.00 Uhr: Zum Abend hin könnten die Krawalle beim G20-Gipfel wieder eskalieren. Wie die Polizei Hamburg auf Twitter mitteilt, werden an den Landungsbrücken Gegenstände auf die Schienen geworfen. Es kommt zu Störungen im U-Bahn-Verkehr. Zudem sollen Demonstranten Wurfgegenstände sammeln. Die Polizei veröffentlichte ein Bild, auf dem gelockerte Pflastersteine zu sehen sind. Außerdem wird wegen der Krawalle geraten, nicht mit einem Fahrzeug in die Innenstadt zu fahren.

#G20HAM17

Die Störer sammeln Wurfgegenstände & sind massiv polizeifeindlich. Eindrücke aus dem Bereich Landungsbrücken: pic.twitter.com/fjag58IltV — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) 7. Juli 2017

16.35 Uhr: Erneute Eskalation der Gewalt bei Anti-G20-Demonstration in Hamburg: Die Polizei meldet „massiven Bewurf mit Gegenständen“ im Stadtteil St. Pauli. Reporter vor Ort beschreiben die Situation mit Worten wie „Straßenschlacht“ und „Jagdszenen“. Die Zusammenstöße finden einen knappen Kilometer Luftlinie von der Elbphilharmonie entfernt statt.

15.39 Uhr: Offensichtlich hat mancher User in den sozialen Netzwerken noch nicht begriffen, dass der Postillon ein Satire-Portal ist. So betont die Polizei Hamburg auf Twitter, dass die Meldung „Zur Deeskalation: Hamburger Polizei fährt Atomrakete auf“ ein Fake ist.

Krawalle beim G20-Gipfel in Hamburg: Über diese Szenen diskutiert Deutschland

15.30 Uhr: Diese Handyaufnahmen aus Hamburg zeigen kriegsähnliche Zustände. Den G20-Gipfel nutzen etliche Chaoten, um Autos anzuzünden, Schaufenster einzuschlagen und Chaos anzurichten. Teilweise stehen in den Straßenzügen etliche Autos in Brand, Autofahrer müssen brennenden

15.10 Uhr: Thomas Wiegold, Journalist und Bundeswehr-Experte, thematisiert die Transportpanzer in Hamburg auf seinem Blog Augen geradeaus! Er schreibt: „Nach Angaben des Verteidigungsministeriums wurden am heutigen Freitag drei Fuchs-Transportpanzer im Westen Hamburgs von einer Kaserne in eine andere verlegt, weil dort mehr Platz sei.“ Dabei handele sich um Fahrzeuge, die die Bundeswehr als geschützten Transportraum auf Anfrage der Hamburger Behörden bereithalte. Die Transportpanzer seien nicht in einem wie auch immer gearteten Einsatz gewesen. Wiegold: „Die Bundeswehr hatte vor dem Gipfel 46 Anfragen der Hamburger Behörden für technische Amtshilfe erhalten; dazu gehörte auch die Frage nach dem Landungsboot Lachs.“

Bundeswehr-Experte Wiegold meint zu den Panzern während des G20-Gipfels: „Natürlich stellt sich die Frage, welcher militärische Führer in der aktuellen Situation eine solche Verlegung anordnet. Und ob die Verantwortlichen keine aktuellen Nachrichten zur Kenntnis nehmen…“

Krawalle beim G20-Gipfel in Hamburg: Panzer rollten wirklich durch Hamburg

14.54 Uhr: Nun äußert sich auch die Bundeswehr zu Fotos, die Transportpanzer beim G20-Gipfel in Hamburg zeigen sollen. Die Mopo hat Oberstleutnant Klaus Brandel, den Pressesprecher der Bundeswehr am Standort Hamburg, auf die Bilder angesprochen. „Ich gebe zu, ein unglücklicher Zeitpunkt“, kommentiert er das Foto von den drei „Fuchs“-Radpanzern, das auch die Mopo heute veröffentlichte. „Wir sind selbst überrascht und wussten auch nichts von dem Befehl, die Panzer von einer Kaserne in eine andere zu verlegen.“ Mit dem G20-Gipfel habe das gar nichts zu tun. Die drei Panzer wurden gestern Mittag von ihrem bisherigen Standort, der „Generalleutnant-Graf-von-Baudissin-Kaserne, in der die Führungsakademie der Bundeswehr untergebracht ist, zur Reichspräsident-Ebert-Kaserne (Osdorf) gefahren. Dort sollen sie zum Schutz militärischer Anlagen verbleiben. „In der Führungsakademie war einfach nicht mehr genug Platz für die Panzer. Deshalb wurden sie verlegt“, so Brandel. „Wir hätten das besser nach dem G20-Gipfel machen sollen, dann hätte es keine Missverständnisse gegeben.“

02:25pm #NoG20 NOT CONFIRMED!!! but more & more tweets with pics of German army heading to #Hamburg. We try to find more info! #NoG20en pic.twitter.com/MEY0tgvhyM — Enough is Enough! (@enough14) 7. Juli 2017

14.50 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat seinen Redebeitrag in der ersten Arbeitssitzung des G20-Gipfels für ein Eigenlob genutzt. Trump habe berichtet, wie gut es der US-Wirtschaft gehe, seitdem er im Amt sei, hieß es am Freitag in Hamburg. Zudem habe er sich über die nordkoreanischen Raketentests geäußert, obwohl dies gar nicht Thema gewesen seien.

Trump war den Angaben aus Diplomatenkreisen zufolge der erste Staats- und Regierungschef, dem Gipfel-Gastgeberin Angela Merkel in der Gesprächsrunde zum Thema Wirtschaft und Handel das Wort erteilte. Danach ließ die Bundeskanzlerin EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker reden. Der Luxemburger grenzte sich den Angaben zufolge deutlich von Trump ab, indem er sich im Namen der EU klar für offenen multilateralen Handel aussprach und über die erst am Donnerstag getroffene Grundsatzeinigung für ein europäisch-japanisches Freihandelsabkommen sprach.

Krawalle bei G20-Gipfel in Hamburg: Neue Barrikaden errichtet

14.47 Uhr: Die Krawallmacher führen ihre Spur der Verwüstung durch Hamburg fort. In St. Pauli wurde ein Polizeiwagen attackiert und auch an der Schanze wurde mit dem Bau von Barrikaden begonnen:

Barrikadenbau auf der Weidenalle in der #Schanze. Kein Straßenverkehr mehr möglich. #G20HAM17 — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) 7. Juli 2017

14.37 Uhr: Inzwischen gibt es auch das erste offizielle „Familienfoto“ des G20-Gipfels in Hamburg. Ob Donald Trump wohl glücklich darüber ist, dass er ziemlich weit im Abseits (links im Bild) steht? Immerhin hat er mit Emmanuel Macron ja jemanden an seiner Seite, der ihm die Hand halten kann.

+ Das erste „Familienfoto“ des G20-Gipfels in Hamburg. © AFP

14.29 Uhr: Vertreter der eskalierten „Welcome to Hell“-Demonstration haben wegen der Art der gewaltsamen Auflösung den Rücktritt von Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz und dessen Innensenator Andy Grote (beide SPD) gefordert. „Natürlich müssten aus diesen Vorkommnissen personelle Konsequenzen gezogen werden“, sagte Christoph Kleine von der G20-Plattform am Freitag und nannte dabei auch den G20-Polizeieinsatzleiter Hartmut Dudde. „Die Polizei hat Tote in Kauf genommen.“

Video: Erstes Treffen von Trump und Putin

14.21 Uhr: Das erste Aufeinandertreffen zwischen US-Präsident Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin hat schon stattgefunden. Die beiden trafen bei einem informellen Meeting vor einem offiziellen Termin aufeinander. Ein Video davon hat die Bundesregierung auf ihrer Facebook-Seite veröffentlicht. Dieses können Sie hier sehen:

14.15 Uhr: Das Bündnis von G20-Gegnern hat den Polizeieinsatz bei den Blockaden von Demonstranten am Freitag scharf kritisiert. „Die Polizei hat erneut unnötig eskaliert und mit großer Brutalität Schlagstöcke und Pfefferspray eingesetzt. An mehreren Stellen sind Polizisten mit Bürgerkriegsgerät gegen friedliche Sitzblockaden vorgegangen - so sieht also das angekündigte „Festival der Demokratie“ aus“, sagte Bündnissprecher Christian Blank. Wegen massiver Pfefferspray- und Wasserwerfereinsätze der Polizei seien zahlreiche Demonstranten verletzt worden, es sei zu mehreren Knochenbrüchen gekommen.

14.10 Uhr: Straßenblockaden, brennende Autos, Wasserwerfer: Die Proteste gegen den Hamburger G20-Gipfel sind am Freitag erneut eskaliert. Einen Überblick über die Situation in der Hansestadt finden Sie hier.

Krawalle beim G20-Gipfel in Hamburg: Rückt hier die Bundeswehr an?

13.47 Uhr: Greift jetzt die Bundeswehr bei den Krawallen beim G20-Gipfel ein? Ein Foto, das derzeit massiv auf Twitter geteilt wird, zeigt angeblich Transportpanzer der Bundeswehr, die durch Hamburg fahren sollen.

Auch die Hamburger Mopo greift dieses Thema auf. Laut der Boulevardzeitung weist die Polizeipressestelle das Gerücht zurück, wonach die Bundeswehr zur Verstärkung angefordert werde: „Das Thema Sicherheit ist eine Angelegenheit im Inneren. Dafür bleibt die Polizei zuständig“.

Auch die Polizei Hamburg betont auf Twitter, dass keine Unterstütung durch die Bundeswehr erfolge.

KEINE Unterstützung der @bundeswehrInfo zu #G20HAM17! Dem Einsatz sind deutliche verfassungsrechtliche Grenzen gesetzt - Grundgesetz Art. 87 https://t.co/6tTdKKz8sU — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) 7. Juli 2017

Tatsache ist aber: Wegen der anhaltenden gewaltsamen Proteste gegen den G20-Gipfel in Hamburg hat die Polizei am Freitag Verstärkung aus anderen Bundesländern angefordert.

13.45 Uhr: Bei den Ausschreitungen rund um den G20-Gipfel in Hamburg sind nach Angaben der Polizei bisher 159 Beamte verletzt worden (Stand: 12.20 Uhr). Dabei handele es sich um Polizisten und Bundespolizisten, hieß es am Freitag bei der Hamburger Polizei. 45 Menschen seien festgenommen und 12 in Gewahrsam genommen worden, sagte ein Polizeisprecher.

Die Bundespolizei berichtete, einer ihrer Beamten habe am Freitag Schnittverletzungen erlitten, als rund 60 Vermummte die Bundespolizei im Bahnhof Hamburg-Altona angegriffen hätten. Mit einem Hammer seien die Scheiben am Wagen des darin sitzenden Beamten eingeschlagen worden.

Krawalle beim G20-Gipfel: Polizisten mit Zwillen beschossen und verletzt

13.36 Uhr: Mehrere Polizisten sind bei den Krawallen in Hamburg am Donnerstagabend durch Zwillengeschosse verletzt worden. Dies teilte die Hamburger Polizei über den Kurznachrichtendienst Twitter mit und zeigte dort auch ein Foto von einem blutigen Einschuss in den Oberarm eines Beamten.

Unsere Befürchtungen haben sich bestätigt. Mehrere Kollegen wurden bei den gestrigen Krawallen durch Zwillengeschosse verletzt. #G20HAM17 pic.twitter.com/f8dbK3ubtV — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) 7. Juli 2017

13.24 Uhr: Das Partnerprogramm für die Eheleute beim G20-Gipfel in Hamburg wird angesichts der angespannten Sicherheitslage geändert. Nach dpa-Informationen soll ein bisher geplanter Termin im Klimarechenzentrum nun durch Vorträge der Experten im Hotel Atlantik ersetzt werden.

Krawalle bei G20-Gipfel in Hamburg: Keine Garantie für Sicherheit der Kinder in Kitas

13.16 Uhr: Auch die Hamburger Mopo berichtet, dass die Polizei nicht mehr für die Sicherheit der Kinder in Hamburger Kitas garantieren kann. Das haben Kitas in der Schwenckestraße (zwischen Osterstraße und Stellinger Weg) den Eltern mitgeteilt. Wer seine Kinder in der Betreuungseinrichtung lasse, tue dies auf eigene Gefahr.

Auch in der Kindertagesstätte St. Stephanus wurde die Leitung von der Polizei entsprechend informiert. Die Beamten können die Lage nicht einschätzen: Zu gefährlich, weil sich dort zu viele Hinterhöfe befinden.

13.15 Uhr: Angesichts der anhaltenden gewaltsamen Proteste gegen den G20-Gipfel in Hamburg hat die Polizei am Freitag Verstärkung aus anderen Bundesländern angefordert.

Zuvor war es der Polizei nur mit großer Kraftanstrengung gelungen, die Proteste aus der Sicherheitszone rund um das Gipfelgelände fern zu halten. Demonstranten verhinderten jedoch, dass Melania Trump, Ehefrau von US-Präsident Donald Trump, ihre Unterkunft verlassen konnte. In der Nacht zu Freitag und am Morgen war es an vielen Stellen der Stadt zu Ausschreitungen und Bränden gekommen. Auch wurde ein Polizeirevier angegriffen.

Mehrere Bundesländer sagten zusätzliche Kräfte zu. Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein und Bayern wollten jeweils 200 Polizeibeamte schicken, die sich von Mittag an auf den Weg nach Hamburg machten. Die Zahl der Beamten aus Mecklenburg-Vorpommern soll um 240 auf dann knapp 700 steigen. Da niedersächsische Innenministerium schickt „einige Polizeikräfte“ zur Verstärkung. Hintergrund seien die „vielen Straftaten, die parallel passieren“, sagte ein Polizeisprecher. Bislang sichern rund 19 000 Beamte das Gipfeltreffen. Trotz der Ausschreitungen sei die Sicherheit der Gipfelteilnehmer gewährleistet, betonte die Polizei.

13.10 Uhr: Wie die Polizei Hamburg via Twitter mitteilt, eskalieren die Krawalle an der Holstenstraße. Dort werden Polizisten mit Molotow-Cocktails beworfen. Außerdem brennen Barrikaden.

An der Holstenstraße werden Kollegen mit Molotow-Cocktails beworfen & Barrikaden brennen. #G20HAM17 — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) 7. Juli 2017

Krawalle beim G20-Gipfel in Hamburg: Kita aus Angst vor Chaoten evakuiert

12.43 Uhr: Wie die Bild-Zeitung berichtet, soll im Hamburger Stadtteil Eimsbüttel am Stellinger Weg eine Kita evakuiert werden. Eltern sollen sofort ihre Kinder abholen. Die Polizei kann nicht mehr für deren Sicherheit garantieren.

12.36 Uhr: Die Ehefrau von US-Präsident Donald Trump ist von Demonstranten an der Teilnahme am Partnerprogramm des G20-Gipfels gehindert worden. „Wir haben von der Polizei bisher keine Sicherheitsfreigabe zum Verlassen des Gästehauses“, sagte eine Sprecherin von Melania Trump der Deutschen Presse-Agentur.

Krawalle beim G20-Gipfel in Hamburg: Video zeigt Attacke auf Polizei

12.30 Uhr: Ein Video vom G20-Gipfel in Hamburg zeigt, wie Chaoten vom „Schwarzen Block“ bei den Krawallen Polizisten angreifen. Derweil hat die Hamburger Polizei den Einsatz bei der eskalierten G20-Demonstration „Welcome to Hell“ verteidigt. Polizeisprecher Timo Zill sprach am Freitagmorgen im Deutschlandfunk von einer drohenden „unbeherrschbaren Sicherheitssituation“. Bei der der Demonstration hätten sich zwei schwarze Blöcke gebildet, in denen sich Personen dann vermummt hätten.

Er sprach von 3500 Extremisten vor Ort, die zuvor schwerste Gewalttaten angekündigt hätten. Wenn diese Menschen sich plötzlich vermummen, sei das sozusagen die Vorbereitung von Straftaten. „Dann kann doch nicht von der Polizei erwartet werden, dass man mit diesen Menschen in bewohntes Gebiet geht. Das wäre unverantwortlich“, sagte er. Zill bezeichnete das Vorgehen als „alternativlos“.

Zunächst habe die Polizei mit den Veranstaltern 45 Minuten darüber verhandelt, dass die Vermummung abgenommen werde. „Das war nicht wirklich erfolgreich“, sagte Zill. Beim anschließenden Versuch, die friedlichen Demonstranten von den schwarzen Blöcken zu trennen, sei die Polizei „massiv angegriffen worden“. Flaschen, Eisenstangen und Dachlatten seien geflogen. „Das habe ich so in meiner beruflichen Karriere noch nicht erlebt“, sagte er. Als Zill unweit des Aufmarschs am Donnerstagabend ein Interview gab, war auch er beworfen und angegriffen worden.

Am Freitag erwartete Zill friedlichen Protest, aber auch neue Straftaten radikaler Gipfelgegner. Darauf sei man eingestellt und darauf werde man auch wieder konsequent reagieren.

12.16 Uhr: Unweit des Gipfelortes in den Hamburger Messehallen haben Aktivisten mehrere Betonpoller auf die Straße gestellt. Diese werden derzeit von der Polizei mit einem schweren Räumfahrzeug entfernt.

12.14 Uhr: Mit einer Hafenrundfahrt hat am Freitagmittag das Partnerprogramm beim G20-Gipfel begonnen. Prof. Joachim Sauer (68), der Ehemann von Kanzlerin Angela Merkel (CDU), begrüßte bei strahlenden Sonnenschein die Partner der Staats- und Regierungschefs. Nicht dabei war wider Erwarten die First Lady der USA, Melania Trump. Allerdings waren unter anderen Brigitte Macron, die Ehefrau des französischen Präsidenten Emmanuel Macron und Philip May, der Ehemann der britischen Premierministerin Theresa May, mit von der Partie. Sophie Grégoire Trudeau, die Ehefrau des kanadischen Premierminister Justin Trudeau, hatte ihren kleinen Sohn Hadrien mitgebracht.

Nach einem Mittagessen im „Fischerei-Hafenrestaurant“ wollten die G20-Gäste am Nachmittag das Deutsche Klimarechenzentrum besuchen. Das Forschungsinstitut stellt Wissenschaftlern Daten über den Klimawandel zur Verfügung. Am Abend stand ein gemeinsames Konzert und Abendessen mit ihren Ehepartnern in der Elbphilharmonie auf dem Programm.

Krawalle beim G20-Gipfel in Hamburg: Polizei fordert Hilfe an

11.53 Uhr: Wie die Welt berichtet, fordert die Hamburger Polizei wegen des Ausmaßes der Gewalt weitere Unterstützung aus allen Bundesländern an. Aus Berlin sind schon drei Hundertschaften auf dem Weg in die Hansestadt. Die Zeitung zitiert einen ranghohen Polizeiführer: „Wir können nur hoffen, dass sich die Gerüchte in Luft auflösen, wonach internationale Links-Extremisten parallel die Hauptstadt angreifen wollen. Denn diese Hinweise gab es seit geraumer Zeit.“ Hamburg habe die Situation völlig unterschätzt.

Bislang sichern rund 20.000 Polizisten aus dem gesamten Bundesgebiet den G20-Gipfel in Hamburg. Die Polizei geht davon aus, dass 8.000 gewaltbereite Autonome in der Stadt sind. Der größte Demonstrations-Zug mit bis zu 100.000 Teilnehmern wird für Samstag erwartet.

11.38 Uhr: Attacke auf Polizeihubschrauber. Wie die Polizei Hamburg auf Twitter mitteilt, wurde ein Helikopter mit einer Leuchtrakete beschossen. Die Rakete habe den Hubschrauber nur knapp verfehlt.

Heute Morgen wurden unsere Kollegen in der Luft mit 1 Leuchtrakete beschossen. Dieser wurde nur knapp verfehlt! Sehr! gefährlich! #G20HAM17 — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) 7. Juli 2017

11.35 Uhr: Ein weiteres Video zeigt das Ausmaß der Zerstörung nach den Krawallen beim G20-Gipfel in Hamburg. In der Sierichstraße brannten am Freitagmorgen mehrere Autos. Die Straße war in Rauch eingehüllt. Kommentar einer Frau: „Ach Du Sch...“

Begleitet von Krawallen: Kanzlerin eröffnet G20-Gipfel in Hamburg

11.33 Uhr

: Begleitet von gewalttätigen Protesten hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) den G20-Gipfel der großen Industrie- und Schwellenländer in Hamburg eröffnet. Während die Polizei auf den Straßen der Hansestadt am Freitagmorgen Wasserwerfer gegen Demonstranten einsetzte, kamen die Gipfelteilnehmer zu einer ersten Gesprächsrunde zum Kampf gegen den Terrorismus zusammen. Beherrschen dürften den Gipfel aber die Diskussionen über Klimaschutz und Welthandel.

Hintergrund ist die Politik von US-Präsident Donald Trump, der nicht nur den Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaschutzabkommen beschlossen hat, sondern auch gemäß seinem Motto "Amerika zuerst" im Welthandel auf Protektionismus setzt. Der US-Präsident erklärte am Morgen über den Kurzbotschaftendienst Twitter: "Ich werde unser Land gut vertreten und für seine Interessen kämpfen."

Am Rande des Gipfels will Trump auch zu einem ersten persönlichen Gespräch mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin zusammenkommen. Das Timing ist dabei heikel: Das Zweiergespräch ist für 15.45 Uhr geplant, eine Viertelstunde vorher soll nach offiziellem Programm die G20-Sitzung zu Klima und Energie beginnen, bei der Trump vom gemeinsamen Einsatz für den Klimaschutz überzeugt werden soll.

11.10 Uhr: Hamburg im Ausnahmezustand. Aber ein tapferer Pizzabote verliert in den Krawallen beim G20-Gipfel nicht die Nerven. Er wird zum Viral-Hit im Netz.

10.57 Uhr: Die Polizei Hamburg hat am Freitagmorgen die bisherige Bilanz der Krawalle beim G20-Gipfel 2017 veröffentlicht:

Barrikaden, Mülltonnen, Holzpaletten und Autos wurden angezündet.

Straßenschilder und Baumaterial wurden herausgerissen und geklaut.

Ein Bauzaun wurde auseinander gerissen, mehrere Chaoten bewaffneten sich mit den Holzlatten.

Ein Reifen eines geparkten PKW der kanadischen Delegation wurde zerstochen.

„Krähenfüße“wurden auf Straßen platziert.

Chaoten bewaffneten sich mit Trümmern aus dem Asphalt.

Pyros und Flaschen wurden auf Polizisten geworfen, die dabei verletzt wurden.

Die Fensterscheiben der Außenstelle der Polizei in Hamburg-Horn wurden mit Steinen eingeworfen.

Security-Mitarbeiter am Hotel Park Hyatt in der Hamburger Altstadt wurden angegriffen. In diesem Hotel wohnen Russlands Präsident Wladimir Putin, Südkoreas Präsident Moon Jae und Australiens Premier Malcolm Turnbull.

Zwei mit Beamte besetzte Funkstreifenwagen der Bundespolizei wurden beim Bahnhof Altona angegriffen, demoliert und beschmiert. Auf einen nicht besetzten Funkstreifenwagen wurde ein Molotowcocktail geworfen (der nicht in Flammen aufging).

Ein Hubschrauber der Polizei wurde bei Altona mit einer Leuchtrakete beschossen (die ihr Ziel verfehlte).

Die Scheiben des Konsulats der Mongolei wurden eingeworfen.



Immer wieder kam es zu Straßenblockaden, unter anderem in der Nähe der Messe in der Schröderstiftstraße und in der Nähe des Gästehauses des Senats (wo US-Präsident Donald Trump wohnt). Gruppen von bis zu mehreren hundert Chaoten rotteten sich zusammen. Aufgrund der bestehenden Allgemeinverfügung wurden und werden diese Straßenblockaden aufgelöst.

Krawalle beim G20-Gipfel in Hamburg: Bilder wie im Krieg

10.18 Uhr: Bilder wie aus einem Kriegsgebiet: Stefan S. [@StefanSkibbe) hat auf Twitter ein Video hochgeladen, das eine Autofahrt durch mehrere Straßenzüge in Hamburg zeigt. Bei den Krawallen gegen den G20-Gipfel wurden offenbar mehrere Autos angezündet. Rauchschwaden wabern durch die Straßen. Sein Kommentar: „Ich hab schon viel in Hamburg gesehen - aber sowas noch nicht.“

10.14 Uhr: Wie die Polizei Hamburg via Twitter mitteilt, entsteht an der Feldstraße offenbar ein neuer Brandherd der G20-Gegner. An der Schröderstiftstraße setzt die Polizei Wasserwerfer gegen eine Blockade ein.

Schröderstiftstraße wird die Straße blockiert. Trotz mehrfacher Aufforderung entfernen sich die Gruppen nicht. Wasserwerfereinsatz #G20HAM17 — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) 7. Juli 2017

In der #Feldstraße werden Gegenstände auf die Fahrbahn gezogen. #G20HAM17 — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) 7. Juli 2017

10.05 Uhr: Wie angekündigt versuchen Demonstranten, die Anfahrt der Teilnehmer beim G20-Gipfel in Hamburg zu blockieren. Die Polizei setzt einen Wasserwerfer ein.

Krawalle beim G20-Gipfel in Hamburg: Bislang 111 Polizisten verletzt

10.03 Uhr: Bilanz der bisherigen Krawalle beim G20-Gipfel in Hamburg: 111 Polizisten wurden verletzt. Auch auf Seiten der linken Demonstranten gab es Verletzte. Die genaue Zahl ist bislang unbekannt. 29 linksgerichtete Demonstranten wurden festgenommen und 15 in Gewahrsam genommen, nachdem rund 12.000 Menschen am Protestmarsch „Welcome to hell“ (Wilkommen in der Hölle) gegen den G20-Gipfel teilgenommen hatten. Immer wieder brannte es an verschiedenen Orten in Hamburg, Die Feuerwehr rückte über 60 Mal aus.

9.45 Uhr: Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) hat die gewaltsamen Ausschreitungen vor dem G20-Gipfel verurteilt und und eine konsequente Strafverfolgung verlangt. "Diejenigen, die Straftaten begehen unter dem Deckmantel des Demonstrationsrechts, die gehören nicht auf die Straße, sondern die gehören vor ein Gericht", sagte Maas beim Treffen der EU-Justizminister in Estland. Gewalttäter erwiesen friedlichen Demonstranten "einen Bärendienst" und müssten "zur Rechenschaft gezogen werden".

9.40 Uhr: Die Polizei verteidigt ihr Durchgreifen bei der Demo „Welcome to Hell“ am Donnerstagabend. Aus welchen Gründen, lesen Sie hier.

Krawalle beim G20-Gipfel in Hamburg: Wasserwerfer gegen Demonstranten

9.37 Uhr: Die Polizei setzt erneut Wasserwerfer gegen Demonstranten ein, die per Sitzblockade eine Straße blockieren. Beamte tragen die rund 80 bis 100 Demonstranten einzeln weg. Die blockierte Straße ist einer der Wege, die US-Präsident Donald Trump von seinem Quartier zum G20-Gipfelort nehmen könnte.

#Schwanenwik trotz mehrfacher Aufforderung wird die Straße weiterhin blockiert. Der Wasserwerfer wird nun eingesetzt. #G20HAM17 — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) 7. Juli 2017

9.26 Uhr: Bei der Krawallnacht hat es nach Angaben des sogenannten G20-Ermittlungsausschusses der Aktivisten zahlreiche verletzte Demonstranten gegeben. Eine Sprecherin sagte am Freitagmorgen, sie könne keine Zahlen nennen. Aber: „Es sind viele, darunter auch Schwerverletzte.“

9.01 Uhr: Drei Streifenwagen der Bundespolizei am Bahnhof Hamburg-Altona wurden nach Angaben eines Sprechers beschädigt. Die Scheiben von zwei Fahrzeugen seien eingeschlagen worden. Auf einen Streifenwagen sei eine Brandflasche geworfen worden, er habe aber kein Feuer gefangen.

8.57 Uhr: Die globalisierungskritische Organisation Attac hat Bundeskanzlerin Angela Merkel zum Auftakt des G20-Gipfels eine „zynische Inszenierung“ vorgeworfen. Die CDU-Politikerin setze sich als „Anführerin der freien Welt“ in Szene, erklärte Alexis Passadakis von der Attac-Projektgruppe G20 am Freitag. „Mit einer multilateralen Politik für mehr Freihandel verfolgt die Bundesregierung eine aggressive Exportüberschussstrategie, die zu gravierenden globalen Ungleichgewichten führt, zu ökonomischer Instabilität und politischen Spannungen.“

Demonstranten blockieren Hafen

8.36 Uhr: Demonstranten haben einen wichtigen Knotenpunkt im Hafen blockiert. Lastwagen stauten sich auf einer Zufahrt zur Köhlbrandbrücke, die die Elbinsel Wilhelmsburg mit der Autobahn 7 verbindet. Mehrere Dutzend Demonstranten schlängelten sich durch die Lkw-Schlangen. Bengalische Feuer wurden gezündet. Das Bündnis „...ums Ganze!“ aus linksradikalen und kommunistischen Gruppen hatte zur Blockade der Hafen-Logistik aufgerufen.

8.25 Uhr: In der Nähe der Hauptkirche St. Michael hat die Polizei eine Gruppe Demonstranten eingekesselt. Es sind rund 200 Menschen, die zur Gruppe „Block G20 - Colour the red zone“ gehören. Deren Ziel ist es, Zufahrtstraßen zum Gipfel zu blockieren und in die Sicherheitszone rund um den Gipfelort in den Messehallen zu kommen.

8.22 Uhr: Zwei Drittel der Deutschen finden einer Umfrage zufolge, dass Aufwand und Nutzen des G20-Gipfels in keinem Verhältnis zueinander stehen. Nur 28 Prozent der Deutschen sind anderer Auffassung, wie der am Donnerstag veröffentlichte ARD-"Deutschlandtrend" ergab. Trotz der skeptischen Bewertung des hohen Aufwands findet aber eine Mehrheit von 59 Prozent der Befragten, dass der Gipfel hilfreich sei, um aktuelle politische Probleme zu lösen. 39 Prozent sind gegenteiliger Auffassung.

Bundespolizei-Revier wird angegriffen

8.18 Uhr: Wie die Bundespolizei Nord twittert, wird das Bundespolizeirevier in Hamburg-Altona von Gewalttätern angegriffen. Die Gegend soll gemieden werden. An der Elbchaussee in Hamburg sind außerdem laut Polizei Fahrzeuge in Brand geraten.

⚠️ Das #BPOL-Revier in #Altona wird von Gewalttätern angegriffen. Meiden Sie diesen Bereich. Distanzieren Sie sich von Chaoten #G20HAM17 *mm — Bundespolizei Nord (@bpol_nord) 7. Juli 2017

8.16 Uhr: Greenpeace hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vorgeworfen, mit Blick auf den Klimaschutz „mit leeren Händen“ zum G20-Gipfel zu kommen. „Sie hat nichts vorzuweisen“, sagte Greenpeace-Geschäftsführerin Sweelin Heuss am Freitag im ZDF-„Morgenmagazin“. Deutschland steige etwa nicht aus der Kohle aus. Das sei aber dringend notwendig, um die eigenen Klimaziele für 2020 zu erreichen. „Wenn man es netto sieht, sind wir in Deutschland nicht besser als die Amerikaner“, sagte Heuss mit Bezug auf die USA, die aus dem Pariser Klimaschutz-Abkommen ausgestiegen sind.

8.03 Uhr: Mehrere Menschen sind am Freitagmorgen in Hamburg auf Bahngleise gestiegen und haben so für eine Sperrung der westlichen Strecke zwischen Elmshorn und Hamburg-Altona gesorgt. Ein ICE nach Berlin konnte nicht rechtzeitig bereitgestellt werden, wie eine Bahnsprecherin sagte. Auf mehreren Regionalstrecken wendeten die Züge bereits auf Stationen vor Hamburg. Die Polizei habe die Menschen im Gleis unter Kontrolle gebracht, sagte ein Sprecher. Bei den Störern habe es sich scheinbar um Gegner des G20-Gipfels gehandelt.

Gewalt beim G20-Gipfel: Die Protestnacht in Bildern Zur Fotostrecke

7.50 Uhr: Zum Auftakt des G20-Gipfels haben sich am Freitagmorgen hunderte Demonstranten an den Hamburger Landungsbrücken und am Verkehrsknotenpunkt Berliner Tor versammelt. An den Landungsbrücken setzten sich mehr als 1000 weiß und lila gekleidete Menschen in Bewegung. Viele skandierten: „Haut ab, haut ab.“ Die Polizei ging nach Augenzeugenberichten mit Schlagstöcken gegen Teilnehmer vor. Am Berliner Tor liefen mehr als 200 Teilnehmer los, es kam zu Rangeleien zwischen Demonstranten und der Polizei.

Neue gewaltsame Proteste programmiert

7.04 Uhr: Am Freitag steht Hamburg vor neuen, möglicherweise ebenfalls gewaltsamen Protesten. Die Gruppe „Block G20 - Colour the red zone“ hat angekündigt, in die engste Hochsicherheitszone vordringen zu wollen. „Unser Ziel ist es, den Ablauf des G20-Gipfels spürbar zu stören und die Inszenierung der Macht, die der Gipfel darstellt, zu brechen“, heißt es in einer Selbstdarstellung. „Wir werden dazu einen massenhaften, öffentlich angekündigten Regelübertritt begehen. Unsere Aktionen sind ein gerechtfertigtes Mittel des massenhaften widerständigen Ungehorsams.“ Die Gruppierung hat morgens um 7.00 Uhr zwei Treffpunkte angemeldet, einen weiteren nachmittags um 15.00 Uhr.

6.52 Uhr: Bei den gewalttätigen Ausschreitungen zum G20-Gipfel in Hamburg sind am Donnerstagabend mindestens 76 Polizisten verletzt worden. Fünf von ihnen seien ins Krankenhaus eingeliefert worden, sagte ein Polizeisprecher am Abend der Nachrichtenagentur AFP. Die meisten Beamten seien nur leicht verletzt.

Peinliche Panne beim Handschlag

6.30 Uhr: Beim Staatsbesuch des des Präsidenten-Ehepaars Trump in Polen im Vorfeld des G20-Gipfels gab es wieder eine Handschlag-Panne: Als Polens First Lady den Donald und Melania Trump begegnete, hatte der US-Präsident seine Hand bereits zur Begrüßung ausgestreckt - doch Agata Kornhauser-Duda ging einfach an ihm vorbei und begrüßte erst seine Frau. Der Gesichtsausdruck von Donald Trump spricht Bände.

Der spannendste Moment heute wird der Handschlag zwischen Trump und Putin. Wer wird ihn gewinnen? #G20HH2017 pic.twitter.com/b8P2UhiSFp — Sebastian Müller (@SebiZwitschert) 7. Juli 2017

6.15 Uhr: Auf dem Gelände eines Hamburger Autohändlers sind am frühen Freitagmorgen in Hamburg-Marienthal auf einer Fläche von 200 Quadratmetern Reifen in Flammen aufgegangen. An dem Einsatz seien rund 60 Feuerwehrkräfte beteiligt gewesen, sagte ein Sprecher. Zur Brandursache oder zum Sachschaden konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Ebenso unklar ist, ob ein Zusammenhang mit dem G20-Gipfel besteht.

6.13 Uhr: Im Hamburger Schanzenviertel waren am frühen Morgen noch überall Spuren der Verwüstung zu sehen. Bankautomaten wurden demoliert, ganze Straßenzüge mit waren mit Glasscherben und herausgerissenen Pflastersteinen bedeckt. Auch in anderen Stadtteilen gab es Zerstörungen. Die Stadtreinigung begann mit den Aufräumarbeiten.

6.05 Uhr: Am frühen Freitagmorgen blieb es laut Polizei vergleichsweise ruhig in Hamburg. Den schweren Auseinandersetzungen vom Vorabend folgten nur noch vereinzelt Scharmützel. „Es hätte schlimmer kommen können“, sagte ein Feuerwehrsprecher. Seit 6 Uhr gilt ein Versammlungsverbot in der ganzen Hansestadt.

G20-Gipfel in Hamburg: Trump kritisiert Russland

Heute, am Freitag, beginnt die eigentliche Konferenz beim G20-Gipfel. Morgens treffen sich die Staats- und Regierungschefs in den Hamburger Messehallen, mittags wird das traditionelle Familienfoto gemacht, wie der NDR berichtet. Am Freitagabend ist ein Konzert in der Elbphilarhomie geplant. Am Samstag geht der G20-Gipfel um 10 Uhr weiter, im Anschluss wird Gastgeberin Angela Merkel eine Pressekonferenz geben.

Kurz vor dem Start des G20-Gipfels in Hamburg hat US-Präsident Donald Trump scharfe Kritik an Russland geübt. Er warf Moskau am Donnerstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda in Warschau "destabilisierendes" Verhalten vor. Trump will den russischen Präsidenten Wladimir Putin am Freitag am Rande des G20-Treffens in Hamburg erstmals zum persönlichen Gespräch treffen. Am frühen Donnerstagabend ist ein Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel geplant. Danach will er mit Japans Premierminister Shinzo Abe und Südkoreas Präsident Moon Jae-In über Nordkorea beraten. „Wir müssen öffentlich demonstrieren, dass ihr sehr schlechtes Verhalten zu Konsequenzen führen wird“, sagte Trump.

Bilder vom G20-Gipfel: Staatsschefs landen in Hamburg Zur Fotostrecke

Die Veranstalter des G20-Protestcamps in Hamburg-Altona wollen indes noch vor Beginn des Gipfeltreffens erreichen, dass die Obergrenze für die Zahl der Zelte aufgehoben wird. Ein entsprechender Antrag sei bei der Polizei am Donnerstagvormittag eingereicht worden, sagte Versammlungsleiter Carsten Orth. Die Polizei bestätigte das.

Am Mittwochabend waren 300 Zelte für jeweils maximal drei Personen genehmigt worden - außerdem zwei Zirkuszelte und 23 Veranstaltungs- oder Versorgungszelte. Sie stehen alle im Altonaer Volkspark. Er erwarte 3000 bis 7000 Menschen im Protestcamp, sagte Orth. Am Vormittag waren seinen Angaben zufolge dort 1500 bis 2000 Menschen versammelt. Die Polizei sprach von 750.

pak/fro/tlo/dpa/AFP