Was ist der G7-Gipfel und wo findet das Treffen 2022 statt?

Von: Julia Schöneseiffen

Der G7-Gipfel findet 2022 in Deutschland statt. Doch was ist der G7-Gipfel? Alle Infos zum G7-Gipfel im Überblick.

Elmau – Vom 26. Juni bis 28. Juni findet der G7-Gipfel in Elmau statt. Die Staats- und Regierungschefs der wichtigsten Industriestaaten treffen sich dabei auf Schloss Elmau. Bereits 2015 lud Deutschland die Gruppe der Sieben (G7) nach Elmau ein.

G7-Gipfel: Was ist die Gruppe der Sieben?

Die Gruppe der Sieben (G7) ist ein informelles Forum der sieben wichtigsten Industriestaaten und Demokratien. Bei ihren jährlichen Gipfeltreffen stimmen sie gemeinsame Positionen zu globalen politischen Fragestellungen ab. Die G7 ist – wie die G20 – keine internationale Organisation. Sie besitzt weder einen eigenen Verwaltungsapparat noch eine permanente Vertretung ihrer Mitglieder. Die Teilnehmer der G7 sind:

Deutschland

Frankreich

USA

Vereinigtes Königreich

Italien

Japan

Kanada

G7-Gipfel: Die Gründung der G7

Die Gruppe der Sieben entstand aus dem „Weltwirtschaftsgipfel“. Dieser war 1975 von dem früheren französischen Präsidenten Valéry Giscard d‘Estaing und dem damaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt ins Leben gerufen worden. Die Staats- und Regierungschefs von Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan und den USA – die Gruppe der Sechs (G6) – trafen sich beim ersten „Weltwirtschaftsgipfel“ zu einem Kamingespräch auf Schloss Rambouillet in Frankreich.

1976 wurde Kanada in der Gruppe aufgenommen: aus der G6 wurde die G7. Die Gruppe der Sieben traf sich erstmals zum Gipfel 1976 in Puerto Rico.

G7-Gipfel: Die Erweiterung zur G8

1998 wurde die G7 erneut erweitert: Russland wurde Mitglied. Somit wurde die Gruppe der Sieben zur G8. Aufgrund des Vorgehens von Russland gegen die Ukraine in der Krimkrise 2014 sagten die übrigen Mitglieder ihre Teilnahme am geplanten Gipfel in Sotschi ab und beschlossen, sich bis auf Weiteres wieder ohne Russland im G7-Format zu treffen. Im Juni 2014 wurde ein alternatives G7-Treffen in Brüssel ohne die Teilnahme Russlands organisiert.

G7-Gipfel: Diese Themen stehen auf der Agenda der G7

Die Gruppe der Sieben organisiert regelmäßige Weltwirtschaftstreffen, die sogenannten G7-Gipfel. Ursprünglich tauschten sich die Staats- und Regierungschefs der beteiligten Nationen in persönlichen Gesprächen zu Fragen der Weltwirtschaft aus. Die Themen des G7-Gipfels haben sich mittlerweile aber deutlich ausgeweitet: Auf der Agenda stehen auch außen- und sicherheitspolitische Themen sowie Bevölkerungsentwicklung, Gesundheit, Bildung, Umweltschutz, Klima und Bekämpfung von Terrorismus. Die Regierungschefs stimmen gemeinsame Positionen und Ziele ab und verabschieden eine gemeinsame Gipfelerklärung.

Die G7 versteht sich als Wertegemeinschaft, die Mitglieder bekennen sich zu Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Freiheit, Menschenrechten, Wohlstand und nachhaltiger Entwicklung. Auch wenn die Beschlüsse der G7 nicht rechtsverbindlich sind, haben sie aufgrund des politischen und wirtschaftlichen Gewichts der G7-Nationen Einfluss auf viele andere Nationen und Organisationen.

G7-Gipfel 2022 auf Schloss Elmau

Das Treffen wird jährlich von einem der sieben Mitglieder organisiert. In dem jeweiligen Jahr nimmt das betreffende Land den Vorsitz der G7 ein und kümmert sich um die G7-Agenda und den G7-Zeitplan des Gipfels. So übernahm das Vereinigte Königreich 2021 den Vorsitz, während Japan 2023 die Präsidentschaft übernehmen wird. 2022 ist Deutschland nach sieben Jahren turnusgemäß wieder mit dem Vorsitz an der Reihe.

Der G7-Gipfel 2022 findet auf Schloss Elmau in Bayern statt. © Peter Kneffel/dpa

Deutschland empfängt die G7 von dem 26. bis zum 28. Juni auf Schloss Elmau, einem Luxushotel bei Garmisch-Partenkirchen, statt. Bereits im Jahr 2015 traf sich die Gruppe der Sieben im oberbayerischen Elmau, welches sich oberhalb der Gemeinde Krün befindet. Neben einem atemberaubenden Ambiente erfüllt das Luxushotel logistische und sicherheitstechnische Aspekte, weshalb der Gipfel erneut in dem bayerischen Örtchen stattfindet.

G7-Gipfel 2022 in Elmau: Das sind die G7-Teilnehmer

Bei dem Treffen werden Bundeskanzler Olaf Scholz (Deutschland), Präsident Emmanuel Macron (Frankreich), Präsident Joe Biden (USA), Ministerpräsident Mario Draghi (Italien), Premierminister Boris Johnson (Vereinigtes Königreich), Premierminister Fumio Kishida (Japan) und Premierminister Justin Trudeau (Kanada) erwartet.

G7-Gipfel: Erfolge der Gruppe der Sieben

Die sieben wichtigsten Industriestaaten konnten in den vergangenen Jahren einige Erfolge verzeichnen. So gelang den G7-Staaten unter anderem die Stabilisierung der Finanzmärkte, die Reform der internationalen Unternehmensbesteuerung (insbesondere für große Digitalkonzerne), die Eindämmung von Krankheiten wie Aids, Tuberkulose und Malaria, sowie die Stärkung der Frauenrechte. Zudem forcierte die Gruppe der Sieben den Kampf gegen den Klimawandel. Die Gipfeltreffen werden jedoch auch immer von Protesten begleitet - in München ist eine groß angelegte G7-Demonstration geplant. (jsch)