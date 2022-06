G7-Gipfel in Elmau: Was steht auf der Agenda?

Von: Julia Schöneseiffen

Teilen

Beim G7-Gipfel 2022 hat Deutschland den Vorsitz inne und legt damit die Agenda des Gipfeltreffens fest. Alle Infos zur deutschen G7-Agenda hier im Überblick.

Garmisch-Partenkirchen - Der G7-Gipfel 2022 findet vom 26. Juni bis zum 28. Juni auf Schloss Elmau statt. Bei dem Treffen der Staats- und Regierungschefs der wichtigsten Industriestaaten übernimmt Deutschland als G7-Vorsitz nicht nur die Gastgeberrolle, sondern bestimmt auch die Agenda des Gipfels. Die Übersicht der deutschen G7-Agenda 2022.

Name G7-Gipfel Tagungsort Schloss Elmau Datum 26. Juni bis 28. Juni 2022 Mitglieder Deutschland, Frankreich, USA, Italien, Vereinigte Königreich, Japan, Kanada

G7-Gipfel 2022: Deutsche Präsidentschaft der Gruppe der Sieben

Im Jahr 2022 hat Deutschland die Präsidentschaft der Gruppe der Sieben (G7) inne und bestimmt damit die Schwerpunkte des G7-Gipfels in Elmau. Bei dem Treffen sollen Fragen der multilateralen Zusammenarbeit und gemeinsame Herausforderungen angegangen werden. „Fortschritt für eine gerechte Welt“ – so lautet das Ziel, das sich die Bundesrepublik in ihrem Programm gesetzt hat.

Die deutsche G7-Agenda: Nachhaltiger Planet

„Nachhaltiger Planet“ ist einer der fünf Schwerpunkte der deutschen G7-Agenda. Er umfasst den Schutz von Klima, Umwelt und Biodiversität. Die G7 soll sich unter anderem für eine beschleunigte globale Energiewende einsetzen. Außerdem will Deutschland die Gründung eines „Klima-Clubs“ anstoßen.

Beim G7-Gipfel 2022 bestimmt Deutschland die Agenda für die Gruppe der Sieben. (Archivbild) © Daniel Karmann/dpa

Die Agenda beim G7-Gipfel: Wirtschaftliche Stabilität und Transformation

Für eine „Wirtschaftliche Stabilität und Transformation“ soll eine ökologische und sozial gerechte Transformation in Einklang mit wirtschaftlichem Wohlstand gebracht werden. Es geht um eine nachhaltige wirtschaftliche Erholung, ein inklusives Wachstum und finanzielle Sicherheit.

G7-Gipfel – die deutsche Agenda: Gesundes Leben

Auch die Thematik der Gesundheit ist ein Schwerpunkt auf der deutschen G7-Agenda: Das internationale Gesundheitssystem soll verbessert werden. Durch die Bekämpfung und Vorsorge vor Pandemien soll die globale Gesundheit gestärkt werden. Zudem hat sich Deutschland das Ziel gesetzt, die globale Impfkampagne zu beschleunigen. Damit soll das Ziel der Weltgesundheitsorganisation (WHO), bis Mitte 2022 70 Prozent der Weltbevölkerung gegen das Coronavirus geimpft zu haben, erreicht werden.

Die G7 Die Gruppe der Sieben (G7) ist ein informelles Forum führender Industrienationen und Demokratien. Mitglieder der G7 sind Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada und die USA. Außerdem ist die Europäische Union (EU) bei allen Treffen vertreten. Der G7-Vorsitz wechselt jährlich zwischen den Mitgliedern.

G7-Gipfel – die deutsche Agenda: Investitionen in eine bessere Zukunft

Die G7 soll die internationale Zusammenarbeit für eine nachhaltige Entwicklung vorantreiben. Neben einem Einsatz für Frieden und Sicherheit soll eine sozial, wirtschaftlich und ökologisch nachhaltig Infrastruktur gefördert werden. Ziel ist es zudem, konkrete Fortschritte bei der Erreichung globaler Entwicklungsziele zu erreichen. Dabei liegt der Fokus besonders auf Klima und Gesundheit.

Werden Sie den G7-Gipfel verfolgen?

Die Agenda beim G7-Gipfel in Elmau: Starkes Miteinander

Ein weiterer Schwerpunkt der deutschen G7-Agenda befasst sich mit dem Engagement für soziale Gerechtigkeit, Gleichstellung und inklusive Digitalisierung. Die G7 soll dabei als Vermittler agieren und das Miteinander stärken. Auf der Basis gemeinsamer Werte soll die Gruppe der Sieben außerdem bei internationalen Krisen eine klare Position beziehen und Lösungswege anregen.

Die deutsche G7-Agenda im Überblick:

1) Nachhaltiger Planet

2) Wirtschaftliche Stabilität und Transformation

3) Gesundes Leben

4) Investitionen in eine bessere Zukunft

5) Starkes Miteinander

Traditionell ist der Gipfel aber umstritten. Die G7-Staaten trügen Verantwortung dafür, dass die Klimakatastrophe und das Artensterben sich dramatisch zuspitzten, so die Organisatoren einer geplanten G7-Demo in München. Rund 15 Organisationen wollen einen Tag vor Beginn des G7-Gipfels in Oberbayern für einen besseren Klima- und Artenschutz und gegen Hunger und Armut demonstrieren. (jsch)