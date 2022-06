G7-Gipfel: Das sind die Teilnehmer beim Treffen in Elmau

Von: Julia Schöneseiffen

Teilen

Vom 26. bis 28. Juni findet der G7-Gipfel auf Schloss Elmau statt. Die Staatschefs der wichtigsten Industrieländer kommen zusammen. Wer sind die sieben Teilnehmer?

Elmau - Der G7-Gipfel in Elmau findet erneut in Garmisch-Partenkirchen statt. Dort treffen sich vom 26. bis 28. Juni die Staats- und Regierungschefs der sieben wichtigsten Industrieländer. Bei den G7-Treffen tauschen sich die Staats- und Regierungschefs über ihre Positionen zu globalen und politischen Themen aus und stimmen sich ab.

Treffen G7-Gipfel Datum 26. Juni bis 28. Juni 2022 Teilnehmer Deutschland, Frankreich, USA, Vereinigte Königreich, Italien, Japan, Kanada Gründung 1975

G7-Gipfel 2022 in Elmau: Die sieben wichtigsten Industriestaaten

Der G7 gehören Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, die USA und das Vereinigte Königreich an. Außerdem ist die Europäische Union bei allen Treffen vertreten.

Der erste „Weltwirtschaftsgipfel“, aus dem dann die G7/G8 entstand, wurde 1975 vom früheren französischen Präsidenten Valéry Giscard d‘Estaing und dem damaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt ins Leben gerufen.

Was ist die G7? Die Gruppe der Sieben (G7) ist ein informelles Forum führender Industrienationen und Demokratien. Mitglieder der G7 sind Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada und die USA. Außerdem ist die Europäische Union (EU) bei allen Treffen vertreten. Der G7-Vorsitz wechselt jährlich zwischen den Mitgliedern.

G7-Gipfel 2022: Deutschland ist der Gastgeber

Seit Januar 2022 hat Deutschland die G7-Präsidentschaft inne. Wie schon Angela Merkel beim Gipfel 2015, hat auch Bundeskanzler Olaf Scholz die Staats- und Regierungschefs für den Gipfel im Juni 2022 nach Schloss Elmau ins oberbayerische Krün eingeladen. Neben der Gastgeberrolle ist die Bundesrepublik auch für die G7-Agenda verantwortlich.

G7-Teilnehmer: Frankreich als Gründungsmitglied

Frankreich und Deutschland riefen 1975 den „Weltwirtschaftsgipfel“ ins Leben, aus dem später die G7 entstanden. Das erste Treffen fand in der Nähe von Paris statt. Für Frankreich nimmt der französische Präsident Emmanuel Macron an dem Gipfeltreffen in Elmau teil.

Teilnehmer beim G7-Gipfel in Elmau: USA

Die Vereinigten Staaten von Amerika nahmen beim ersten „Weltwirtschaftsgipfel“ im Jahr 1975 teil. Präsident der USA ist Joe Biden.

Werden Sie den G7-Gipfel verfolgen?

G7-Teilnehmer: Für das Vereinigte Königreich kommt Premierminister Johnson nach Elmau

Großbritannien ist seit dem Gründungsjahr Mitglied der G7. 2021 hatte das Vereinigte Königreich den G7-Vorsitz inne und lud die Staats- und Regierungschefs nach Carbis Bay in Cornwall ein. Beim Gipfeltreffen vom 26. bis 28. Juni 2022 in Elmau wird Großbritanniens Premierminister Boris Johnson erwartet.

Teilnehmer beim G7-Gipfel in Elmau: Italien

Italien nahm bereits am ersten „Weltwirtschaftsgipfel“ in Frankreich teil. Italiens Staatsoberhaupt ist Ministerpräsident Mario Draghi.

Beim G7-Gipfel 2022 hat Deutschland den Vorsitz inne. © Marc John/Imago

G7-Teilnehmer: Japan

Auch Japan ist seit dem ersten Gipfeltreffen dabei. Beim G7-Treffen in Elmau wird das Land von Premierminister Fumio Kishida vertreten. Japan wird 2023 den Vorsitz von Deutschland übernehmen.

Teilnehmer beim G7-Gipfel: Kanada

Nachdem Kanada 1976 in den Kreis der Teilnehmer aufgenommen wurde, traf sich die Gruppe der Sieben erstmals zum Gipfel 1976 in Puerto Rico. Beim G7-Gipfel 2022 in Elmau kommt der kanadische Premierminister Justin Trudeau.

Überblick: Die Teilnehmer beim G7-Gipfel 2022 in Elmau

Deutschland (Bundeskanzler Olaf Scholz)

Frankreich (Präsident Emmanuel Macron)

USA (Präsident Joe Biden)

Großbritannien (Premierminister Boris Johnson)

Italien (Ministerpräsident Mario Draghi)

Japan (Premierminister Fumio Kishida)

Kanada (Premierminister Justin Trudeau)

EU – Bei allen Gipfeltreffen dabei

Neben den sieben Industriestaaten ist seit 1977 auch die Europäische Gemeinschaft bzw. Europäische Union (EU) bei allen Gipfeltreffen vertreten.

G7-Gipfel Elmau: Was ist mit Russland?

Im Jahr 1998 wurde die G7 mit Russland auf acht Mitglieder erweitert. Die G8 (Gruppe der Acht) tagte in dieser Zusammensetzung allerdings nur bis 2013. Wegen der Verletzung der Souveränität der Ukraine durch Russland beschlossen die G7 im Jahr 2014 den Ausschluss von Russland. Das zuvor geplante Treffen in Sotschi fand daher stattdessen in Brüssel statt.

Übrigens ist zwecks des G7-Gipfels in München eine große Demonstration geplant - zahlreiche Veranstalter und Organisationen machen mobil. (jsch)