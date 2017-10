Gabriel lobt: „Ein großer und mutiger Schritt für die USA“

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat das Gesprächsangebot der US-Regierung an Nordkorea begrüßt.

"Das ist genau die richtige Richtung und ein großer und mutiger Schritt für die USA", erklärte Gabriel am Sonntag. Nordkorea sei "gut beraten, dieses Gesprächsangebot jetzt ernst zu nehmen." US-Außenminister Rex Tillerson hatte am Samstag bei einem Besuch in Peking gesagt, die USA stünden in Kontakt mit Nordkorea, um die Möglichkeit von Verhandlungen über das nordkoreanische Atom- und Raketenprogramm auszuloten. Dazu gebe es bereits "Kommunikationskanäle nach Pjöngjang". Kurze Zeit später erklärte das Außenministerium in Washington allerdings, Nordkorea habe keinerlei Interesse an Gesprächen mit Washington. Es gebe keine Hinweise darauf, dass Pjöngjang an Verhandlungen über eine Denuklearisierung interessiert sei, teilte Ministeriumssprecherin Heather Nauert mit. Dabei hätten die USA Nordkorea unter anderem zugesichert, Machthaber Kim Jong Un nicht stürzen zu wollen.

Gabriel ruft bereits seit Wochen dazu auf, im Konflikt um das nordkoreanische Atom- und Raketenprogramm direkte Gespräche zu führen. Auch für den Iran wünsche er sich ein solches Angebot, erklärte er am Sonntag. "Eine Aufkündigung des Atomabkommens mit dem Iran durch die USA würde die Glaubwürdigkeit des Angebots an Nordkorea unterminieren", mahnte Gabriel.

afp