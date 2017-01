Gefährder in Oberhausen festgenommen - Kontakte zum IS?

Essen - In Oberhausen hat die Polizei einen 28-Jährigen Gefärder festgenommen. Er soll Kontakte zur islamistischen Szene haben und sich illegal in Deutschland aufhalten.

Wie mehrere Nachrichtenportale aus Nordrhein-Westfalen, unter anderem Der Westen, unter Berufung auf die Polizei berichten, wurde am Mittwoch in Oberhausen ein 28-Jähriger verhaftet. Er soll sich illegal in Deutschland aufhalten, er sei seit Herbst 2016 als Gefährder eingestuft.

Die Gründe für die Verhaftung sind derzeit noch unklar. Wie Der Westen berichtet, will sich die Polizei dazu derzeit nicht äußern. „Gehen Sie davon aus, dass es einen guten Grund gibt, warum wir ihn jetzt festgenommen haben“, sagte Polizeisprecher Ulrich Faßbender gegenüber dem Nachrichtenportal.

Der Mann aus Serbien soll nun abgeschoben werden - einen entsprechenden Abschiebebefehl hat das Amtsgericht bereits erwirkt.

Rubriklistenbild: © dpa (Symbolbild)