„Gewisse Vergesslichkeit“: Habeck schmettert Unions-Kritik am Haushaltsbeschluss zum CO2-Preis ab

Von: Tadhg Nagel

Drucken Teilen

Die Einigung im Haushaltsstreit hat der Ampel-Koalition viel abgerungen. Trotzdem werden die Bürger sparen müssen. Robert Habeck befürwortet den Deal dennoch.

Berlin - Die Ampel-Koalition hat harte Wochen hinter sich, die auch an Vizekanzler und Robert Habeck (Grüne) nicht spurlos vorbeigegangen sind. Obwohl im Haushaltsstreit eine Einigung erzielt werden konnte, stehen dem Land seiner Ansicht nach schwere Zeiten bevor. Im Interview mit t-online zeigte sich Habeck gleichwohl vorsichtig optimistisch.

Streichung der Steuervergünstigung für Agrardiesel, Wegfall der Umweltprämie für Elektroautos und ein angehobener CO₂-Preis: Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Schuldenbremse scheint der Haushalt 2024 vor allem ein Sparprogramm zu sein. Das sieht der Bundeswirtschaftsminister jedoch anders. „Die zentralen Projekte kommen“, so Habeck. Auch ein sozialer Ausgleich für den steigenden CO₂-Preis sei im Haushaltsplan enthalten. „Wir haben die EEG-Umlage abgeschafft, darüber fließen nächstes Jahr 85 Prozent der Einnahmen aus dem CO₂-Preis direkt an die Bürgerinnen und Bürger und die Wirtschaft zurück. Das ist ein Klimageld über den Strompreis.“

Steigende CO₂-Preise sind die Schuld der Union – Trotzdem „stimmt, dass alles teurer wird“

Einen Großteil des Unmuts über diese Mehrbelastung führt Habeck auf „eine gewisse Vergesslichkeit“ zurück. Immerhin kehre die Ampel nur zu den Plänen der unionsgeführten Großen Koalition zurück. Trotzdem versteht Habeck, dass die Menschen über finanzielle Nöte klagen. „Es stimmt, dass alles teurer wird. Die hohe Inflation hat viele Menschen hart getroffen“. Das bedeute, dass nun Geld fehle, „das man sonst hätte“. Zwar habe die Koalition dagegen gearbeitet und teilweise Erfolg gehabt - die Inflation im November sei mit 3,2 Prozent so niedrig gewesen wie zuletzt im Juni 2021. Dennoch könne der Staat den Wohlstandsverlust durch hohe Gaspreise und den Ukraine-Krieg nicht einfach ausgleichen.

Robert Habeck ist mit der Einigung im Haushaltsstreit zufrieden - trotz der Sparmaßnahmen. © IMAGO/Emmanuele Contini

Da man weder neue Schulden machen wolle, noch die Steuern anheben, müssten bestimmte Dinge jedoch wegfallen. „Das zu entscheiden, ist nicht leicht“. Man habe trotz der widrigen Umstände „eine tragfähige Lösung erarbeitet“. Diese verlange „dem Land und den Bürgern viel ab“, ermögliche aber wichtige Investitionen, die Einhaltung wesentlicher Entlastungen und das Wahren der sozialen Balance. Es sei zwar leicht wie die Union immer nur zu kritisieren, jedoch nicht sehr konstruktiv. Immerhin scheine die Union im Bundestag nicht einmal mehr „an einem überparteilichen Konsens interessiert zu sein“.

Trotz Einigung beim Haushalt: Laut Habeck wären eigentlich mehr Investitionen nötig

Habeck hatte sich am Mittwoch nach langen Verhandlungen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) darauf geeinigt, wie nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts Milliardenlöcher im Bundeshaushalt für 2024 sowie im Klima- und Transformationsfonds gestopft werden sollen. Maßnahmen wie die Erhöhung des CO₂-Preises und die vorgesehene Streichung von Steuervergünstigungen beim Agrardiesel stoßen jedoch auf massiven Protest, wie die Nachrichtenagentur dpa berichtete.

Am Donnerstag hatten viele Wirtschafts- und Bauernverbände ihrem Unmut Luft gemacht. Befeuert wurde die Kritik auch durch den bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler). „Ampel, es reicht“, hatte Söders Vize-Ministerpräsident auf der Plattform X, früher Twitter, geschrieben.

Auch aus Teilen der Union waren ähnliche Töne gekommen. In einem Positionspapier, das IPPEN.MEDIA vorliegt, bezeichnet die Unionsfraktion die Haushaltspläne der Ampel als „Schlag ins Gesicht unserer Landwirte“. Bundestags-CDU und -CSU kritisierten darin die Streichung der Agrardiesel-Rückvergütung sowie die Kfz-Steuer für landwirtschaftliche Fahrzeuge.

Ampel-Koalition: Das Kabinett Scholz im Überblick Fotostrecke ansehen

Habeck zeigt sich in einigen Punkten auch unzufrieden

Gänzlich zufrieden ist Vizekanzler Habeck mit dem Kompromiss allerdings offenbar selber nicht. „Wenn Sie mich als Wirtschaftsminister fragen, muss ich sagen, dass in dieser wirtschaftlichen Phase ökonomisch eigentlich etwas anderes nötig wäre – nämlich deutlich mehr Investitionen. Unser Land hat strukturelle Probleme, bei Bildung bis Straßensanierung. Wir sollten hier mehr tun, das würde auch der Wirtschaft und der Konjunktur helfen“, sagte er zu t-online. Das globale Umfeld sei voller Risiken, nur „Investitionen schaffen Wachstum, Arbeitsplätze und Perspektiven“. Man müsse sich klarmachen, dass andere Länder enorme Summen investieren, um „mit hohen Förderungen künftige Industriezweige“ aufzubauen oder zu erneuern.

Bei der Frage nach der Schuldenbremse gehe es also „nicht um einen Wunsch nach mehr Schulden, sondern Investitionen in unsere Zukunft, und wie wir sie finanzieren können.“ Wenn man in diese Zeit des Umbruchs Wohlstand sichern wolle, müsse man daher „zumindest noch einmal darüber nachdenken, ob es nicht doch Pfade gibt, die man gemeinsam betreten kann“. (tpn)