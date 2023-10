Krieg in Israel: Die Hamas bildet offenbar schon Kinder an der Waffe aus

Von: Fabian Müller

Die Terrororganisation Hamas bildet einem Medienbericht zufolge auch Kinder für den Krieg aus. (Archivfoto) © UPI Photo/Imago Images

Im Gazastreifen werden wohl schon Kinder und Jugendliche militärisch geschult. Das geht aus einem Medienbericht hervor.

Gaza Stadt - Die Terrororganisation Hamas bildet in besonderen Camps offenbar schon Kinder an der Waffe aus. Das geht aus einem Beitrag von RTL und ntv hervor. Die TV-Sender zeigen darin Material, das Kinder und Jugendliche mit Waffenattrappen zeigt, sie üben, wie sie Häuser stürmen, israelische Soldaten gefangen nehmen oder welche Formation im Gefecht die beste ist.

Zu Wort kommen auch mehrere der Kinder und Jugendlichen. Einer sagt beispielsweise: „Wenn ich groß bin, möchte ich ein Märtyrer sein. Terroranschläge verüben, um meine Heimat und mein Land Palästina zu befreien und zu schützen.“ Abu Obeida, Militärsprecher der Hamas in Gaza, erklärt die Sommercamps der Hamas mit den Worten: „Unser Krieg mit dem Feind dauert Generationen. Die erfolgreichste Generation wird den Krieg gewinnen.“

Hamas bildet wohl schon Kinder an Waffen aus: „Werde alle Fremden vernichten“

Im Beitrag wird zudem deutlich, dass die Kinder schon in der Schule mit der Ideologie der terroristischen Organisation in Kontakt kommen. Beispielsweise lernen Schüler im Gazastreifen Gedichte, in denen es an Israel gerichtet heißt: „Ich schwöre, ich opfere mein Blut (für Palästina).“ Und weiter: „Und ich werde bis zuletzt alle Fremden vernichten.“ Auch an UN-Schulen soll das Gedicht Teil des Unterrichts gewesen sein, 2021 rief das EU-Parlament die UNRWA schließlich dazu auf, alle Inhalte, die Hass und Gewalt vermitteln, aus Schulbüchern und dem Unterricht zu entfernen.

Ein Bericht der Nichtregierungsorganisationen UN-Watch und Impact-SE deutet darauf hin, dass unter den Lehrkräften an den örtlichen UN-Schulen auch Palästinenser mit radikaler Einstellung zu finden sind. Und auch einige der Schüler äußern sich offen hetzerisch vor der Kamera. „Die Juden haben unser Land mit Gewalt genommen und wir werden es gewaltsam zurücknehmen“, sagt ein Junge. Ein anderer sagt: „Ich träume von der Rückkehr in mein Dorf, in mein Land. Ich werde mich selbst dafür opfern.“

Video: Laut Unicef wurden 2360 Kinder im Gazastreifen bei israelischen Angriffen getötet

Am Ende des Ausbildungscamps bekommen die Teilnehmer eine Urkunde über ihre abgeschlossene Waffenausbildung und Kampffähigkeit, heißt es gegen Ende des Berichts von RTL und ntv. Die Sender arbeiten mit Aufnahmen des israelischen Journalisten David Bedein, er ist Gründer des Bedein Center für Nahost Politik und hat viele der Bilder, die in dem Beitrag zu sehen sind, vor gut drei Jahren im Gazastreifen aufgenommen. Sie sind nicht unabhängig überprüfbar, es ist außerdem unklar, ob solche Camps im Gazastreifen noch abgehalten werden, seit wann es sie gibt und wie häufig sie stattgefunden haben.

Ursprung des Hamas-Terrors sind in den Schulbüchern verankert

Die New York Times berichtete 2013 darüber, dass die Hamas Schüler zur Unterstützung ihrer terroristischen Ziele radikalisieren. „Die Palästinenser haben ein System der Täuschung entwickelt – den Englisch sprechenden Menschen verkaufen sie eine Geschichte, und sich selbst erzählen sie eine andere“, sagte Yosef Kuperwasser, ein hochrangiger israelischer Beamter. „Schulbücher sind eines der Mittel, mit denen sie ihren Kindern erzählen, was die Wahrheit ist“. (fmü)