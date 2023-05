Eskalation auf Konferenz: Ukrainischer Politiker wird nach russischer Provokation handgreiflich

Von: Hannah Köllen

Auf einer Konferenz kommt es zu Auseinandersetzungen zwischen russischen und ukrainischen Politikern. Um Konflikten vorzubeugen, verbietet die Berliner Polizei Flaggen an Ehrenmälern.

München/Ankara – Seit mehr als einem Jahr herrscht in der Ukraine Krieg. Der russische Angriff auf das Nachbarland spaltet die beiden Länder wie nie zuvor. Die Anspannung ist überall zu spüren: in der Berichterstattung, bei den Einheimischen und auch in der Politik. Bei einer parlamentarischen Konferenz in Ankara eskalierte das Zusammentreffen ukrainischer und russischer Politiker nun.

Gleich mehrmals sind ukrainische Abgeordnete und russische Vertreter auf der Konferenz aneinandergeraten. Es kam sogar zu Handgreiflichkeiten, berichtet die schweizerische Nachrichtenagentur Blick.

Ankara-Konferenz: Situation zwischen Russen und Ukrainern eskaliert

Zum ersten Konflikt auf der Konferenz kam es während eines Vortrags der russischen Duma-Abgeordneten Olga Timofejewa. Laut der ukrainischen Online-Zeitung Pravda trug Timofejewa ein Sankt-Georgs-Band, ein Symbol für die Unterstützung des russischen Angriffskriegs.

Ukrainische Abgeordnete versuchten nach Angaben des Schweizer Medienportals Blick, hinter dem Rücken von Timofejewa eine ukrainische Flagge zu entrollen. Als die Anwesenden aus Russland dies bemerkten, versuchten sie den Ukrainern die Flagge zu entreißen.

Das Gerangel führte zu einer Unterbrechung der Sitzung und die ukrainische Delegation wurde aus dem Saal eskortiert. „Derjenige, dem das Wort erteilt wurde, wird hier sprechen. Ich werde nicht zulassen, dass jemand die Ruhe und Ordnung der Veranstaltung stört. Wenn jemand solche Absichten hat, sollte er den Raum verlassen“, sagte Mustafa Sentop, Sprecher des türkischen Parlaments laut Angaben von Blick.

Präventive Maßnahme wegen Ukraine-Krieg: Berliner Polizei verbietet Flaggen an Ehrenmälern

Nur wenig später kommt es zu einem erneuten Vorfall – dieses Mal auf den Gängen des Parlaments. Als der ukrainische Abgeordnete Oleksandr Marikowski für ein Foto mit der ukrainischen Flagge posiert, wird ihm diese von einem russischen Vertreter aus der Hand gerissen. Marikowski schlägt daraufhin auf den russischen Vertreter ein und holt sich die Flagge zurück. Der Sicherheitsdienst muss die beiden Männer voneinander trennen.

Auf einer Konferenz ist es zu mehreren Auseinandersetzungen zwischen ukrainischen Abgeordneten und russischen Vertretern gekommen (Symbolbild). © IMAGO/Michael Bihlmayer

Um potenziellen Konflikten vorzubeugen, hat die Berliner Polizei für Montag, 8. Mai und Dienstag, 9. Mai, ein Verbot russischer und ukrainischer Flaggen rund um die Sowjetischen Ehrenmäler in Treptow, Tiergarten und Schönholzer Heide erlassen. An den beiden Tagen jährt sich das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa zum 78. Mal. Auch das Abspielen von Marsch- und Militärliedern rund um die drei Ehrenmale ist verboten, teilt die Deutsche Presseagentur mit.

Es sei darüber hinaus ebenfalls untersagt, „Ausrufe zu tätigen, die aufgrund der aktuellen Situation geeignet sind, den Krieg in der Ukraine zu billigen, zu glorifizieren oder zu verherrlichen“, teilte die Polizei mit. (Hannah Köllen)

