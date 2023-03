Falsche Honigfalle? Erotikmodel erhält Geheimdienstorden - Kiew reagiert

Ein vom ukrainischen Geheimdienst verliehener Orden sorgt für Aufruhr. Ausgezeichnet wurde nicht etwa ein Soldat, sondern ein Erotikmodel in Kiew.

München – Dass in Kriegszeiten Orden für besonders tapfere Handlungen verliehen werden, ist im Grunde nichts ungewöhnliches. Dass der ukrainische Geheimdienst nun einer Erotik-Influencerin einen Orden verliehen hat, sorgt hingegen für Furore im Internet. Oksana Voloshchuk, die auf ihrem Instagram-Profil eher unter dem Namen Ksyusha Maneken bekannt ist, ist Influencerin, Bloggerin und Erotik-Model aus Kiew. Voloshchuk, die sich unter ihrem Instagram-Profil eher knapp bekleidet in lasziven Posen präsentiert, wurde der Orden „für die Unterstützung des militärischen Geheimdienstes der Ukraine“ zweiten Grades verliehen. Dies berichtete focus.de. Vor kurzem hatte der ukrainische Geheimdienst ein angebliches Front-Telefonat russischer Soldaten veröffentlicht.

Gleichzeitig wurde sie vom Berater des Chefs des Präsidialamtes und Top-Sprecher aus dem Umfeld von Wolodymyr Selenskyj, Mykhailo Podolyak, als Influencerin empfangen. Verliehen wurde der Orden bereits im Oktober vergangenen Jahres. Bekannt wurde dies aber erst kürzlich bei einem Blogger-Treffen vergangenen Freitag, in dessen Anschluss Voloshchuk ein Foto von dem Orden in den sozialen Netzwerken teilte. Die teils heftigen Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Nicht nur, weil die Begründung für die Auszeichnung vage blieb, sondern auch, weil das Model in der Vergangenheit viele Ukrainer gegen sich aufgebracht hatte.

Mykhailo Podolyak dementierte, etwas mit der Verleihung zu tun zu haben. © IMAGO/NurPhoto

Model als Honigfalle: Ukrainischer Geheimdienstorden für Erotikmodel führt zu gemischten Reaktionen

So hatte die Influencerin 2015 auf Instagram erklärt, es sei ihr egal, wem die Krim gehöre, solange es dort friedlich bleibe. Im Frühjahr 2014 wurde die ukrainische Halbinsel Krim von Russland annektiert. Mittlerweile hat sich Voloshchuk für diese Aussagen entschuldigt und auf ihrem Instagram-Kanal klargestellt, dass die Krim zur Ukraine gehört. Der Grund für die Verleihung des Ordens bleibt aber weiterhin unklar. Voloshchuk kündigte an, nach Kriegsende eine Erklärung für die Verleihung nachzuliefern. Viele ukrainische Nutzer übten daraufhin Kritik an der Verleihung und stellten Mutmaßungen nach der Begründung an. So lautete laut der Berliner Zeitung eine Vermutung, dass Voloshchuk als „Honeytrap“, als Honigfalle, für den Geheimdienst Informationen eingeholt haben könnte. Bei einer „Honeytrap“ werden Menschen gegen Verrat von Geheimnissen sexuelle Begegnungen in Aussicht gestellt. Der ukrainische Geheimdienst wollte mit einer Erklärung nicht so lange warten.

Wie world-today-news.com berichtet, verwies dieser dagegen in einer ukrainischen Zeitung auf die besondere Struktur einer solchen Einrichtung, die teils sehr spezielle Aufgaben zu erfüllen habe, insbesondere in einem Land, das sich im Krieg befinde. Personen mit unterschiedlichen Berufen und Fähigkeiten würden die Agentur bei ihrer Arbeit unterstützen. Aus Sicherheitsgründen könne man keine weiteren Details nennen. Der Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, Mykhailo Podolyak, wies in einem eigenen Instagram-Video darauf hin, dass der Krieg Russland gegen die Ukraine auch eine Informationsfront umfasse. Influencer hätten die Möglichkeit, Millionen Menschen zu erreichen. Mit der Auszeichnung habe er nichts zu tun. Das sei alles Fake News. (Niklas Müller)

