Seehofer gibt zu: Rücktrittsankündigung war „nicht klug“

München - Horst Seehofer macht als CSU-Vorsitzender weiter und tritt bei der Landtagswahl 2018 an. Davor wird über die Landesliste entschieden. Die Entwicklungen können Sie im Ticker mitverfolgen.

Horst Seehofer bleibt der CSU als Vorsitzender erhalten. Bei der Bundestagswahl 2017 im Herbst wird aber ein anderer als Spitzenkandidat antreten.

Heute wird zudem über die Landesliste für die Bundestagswahl entschieden. Der Vorstand der Christsozialen tagt am Vormittag.

Gegen 14 Uhr findet eine Pressekonferenz im Franz Josef Strauß-Haus statt, die wir live streamen.

+++ Seehofer will die Liebesbeziehung zu seiner Partei fortsetzen. In der Sitzung sagt er kurz und bündig: „Ich will.“

+++ Die Sitzung des CSU-Vorstands läuft nun schon einige Minuten. Seehofer räumt in einer Eingangsrede ein, dass es „nicht klug“ von ihm gewesen sei, für 2018 seinen Abschied anzukündigen.

Seehofer in Vorstand: War nicht die klügste Idee, Abschied für 2018 anzukündigen. Bestätigt, für weitere Amtszeit bereit zu stehen. #csu — Chr Deutschländer (@CDeutschlaender) 24. April 2017

+++ Edmund Stoiber kommt vor der CSU-Zentrale an, wird mitten auf der Straße von Kameras umzingelt. Der Verkehr kommt zum Erliegen, aber Stoiber bremst das nicht. Er lobt Seehofers Entscheidung, 2018 wieder zu kandidieren: "Er hat zwar immer gesagt, 2018 aufzuhören, aber das muss man immer im Lichte der Aktualität überprüfen. Das ist nun für die CSU und für Bayern die beste Lösung."

+++ Zur Vorstandssitzung ist inzwischen auch Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt eingetroffen. Er lobt die Entscheidung pro Herrmann: „Das war absolut richtig. Wir werden exzellent zusammenarbeiten.“

+ Alexander Dobrindt vor der CSU-Parteizentrale. © Christian Deutschländer

+++ Seehofers Wahlergebnisse mit der CSU waren im Normalfall immer recht respektabel. Für die Landtagswahl in Bayern im kommenden Jahr dürfte er ein Ergebnis wie 2013 anpeilen. Plus X.

+++ Seinen Platz im Bundestag hat Herrmann ab Herbst quasi schon einmal sicher. Wie unsere Redaktion erfuhr wurde auf der Sitzung der CSU-Bezirksvorsitzenden wurde seine Kandidatur auf Rang eins der Landesliste soeben besprochen und abgenickt.

+++ Joachim Herrmann, designierter Spitzenkandidat der CSU für die Bundestagswahl, ist offenbar bester Laune. Bayerns Innenminister joggt derart agil die Treppe hoch, die gute Laune ist im nur schwer nicht anzumerken.

+++ Falls es noch einer Bestätigung der Nachricht über die Zukunft Seehofers braucht: Die bisherigen Äußerungen der Protagonisten sind in etwa genauso aufschlussreich wie das, was der EVP-Chef Manfred Weber gerade sagte:

"Joachim #Herrmann ist hervorragender Spitzenkandidat für #CSU", so @ManfredWeber - klingt fast wie eine Bestätigung der Personalie — Sebastian Kraft (@_kraftsebastian) 24. April 2017

+++ Auch Markus Söder ist inzwischen da. Er ist schon etwas gesprächiger als sein Chef: "Ich finde es gut, dass jetzt Klarheit herrscht. Der Ministerpräsident und Parteivorsitzende hat meine ehrliche Unterstützung."

+++ In diesen Minuten beginnt die Sitzung der Bezirksvorsitzenden, um 10 Uhr tagt dann der Parteivorstand.

+++ Pünktlich wie die Feuerwehr: Um kurz vor 9 Uhr ist Seehofer an der CSU-Zentrale eingetroffen. Sagen wollte er den versammelten Pressevertretern aber noch nix.

+++ Markus Söder gilt als wahrscheinlichster Nachfolger für die Post-Seehofer-Ära. Noch wird sich der Franke da aber voraussichtlich einige Jahre gedulden müssen. Sein Staatssekretär Albert Füracker kann sich eine kleine Spitze jedoch nicht verkneifen: "Niemand hat je verlangt, dass Seehofer aufhört. Der einzige, der immer gesagt hat, er höre auf, war er selbst. Wenn er jetzt sagt, er mache weiter, nehme ich das zur Kenntnis. Und unterstütze das."

+++ Vor der CSU-Zentrale im Münchner Norden sammeln sich die ersten Kamerateams und Reporter. Nach unseren Informationen hat Seehofer heute Nacht extra in der Staatskanzlei übernachtet, um den morgendlichen Stau zwischen Ingolstadt und München zu vermeiden. Heute ist ein wichtiger Tag für den CSU-Vorsitzenden und er will auf keinen Fall zu spät kommen.

+ Vor der CSU-Landesleitung herrscht am Montagmorgen bereits reges Treiben. © Christian Deutschländer

+++ Hallo und herzlich Willkommen zu unserem News-Ticker: Horst Seehofer hat sich nach langem Hin und Her dazu entschieden, die Geschicke der CSU weiter zu führen. Allerdings nicht in Berlin, sondern in München. Nach Informationen unserer Redaktion wird der CSU-Vorsitzende heute gegen 14 Uhr bekanntgeben, dass er auch bei der Landtagswahl 2018 wieder für die Christsozialen in Bayern antreten wird. Doch auch davor ist in der CSU-Zentrale im Franz Josef Strauß-Haus einiges geboten. Denn Vormittags wird auch noch über die Landesliste zur Bundestagswahl 2017 entschieden. Über die Entwicklungen informieren wir Sie an dieser Stelle!

Seehofer: Aufhören oder weitermachen?

Wenige Themen wurden in der CSU in den vergangenen Wochen auch nur ansatzweise so viel besprochen, wie die Zukunft des Vorsitzenden Horst Seehofer. Der Parteichef persönlich befeuerte die Diskussionen indem er Anfang April ankündigte, den Termin um seine Entscheidung um zwei Wochen vorzuziehen. Am 24. April, so der ursprüngliche Plan, will der bayerische Ministerpräsident seiner Partei und dann auch der Öffentlichkeit bekanntgegeben, ob er weitermachen will oder seinen Hut nimmt. Innerparteilich wird fest damit gerechnet, dass es zu Letzterem nicht kommen wird, schließlich sieht der inzwischen 67-Jährige im Moment schlicht noch keinen passenden Nachfolger für sich.

Doch gleichzeitig betonte er in einem Interview er habe nicht vor, vom Hof gejagt zu werden. Über die Osterfeiertage wollte Seehofer sowohl bei der Familie als auch bei seinen Ärzten nachfragen, ob er sich sowohl in der nahenden Bundestagswahl, als auch in der im nächsten Jahr stattfindenden Landtagswahl 2018 in Bayern noch einmal aufstellen lassen soll. In Richtung seiner potentiellen Nachfolger richtete er die für sie wenig Hoffnung machenden Sätze: „Sie müssen wollen, Sie müssen können, und Sie müssen gewinnen - das ist die Maxime, die ich mir selber anlege und die ich auch an andere anlege. Das Wollen alleine reicht nicht.“

Ob das Markus Söder, Ilse Aigner und Co. gerne hören, darf bezweifelt werden. Doch auch innerhalb der CSU gibt es zumindest zwei Lager, die über die Zukunft von Horst Seehofer höchst gespaltene Meinungen haben. Während seine Vorgänger Erwin Huber und Edmund Stoiber ein Machtvakuum befürchten, welches eine schallende Ohrfeige der Wähler bei den nahenden Urnengängen zur Folge hätten, sieht das die Gegnerschaft des Parteichefs ganz anders. Und auch durch die Landtagsfraktion ziehen sich wegen einiger Entscheidungen Seehofers tiefe Gräben.

bix/cd