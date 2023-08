Aiwanger: „AfD bekämpft man am besten, indem man die Grünen bremst“

Hubert Aiwanger wünscht sich für Deutschland eine Politik wie in Bayern, wo eine „Koalition für Leistung, Eigentum und Vernunft“ das Land führt.

München – In einem Interview mit der Bild-Zeitung übt der bayerische Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger (Freie Wähler) heftige Kritik an der „ideologischen“ Politik der Grünen und spricht darüber, warum politische Entscheidungsträger mehr Zeit an Stammtischen verbringen sollten. Das spiegelt auch seine Strategien im laufenden Wahlkampf vor der Bayern-Wahl 2023 wider.

So macht Aiwanger gegenüber der Bild deutlich, dass er zwischen Grünen und AfD einen politischen Zusammenhang sieht, indem er betont, dass sich beide Parteien gegenseitig bestärkten, und „wer AfD wählt“, auch „direkt die Grünen wählen“ könne. So sieht er im Erstarken der Rechtspopulisten den Hauptgrund, dass die Grünen überhaupt auf Bundesebene mitregieren, weil vielerorts nur noch mit ihnen eine Mehrheit zustande kommen könne. Aiwangers Ansatz: „Die AfD bekämpft man am besten, indem man die Grünen bremst.“

Kritik an Grünen: Aiwanger will mit seinen Freien Wählern selbst in den Bundestag

Seine Wunschvorstellung als Gegenansatz zur Ampel, die laut Aiwanger über 70 Prozent der Bürger inzwischen „ablehnen“, wäre eine Koalition aus Union, Freien Wählern und vielleicht noch der FDP, die Aiwanger als „Koalition für Leistung, Eigentum und Vernunft“ bezeichnet und als Problemlösung gegen die voranschreitende politische Spaltung sieht. Dafür sei sein Ziel, dass die Freien Wähler 2025 den Sprung in den Bundestag schaffen.

Problematisch findet er jedes Mitregieren der Grünen, „die zunehmende links-grüne Bevormundung bis ins Alltagsleben hinein, um diesen ideologischen Kampf gegen Brennholz, Autofahrer und Fleischesser“. Auch dass Indianerspielen bei Kindern heute als „kulturelle Aneignung“ betrachtet werde, sieht Aiwanger kritisch. Der Partei gibt er den Rat, den Kontakt mit der „Basis“ zu suchen, in Festzelten oder an Stammtischen, um so aus erster Hand zu erfahren, welche ihrer Inhalte abgelehnt würden: „Hätte Robert Habeck seine Heizungspläne am Stammtisch diskutiert, hätte er sein Heizgesetz rechtzeitig wieder kassiert, sich die Blamage und Deutschland viel Ärger erspart.“

Freie Wähler statt AfD: Aiwanger setzt im Wahlkampf auf bestimmte Themen

Zudem kritisierte Aiwanger zuletzt etwa auch die „praxisfremden“ Düngevorgaben und forderte von der Bundesregierung eine Neuausrichtung auf diesem Gebiet. Das Thema wird in Fach- und Politikkreisen seit Jahren heftig diskutiert. Aiwanger, dessen beruflicher Hintergrund selbst in der Landwirtschaft liegt, schlägt sich lautstark auf die Seite seiner wohl wichtigsten Wählergruppe in Bayern und seinem Wahlkreis Landshut und kritisierte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, dass Landwirte durch das Gesetz in eine „unzumutbare“ Situation kämen und Preisabschläge hinnehmen müssten. Die Pro-Seite argumentiert dagegen, dass die Regelung einen schonenderen Umgang mit landwirtschaftlich genutzten Flächen erreichen soll, was auch den betroffenen Landwirten zugutekäme.

In solchen politischen Regelungen, genau wie im umstrittenen Heizungsgesetz oder Vorgaben zur Reduzierung von Tierbeständen in der Landwirtschaft sieht Aiwanger, die Probleme seiner Wähler, die sich von der aktuellen Regierung nicht angemessen repräsentiert fühlten, wiederholt Aiwanger immer wieder in Interviews. Dass diese in Bayern nur zu einem vergleichsweise kleinen Prozentsatz AfD wählen, sieht Aiwanger daher auch ein Stück weit als seinen Verdienst, betont er gegenüber der Bild: „Wenn ich nicht wäre, hätten wir in Bayern höhere Umfragewerte für die AfD und die Grünen wären noch ideologischer unterwegs.“ (saka)