Besser als mehr Zuwanderung? Aiwanger will mit neuer Steueridee eine Million Deutsche in Arbeit bringen

Von: Lukas Rogalla

Geht es nach Hubert Aiwanger, sollen Geringverdiener und Rentner bald deutlich weniger bis gar keine Abgaben mehr zahlen: Monatslöhne unter 2000 Euro sollen steuerfrei bleiben.

München – Nachdem die CDU vorgeschlagen hat, dass Überstunden steuerfrei bezahlt werden sollen, macht nun auch Hubert Aiwanger mit Steuer-Plänen auf sich aufmerksam. Der bayerische Wirtschaftsminister und Vorsitzende der Freien Wähler behauptet, mit seinem Vorhaben Geringverdiener und Rentner entlasten zu wollen. Doch wie sieht das Ganze aus?

Aiwanger fordert, dass Arbeitnehmer bei bis zu 2000 Euro Lohn im Monat keine Steuern und Sozialabgaben zahlen sollen. Das sagte er der Bild. Auch Arbeitnehmer, die mehr verdienen, würden von seinen Plänen profitieren. Durch einen höheren Freibetrag würden die ersten 2000 Euro, die ein Arbeitnehmer im Monat verdient hat, steuerfrei bleiben. Abgaben an den Staat werde es erst darüber geben.

Aiwanger stellt Steuer-Pläne vor: Entlastungen für Rentner und Geringverdiener gefordert

Auch für Rentner hat Aiwanger einen Vorschlag. Wer Rente kassiert und gleichzeitig arbeitet, solle keine Lohnsteuer zahlen müssen. „Die Einkommenssteuer soll bei 2000 Euro im Monat beginnen. Das heißt, der Mindestlohn-Empfänger ist quasi völlig steuerfrei“, sagte er.

Laut Aiwanger würden sich dann Hunderttausende, die Rente oder finanzielle Unterstützung vom Staat beziehen, Arbeit suchen. „Dann haben wir auf einen Schlag zwischen 500.000 und einer Million Menschen in Deutschland, die wieder am Arbeitsplatz sind“, sagte Aiwanger der Bild. Dies sei erfolgversprechender als die Suche nach qualifizierten Zuwanderern aus dem Ausland. Aiwanger wolle mit CSU-Chef Markus Söder reden und die Pläne in den Bundesrat einbringen. Dass die CSU bei den Plänen mitgeht, schließe er nicht aus. „Ansonsten wird das ein Wahlkampfthema für mich“, sagte er.

Hubert Aiwanger (Freie Wähler), bayerischer Wirtschaftsminister, fordert Entlastungen für Geringverdiener und Rentner. (Archivfoto) © Peter Kneffel/dpa/Archivbild

Im Oktober steigt in Bayern die Landtagswahl. Aiwangers Steuer-Pläne wären auf Länderebene allerdings nicht durchzusetzen. Im Bundestag sind die Freien Wähler, anders als im bayerischen Landtag, nicht vertreten.

Auch CDU will Mehrarbeit fördern

Carsten Linnemann, stellvertretender Vorsitzender der CDU, hatte erst Ende Juni gefordert, Überstunden steuerlich zu fördern. Zudem sollten Rentner keine Lohnsteuer mehr zahlen müssen, wenn sie einen Job annehmen. Heißt: Wer mehr arbeitet, soll weniger Steuern zahlen. „Viele Arbeitnehmer würden gerne länger als 40 Stunden arbeiten“, sagte er der Bild.

„Statt regulär im Hauptjob ein paar Stunden dranzuhängen, entscheiden sich jedoch viele für einen zusätzlichen Minijob. Das kann nicht der richtige Weg sein“, begründete er seine Pläne. Ab der 40. Wochenstunde sollten nur noch Sozialabgaben anfallen. „Davon hätten alle etwas.“ CDU-Chef Friedrich Merz stellte sich hinter Linnemann und unterstützt die Pläne. „Das ist ein sehr guter Vorschlag. Die gesamte Union steht dahinter“, sagte er der Bild. Mögliche Risiken von Überstunden, etwa Überbelastung, nannte Linnemann nicht.

Die Ampel-Regierung verfolgt andere Pläne: Um den Bedarf an Arbeitskräften zu decken, will die Koalition die Zuwanderung qualifizierter Kräfte nach Deutschland erleichtern. Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer fordert diesbezüglich 1,5 Millionen Zuwanderer im Jahr, um die Zahl der Arbeitskräfte überhaupt zu halten. Deutschland brauche dringend eine Willkommenskultur, ergänzte Schnitzer, die den Sachverständigenrat der Bundesregierung leitet, im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung. Das neue Fachkräftegesetz, das der Bundestag kürzlich beschlossen hat, gehe schon in eine richtige Richtung, sei jedoch alleine noch nicht ausreichend. (lrg/dpa)