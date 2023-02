„Fotz dei Goaß“: SPD attestiert Aiwanger frauenfeindlichen Spruch – Dialektverband widerspricht

Von: Andreas Schmid

Hubert Aiwanger beim politischen Aschermittwoch der Freien Wähler in den Deggendorfer Stadthallen. © Daniel Löb/dpa

Hubert Aiwanger kommt aus Niederbayern und spricht gerne Mundart. Laut Bayern-SPD ging er mit einem Spruch deutlich zu weit. Ein Experte findet es „belanglos“.

Deggendorf – Hubert Aiwanger setzt im Wahlkampf gerne auf eher hemdsärmlige Wortwahl. Vor allem am politischen Aschermittwoch, wo es traditionell etwas derber zugeht. Und so wetterte der bayerische Wirtschaftsminister in seiner Rede – wie Landesvater Söder – vor allem gegen die Grünen. Als er in Deggendorf die grüne „Untergangspolitik“ thematisierte, redete sich der stellvertretende Ministerpräsident ordentlich in Rage.

Aiwanger sprach über die Verkehrspolitik und verteidigte dabei das Autofahren. „Wenn das Auto klimakorrekt angetrieben ist, dann interessiert es mich mittlerweile einen Scheißdreck, was die Grünen gegen das Auto sagen“, meinte der gebürtige Niederbayer und sagte dann: „Die sollen zu Hause bleiben und früher hat man gesagt: Und fotz dei Goaß“.

Aiwanger-Spruch löst Kritik aus: „Und fotz dei Goaß“

Der Vorsitzende der Bayern-SPD, Florian von Brunn, fand diese Aussagen „völlig daneben“. Auf Twitter schrieb er: „Peinlich, dass der stellvertretender Ministerpräsident ist und Bayern vertritt.“ Von Brunn, den die SPD für die Landtagswahl im Oktober als Spitzenkandidat ins Rennen schickt, übersetzte Aiwangers „Goaß“-Aussage mit Frauenfeindlichkeit: „Meint: Nerv nicht, geh nach Hause und verdrisch deine Frau.“ Andere User in sozialen Medien äußerten sich ähnlich, auch ein Kanal des öffentlich-rechtlichen Formats Funk griff den Vorwurf entsprechend auf.

„Belanglose“ Aiwanger-Debatte: „Weder frauenfeindlich noch Tierquälerei“

Aber hat Aiwanger mit diesem Spruch wirklich eine Grenze überschritten? Der Förderverein Bairische Sprache und Dialekte e.V findet die Debatte „belanglos“ und erklärte auf Anfrage von Merkur.de: „Es bedeutet sinnlich übersetzt Das kannst Du vergessen, das funktioniert (so) nicht.“ Laut den Mundartexperten hat Aiwangers Aussage „weder mit Frauenfeindlichkeit noch mit Tierquälerei zu tun“.

Dass sich der Verein mit Sprache und Dialekt auskennt, wird deutlich, als ein Sprecher in die Begriffe herleitet. „Interessant ist das ‚fotz‘, genau wie das englische ‚face‘ die gleiche Herkunft haben und das Gesicht meinen“, erklärte er. „Übrigens heißt die ‚Goaß‘ im süddeutschen Hochdeutsch ‚Geiß‘, in Englischen ‚goat‘ im niederländischen ‚Geit‘, sogar das slawische ‚kosa‘ beziehungsweise ‚koza‘ hört sich ähnlicher an, als das norddeutsche Wort ‚Ziege‘.“ (as)