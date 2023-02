Saga um Hunter Bidens „Laptop aus der Hölle“ geht weiter

Von: Christian Stör

Hunter Bidens Laptop-Saga belastet auch seinen Vater Joe Biden (links). © Manuel Balce Ceneta/dpa

Der Präsidentensohn räumt erstmals ein, dass der sagenumwobene Laptop tatsächlich ihm gehört. Der politische Gegner spricht vom „Tag des Jüngsten Gerichts“.

Delaware - Für Donald Trump ist es schlicht und einfach der „Laptop aus der Hölle“. Und damit hat der frühere US-Präsident wahrscheinlich nicht ganz unrecht, hat sich die Saga um das berüchtigte Gerät für seinen Besitzer Hunter Biden doch zu einer wahren Horrorgeschichte entwickelt.

Der mysteriöse Laptop beschäftigt die USA schon seit einigen Jahren. Im April 2019 suchte ein Mann, der sich als Hunter Biden vorstellte, eine Computerwerkstatt auf und ließ einen Laptop mit Wasserschaden zurück. Der Ladenbesitzer John Paul Mac Isaac schaute sich die Sache an, reparierte das Gerät und wartete auf seinen Kunden – vergeblich.

Robert Hunter Biden Geboren 4. Februar 1970 in Wilmington, Delaware (USA) Funktion Rechtsanwalt und Wirtschaftslobbyist

Hunter Biden und sein Laptop: Daten über Geschäfte mit der Ukraine geben Rätsel auf

Das kam dem Fachmann komisch vor. Also warf er einen Blick auf die Daten und stellte fest, dass sich auf der Festplatte unzählige Dokumente verbargen, aus denen hervorgegangen sein soll, wie der Sohn des 46. US-Präsidenten von seinem politischen Einfluss bei Geschäften in der Ukraine profitierte. Und das zu einer Zeit, da Vater Joe Biden als Vizepräsident mit dem Ukraine-Dossier betraut war. Das war reichlich brisant.

Aufgrund des Inhalts auf der Festplatte meldete der Inhaber der Werkstatt den Fall dem FBI, das den Laptop schließlich beschlagnahmte. Doch erst als Mac Isaac Kontakt zu Trumps Anwalt Rudy Giuliani aufnahm und ihm eine Kopie der Daten schickte, wurde der Fall bekannt. Kurz vor der Präsidentschaftswahl 2020 berichtete die New York Post ausführlich darüber. Dennoch blieb die Saga um den Laptop zunächst ein Rätsel. Viele Medien erhielten keinen Zugang zu dem Material und hielten sich bei der Berichterstattung zurück.

Donald Trump hätte Bidens Laptop-Geschichte sicher gerne ausgenutzt, stand aber wegen eines Telefonats mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj selbst unter Druck. Im Gegenzug für US-Militärhilfe gegen Russland sollte Selenskyj ihm schmutzige Details über die Bidens liefern. Die Demokraten leiteten daraufhin ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump ein.

Hunter Biden kann über den Laptop nichts sagen

Was aber ist mit dem Laptop? Hunter Biden gab sich lange Zeit äußerst schmallippig und versuchte, die Herkunft seiner persönlichen Daten, die angeblich vom Laptop stammen, in Zweifel zu ziehen. Schon die Frage, ob der Laptop nun eigentlich ihm gehöre oder nicht, wusste er nicht eindeutig zu beantworten. Seine Antworten in einem Interview mit dem US-Sender CBS aus dem April 2021 gaben jedenfalls Rätsel auf. „Da draußen könnte ein Laptop sein, der mir gestohlen wurde“, sagte Hunter Biden damals. „Es könnte sein, dass ich gehackt worden bin. Es könnte sein, dass es der ... dass es der russische Geheimdienst war. Es könnte sein, dass er mir gestohlen wurde.“

Doch jetzt ist auf einmal alles anders. Der sagenumwobene Laptop, von dem lange nicht klar war, ob er überhaupt existiert oder wem er gehört, ist nun ganz offiziell zum Eigentum von Hunter Biden erklärt worden. Dies geht aus diversen Schriftstücken hervor, mit denen Bidens Anwaltsteam die Behörden aufgefordert hat, gegen Mac Isaac, Rudy Giuliani und eine Reihe rechtsgerichteter politischer Persönlichkeiten zu ermitteln, die an der Verbreitung von Inhalten des Laptops von Hunter Biden beteiligt gewesen seien.

Kommt für Familie Biden nun der Tag des Jüngsten Gerichts?

Giulianis Anwalt Robert Costello reagierte prompt und sprach in der New York Post davon, dass die Anschuldigungen „lächerlich“ und ein Zeichen von „Verzweiflung“ seien. „Dieser Brief ist ein lächerlicher Einschüchterungsversuch, der keinen Erfolg haben wird“, so Costello. „Es ist das Produkt der Verzweiflung von Hunter Biden, weil sie wissen, dass der Tag des Jüngsten Gerichts für die Familie Biden kommt.“ (cs)