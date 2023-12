Immobilienpreise im Sinkflug: So viel Rabatt ist jetzt drin

Von: Wolfgang DePonte

Die Nachfrage an Immobilien ist spürbar zurückgegangen. Wer dennoch Interesse besitzt, kann nun kräftig verhandeln: Zehntausende Euros Ersparnisse sind laut Experten drin.

München - Die Nachfrage nach Immobilien ist dramatisch zurückgegangen. Für Kaufinteressenten, die die Finanzierung trotz hoher Bauzinsen stemmen können, eröffnet das ganz neue Perspektiven. Ihr Spielraum wächst – der Preis ist verhandelbar. In München heißt das konkret: Beim Kauf einer Eigentumswohnung ist im Schnitt ein Rabatt von sieben Prozent drin – bei 400.000 Euro sind das 28.000 Euro. Das zeigt eine Analyse von Sprengnetter und ImmoScout24. „Die Schere zwischen Angebots- und Transaktionspreis zeigt, dass sich Verhandeln lohnt“, so Gesa Crockford von ImmoScout24.

Vor zwei Jahren sei das oft noch umgekehrt gewesen: Die Käufer zahlten sogar mehr als verlangt, um sich ihre Traumimmobilie zu sichern. Bei Einfamilienhäusern geht die Schere zwischen Angebots- und Transaktionspreis nicht ganz so weit auseinander, in München liegt sie laut ImmoScout24 bei rund drei Prozent. Die bayerische Landeshauptstadt bleibt aber ein teures Pflaster. Zum Vergleich: Wenn’s um Eigentumswohnungen geht, dann sind in Hamburg im Schnitt sogar elf Prozent und in Berlin acht Prozent Rabatt drin, bei den Einfamilienhäusern sind es acht bzw. sieben Prozent.

Wenn Eigentümer jetzt um den Wert von Haus oder Wohnung bangen, dann sollten sie sich vor Augen halten, dass trotz der Preiskorrekturen Immobilien seit 2018 im Schnitt eine Wertsteigerung von 40 Prozent erzielten.

Aussichten in ide Zukunft: Keine Trendwende in Sicht

Und wie geht’s weiter? Im Immobilienmarktbericht 2023, der gestern in Berlin vorgestellt wurde, ist keine Trendwende in Sicht. Private und institutionelle Investoren seien verunsichert, melden die amtlichen Gutachter, die alle zwei Jahre auf Basis von Kaufverträgen eine Bestandsaufnahme vorlegen. Ihre Analyse zeigt, der Wohnimmobilienmarkt steckt in einer tiefen Krise. Ein Grund: Baufinanzierungen sind so teuer wie zuletzt vor acht Jahren. „Das verändert die Kaufkraft der Wohnungsnachfrage erheblich“, so die Gutachter.

Eine Wohnsiedlung im Schatten: Die Nachfrage an Immobilien ist spürbar zurückgegangen. Wer dennoch Interesse besitzt, kann nun kräftig verhandeln. © Robert Michael / dpa

Eine Folge: 2022 wurden in Deutschland nur noch 621.000 Kaufverträge zu Wohnimmobilien registriert. Das sind 17 Prozent weniger als 2021. Und wegen der hohen Kosten wird immer weniger gebaut, obwohl sich die Grundstücke im Schnitt um rund 27 Prozent verbilligten. Allerdings sind hier die regionale Unterschiede extrem. In München lag 2022 der Quadratmeterpreis in mittleren Lagen bei 2.400 Euro, in Stendal (Sachsen-Anhalt) bei 20 Euro. Der Trend könnte sich wieder umkehren, so die Gutachter, „wenn die Mietpreise so stark steigen, dass der Bau oder Erwerb von Wohneigentum wieder in den Vordergrund rückt…“ (wdp)