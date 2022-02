Streitthema Impfpflicht: CDU bringt Lauterbach auf die Palme - „Das ist nicht ehrlich“

Von: Cindy Boden

Gesundheitsminister Karl Lauterbach © Chris Emil Janssen/Imago

Schon länger ist klar, dass sich Karl Lauterbach hinter einen Impfplicht-Antrag stellt. Doch aus der Opposition kommt weiter Kritik. Jetzt schlägt der Gesundheitsminister zurück.

Düsseldorf - Mit der Impfpflicht dauert es in Deutschland länger als ursprünglich mal geplant. Kommt sie überhaupt? Diese Frage ist noch nicht abschließend geklärt. Immerhin scheint ein Antrag einen großen und prominenten Unterstützerkreis zu haben. Nun teilte aber Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach aus.

Der SPD-Politiker warf der CDU vor, die von ihm angestrebte allgemeine Corona-Impfpflicht ausbremsen zu wollen. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) fordere zwar, dass es schnell gehen müsse mit der Impfpflicht, sagte Lauterbach am Samstag (19. Februar) in einem Video-Grußwort beim digitalen Parteitag der nordrhein-westfälischen SPD. Aber es werde immer so dargestellt, als ob die Impfpflicht ein Projekt der Ampel-Koalition in Berlin sein und die Bundesregierung das umsetzen müsse.

Lauterbach wegen CDU und Impfpflicht aufgebracht: „Das ist nicht ehrlich“

„Es wird sehr viel Druck gemacht“, sagte Lauterbach. Dabei sei es die CDU im Bundestag, „die alles dafür tut, dass wir die allgemeine Impfpflicht möglicherweise nicht hinbekommen sollen“, sagte der SPD-Minister. „Das ist nicht ehrlich.“

Wüst ist bekannter Mahner bei den Bund-Länder-Treffen zum Coronavirus, wenn es um die Impfpflicht geht. Erst kürzlich forderte den Bund auf, zügig eine allgemeine Impfpflicht umzusetzen: „Mit Blick auf den Herbst und eine mögliche nächste Welle dürfen wir auch bei sinkenden Infektionszahlen nicht den bequemen Weg gehen und die Arbeit an der Impfpflicht einstellen“, sagte er der Rheinischen Post. Der Bund müsse jetzt seine Debatten zügig führen und Entscheidungen treffen.

Video: Gesundheitsminister Lauterbach fürchtet noch schnellere Lockerungen in Bundesländern

Impfpflicht in Deutschland: Lauterbach stellt sich hinter Vorstoß aus dem Bundestag

Lauterbach hat bereits klar gemacht, dass er einen Vorstoß mehrerer Abgeordneter der Ampel-Koalition für eine Impfpflicht ab 18 Jahren unterstützt. Die Unionsfraktion hat einen eigenen Antrag vorgelegt, der zunächst nur ein Impfregister vorsieht und dann einen Stufenplan mit einer möglichen Impfpflicht für bestimmte Gruppen je nach Pandemielage.

Daneben gibt es weitere konkurrierende Entwürfe: einmal für eine verpflichtende Beratung und eine mögliche Impfpflicht ab 50, einmal gegen eine Impfpflicht. Die Ampel-Partner haben sich auf eine erste Lesung am 14. März verständigt. Es ist eine Abstimmung ohne die sonst übliche Fraktionsdisziplin geplant. Dieses Verfahren macht es allerdings schwerer, Mehrheiten im Parlament zu organisieren. Auch deshalb kamen zuletzt immer wieder Zweifel auf, ob die Impfpflicht überhaupt kommt. Darüber hinaus gab es zuletzt auch viele Diskussionen um die Impfpflicht im Gesundheitswesen. (dpa/cibo)