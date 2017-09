Umstrittenes Interview mit Putin-Sender: Gabriel erneuert AfD-Nazi-Vergleich

Wenige Tage vor der Wahl hat Sigmar Gabriel offenbar ein Interview mit einem sehr umstrittenen Medium geführt. Bereits vor der Ausstrahlung hatte sich der Außenminister dazu geäußert.

Moskau/Berlin - Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat wenige Tage vor der Bundestagswahl seine Aufsehen erregende Äußerungen, Verantwortliche in der AfD seine “nichts anderes als Nazis”, erneut bekräftigt.

“Ich kann doch nicht lügen. Und die Wahrheit ist: An der Spitze der AfD stehen nichts Vertreter, die nichts anderes sind als Neonazis”, sagte Gabriel in einem am Mittwochabend ausgestrahlten Interview mit RT Deutsch.

Soweit nichts Neues, doch als die Interviewerin Jasmin Kosubek dazwischen grätschen und zur Gegenrede ansetzen wollte, wurde der 58-Jährige deutlich. “Junge Dame, lassen Sie mich mal ausreden, das ist ein wichtiges Thema”, so Gabriel weiter. “Ich sage nicht, dass die Wählerinnen und Wähler der AfD Nazis sind. Aber jeder muss wissen, an der Spitze stehen Leute, die nichts anderes sind als Neonazis.” Wer Jasmin Kosubek ist, können Sie in einem separaten Artikel auf merkur.de* nachlesen.

Für den Bundesaußenminister ist es nichts gutes, das “Gefühl zu haben, wenn ich zurück in den Bundestag komme, spricht zum ersten Mal nach 1945, nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, ein Nazi im Reichstag am Mikrofon. Und das muss man auch aussprechen.”

Der Außenminister betonte, dass es auch “andere” gebe, “Herrn Gauland, die ihr Lebtag davon gelebt haben, vom Staat ihr Geld und ihre Pension bekommen und heute auf genau diesen Staat hetzen”, aber keine Nazis, aber “auch schlimm genug” seien.

Als daraufhin die Moderatorin argumentieren wollte, auch nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges hätten noch Alt-Nazis im Bundestag gesprochen, entwickelte sich ein verbaler Schlagabtausch zwischen Kosubek und Gabriel, der der Moderatorin vorwarf, die Dinge zu “schlimm zu verharmlosen”.

“Ein monströses Streitgespräch”

Schon im Vorfeld der Ausstrahlung sorgte das Interview für Aufsehen. Weil RT Deutsch als Ableger des russischen Senders Russia Today im Verdacht von Kritikern steht, als vom Kreml finanziertes Nachrichtenmedium keine objektive Berichterstattung zu betreiben.

In der Online-Ausgabe der Bild verteidigte Gabriel nun das Interview im Vorfeld. Es sei ein „monströses Streitgespräch“ gewesen und er habe einen „erheblichen Krach“ mit dem Sender gehabt, wurde der Außenminister dort zitiert. Er war zudem gespannt gewesen, „die das überhaupt so senden.“

*merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

tlo