Einladung abgelehnt: Iranischer Präsident wollte Trump nicht treffen

Das iranische Außenministerium verbreitet die Meldung, dass Präsident Hassan Ruhani ein Treffen mit Donald Trump abgelehnt habe.

New York - US-Präsident Donald Trump wollte nach iranischen Angaben angeblich seinen Amtskollegen aus Teheran während der UN-Vollversammlung im September in New York treffen. Das teilte das iranische Außenministerium am Sonntag mit. Der iranische Präsident Hassan Ruhani habe ihm aber einen Korb gegeben.

„Die amerikanische Seite hatte ein Treffen der beiden vorgeschlagen, das aber von Präsident Ruhani abgelehnt wurde“, zitierte die Nachrichtenagentur Tasnim Außenamtssprecher Bahram Ghassemi.

dpa