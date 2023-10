Israels Jericho-Rakete: Die „Weltuntergangswaffe“ im Nahen Osten

Von: Patrick Mayer

Israel wird von Hamas und der Hisbollah angegriffen, obwohl es über Atomwaffen verfügt. Die Jericho-3-Rakete hat angeblich eine Reichweite bis in den Iran.

Jerusalem – Die politischen Akteure reichen beim Krieg in Israel wohl weit über den Gazastreifen und Jerusalem hinaus. Das Emirat Katar, das die umstrittene Fußball-WM 2022 ausrichtete, gilt als Geldgeber der radikalislamistisch palästinensischen Hamas, die heimtückische Massaker wie im israelischen Kibbutz Kfar Azza verübte.

Hamas und Hisbollah greifen an: Dabei hat Israel Atomsprengköpfe

Iran ist indes der Unterstützer der radikalislamistisch-schiitischen Hisbollah, die den Norden Israels immer wieder aus dem Süden des Libanon angreift. Iran und Israel gelten als Erzfeinde, während die USA ebenfalls mit Iran verfeindet sind, aber gleichzeitig Katar (den Investor der Hamas) als wichtigen geopolitischen Partner im Nahen Osten brauchen.

Nicht zuletzt, weil dort die große Al Udeid Air Base der US Air Force und der britischen Royal Air Force liegt. Hinzukommt in dieser ohnehin kniffligen Gemengelage, dass Israel über kolportiert 90 Atomsprengköpfe verfügt. Und trotzdem angegriffen wird.

Die zivile Shavit-Rakete: Sie soll unbestätigten Angaben zufolge Israels Jericho-Raketen ähneln. (Symbolfoto) © IMAGO / Xinhua

Während die israelische Armee Kampfpanzer Merkava, Schützenpanzer Namer und Mannschafttransporter M113 rund um Gaza in Stellung gebracht hat, ist (in der Theorie) ein Raketentyp als Trägerrakete für die atomare Abschreckung vorgesehen: die Jericho. Laut US-amerikanischem Nachrichtenmagazin Newsweek rief die israelische Parlamentsabgeordnete Revital „Tally“ Gotliv dazu auf, eine „Weltuntergangswaffe“ gegen Gaza einzusetzen. Anstelle von immenser Bodentruppen, was laut Experten auch auf israelischer Seite zu großen Verlusten führen kann.

Jericho-Rakete Israels: Trägerrakete für Atomsprengköpfe des Landes

Gotliv habe ausdrücklich die Jericho erwähnt, die nach der biblischen Stadt benannt wurde. Doch: Was verbirgt sich hinter Jericho? Es ist der Name für das ballistische Raketenprogramm, das bereits in den 1960er Jahren begann. Zuerst unter israelisch-französischer Zusammenarbeit, schließlich in Kooperation mit Südafrika. Die israelischen Streitkräfte bekamen die ersten Jericho-1-Raketen 1973 ausgeliefert, mittlerweile sind diese außer Dienst gestellt. Anfang der 1990er Jahre folgten die Jericho-2-Raketen, die mit 1500 statt zuvor 500 Kilometern eine höhere Reichweite hatten.

Und die unbestätigten Einschätzungen zufolge Atomsprengköpfe mit höherem Gewicht tragen können. Und damit auch mit größerer Zerstörungskraft. Wie der Associate Fellow for Strategy, Technology and Arms Control, Mark Fitzpatrick, in einem Beitrag für The International Institute for Strategic Studies (IISS) schrieb, soll es in den Jahren 2008, 2011, 2013, 2019 und 2020 Teststarts für eine Jericho-3-Rakete gegeben haben.

Das amerikanische Center for Strategic and International Studies (CSIS) geht davon aus, dass die modifizierte Rakete bereits 2011 in Dienst gestellt wurde. Unabhängig verifizieren lässt sich das nicht. Das Land mit seinen rund 9,4 Millionen Einwohnern macht seit Jahrzehnten ein Riesen-Geheimnis um sein Jericho-Programm.

Jericho-Rakete Israels: Länge, Reichweite, Nutzlast der Sprengköpfe

Name: Jericho 3 (Luz YA-4) Länge: 15,50 m Rumpfdurchmesser: 1,56 m Gewicht: 29.000 kg Nutzlast (Gewicht Sprengkopf): 750 - 1300 kg Reichweite: 4800 bis 6500 Kilometer

Der israelische Waffenexperte Isaac Ben-Israel, der für die israelische Weltraumbehörde verantwortlich war, soll laut Newsweek in einem 2012 von der Nuclear Threat Initiative veröffentlichten Artikel gesagt haben: „Jeder kann die Mathematik beherrschen. Wir können mit einem Raketentriebwerk jeden Punkt in der Welt erreichen.“ Konkret: Die Jericho 3 soll laut Newsweek GPS-gesteuert eine Reichweite zwischen 4800 und 6500 Kilometer haben. Ein fiktives Beispiel: Teheran, die Hauptstadt des Iran, liegt rund 1574 Kilometer von der israelischen Luftwaffenbasis Sdot Micha in der Nähe der Siedlung Zekharaia entfernt, wo die Raketen laut IISS in bombensicheren unterirdischen Unterständen gelagert werden. Das Dorf befindet sich keine 40 Kilometer südwestlich von Jerusalem, wo das Parlament (die Knesset) tagt.

Jericho-Rakete Israels: Drei Schübe ermöglichen hohe Reichweite

Die Jericho 3 soll mit 15,5 Metern etwa einen Meter länger als die Jericho 2 sein und Gefechtsköpfe mit einem Gewicht von 1300 Kilogramm (statt zuvor 1000 Kilogramm) tragen können. Im Flug werden wohl drei Schübe hintereinander gezündet, was die große Reichweite ermöglichen soll. Bei der Jericho 2 seien es noch zwei Schübe gewesen.

Übrigens: Der Gazastreifen ist nur etwa 40 Kilometer lang und zwischen sechs bis 14 Kilometer breit. Eine Atomexplosion dort dürfte die hochgefährliche Strahlung in Windeseile nach Israel selbst transportieren. Entsprechend polemisch dürfte Gotlivs brutaler Vorschlag einzuordnen sein. (pm)