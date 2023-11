Israels Präzisionswaffe „Iron Sting“ trifft die Hamas-Terroristen unvorbereitet

Von: Lukas Rogalla

Teilen

Israels Krieg gegen die Hamas findet vor allem im dicht besiedelten Gazastreifen statt. Eine neue Waffe soll unter anderem das Risiko für Zivilisten minimieren.

Tel Aviv – Nach dem Terror-Angriff der Hamas am 7. Oktober rücken israelische Truppen im Krieg in Israel und im Gazastreifen weiter vor. Derzeit kommt es auf dicht besiedeltem palästinensischen Gebiet immer häufiger zu Häuserkämpfen, denen zuvor Tausende Luftangriffe durch Israel vorausgingen.

Doch Israel hat sich taktisch auf diese Kämpfe vorbereitet. Im Krieg setzt die Armee mit dem „Iron Sting“ nun vermehrt ihre neue hochpräzise Waffe ein – die die Hamas offenbar völlig überrascht.

Israel setzt neue Präzisionswaffe gegen Hamas ein

Der „Iron Sting“ (in etwa „Eiserner Stachel“) wurde vom israelischen Militär zusammen mit dem Rüstungsunternehmen Elbit Systems entwickelt. Wie unter anderem t-online.de berichtet, nutzt die Maglan-Einheit, die tief im Hamas-Gebiet operiert, den „Iron Sting“ aktuell, um bestimmte Ziele zu zerstören und Informationen zu sammeln. Ihr erster Einsatz erfolgte laut IDF im Oktober, etwa zwei Wochen nach Beginn des Kriegs. Rotem sprach in einer Pressekonferenz von einer „bahnbrechenden“ Waffe, die der Infanterie eine Genauigkeit ermöglichen würde, die bisher nur von Raketen und luftgestützten Waffen zur Verfügung stand.

Doch wie funktioniert die Waffe? Der „Iron Sting“ wird abgefeuert und kann dann gesteuert werden. Er ist mit einem bunkerbrechenden Sprengkopf, darüber hinaus auch mit GPS und einem Lasersuchkopf ausgestattet. Die Waffe hat eine Reichweite von bis zu zwölf Kilometern. Der „Iron Sting“ soll so Tunneleingänge der Hamas und Hinterhöfe erreichen können. Sowohl in Städten als auch auf offenem Gelände könne sie eingesetzt werden.

Israels Waffe „Iron Sting“ bei einem Test im März 2021 © Screenshot Twitter @MoDIsrael

„Zehn Jahre Forschung und Entwicklung haben dazu geführt, dass wir den IDF-Bodentruppen nun fortschrittliche Fähigkeiten für das moderne Schlachtfeld zur Verfügung stellen können“, wird Yaniv Rotem, Leiter der Abteilung für Entwicklung von Waffen und technologischer Infrastruktur des israelischen Verteidigungsministeriums, von t-online.de zitiert. „Diese laser- und GPS-gesteuerte Mörsermunition bietet den Truppen eine präzise Feuerkapazität.“

Laut dem Portal wionews.com hat Israels Armee den „Iron Sting“ während der Angriffe auf Gaza als „innovative und präzise Mörserbombe“ vorgestellt. Aufnahmen sollen zeigen, wie die 120mm-Mörsergranate die Startrampe für Hamas-Raketen direkt zerstört. Omer Cohen, Kommandeur der Maglan-Einheit, pries die Waffe nach den ersten Einsätzen in höchsten Tönen an. Sie könnte die Hamas vor große Probleme stellen, heißt es in mehreren Medienberichten.

Israels neue Waffe soll das „Schlachtfeld verändern“

Die Testphase für den „Iron Sting“ wurde im März 2021 beendet. Ein Video des israelischen Verteidigungsministeriums auf X zeigt einen Testschuss. Der ehemalige Verteidigungsminister Benny Gantz hatte damals gesagt, dass der „Iron Sting“ aufgrund ihrer Präzision das „Schlachtfeld verändern“ werde.

Oberst Assaf Shatzkin sagte laut firstpost.com: „Mit dieser präzisen Mörsergranate kann man sich besser auf den Feind konzentrieren (...) ohne Kollateralschäden für diejenigen, die für die Kämpfe nicht relevant sind.“

Bei Israels Luftangriffen auf den Gazastreifen sind Angaben aus dem Palästinensergebiet zufolge bislang mindestens 10.000 Menschen getötet worden. (lrg)