„Familien schnell Frieden geben“: Klinik identifiziert Verwundete im Israel-Krieg mithilfe von KI

Von: Jens Kiffmeier

Tote, Vermisste, Verwundete: Nach dem Hamas-Massaker suchen Familien im Israel-Krieg verzweifelt nach Angehörigen. Eine KI-Gesichtserkennung hilft bei der Aufklärung.

Tel Aviv – Sie posten Hilferufe in sozialen Netzwerken, wenden sich an Medien und Politiker: Eine Woche nach dem Großangriff der Hamas aus dem Gazastreifen fahnden Familien noch immer nach ihren Angehörigen. Der Krieg in Israel forderte tausende Tote, ebenso viele Menschen sind verwundet oder werden vermisst. Doch wo sind sie? Leben sie noch? Oder sind sie tot? Bei der Aufklärung der vielen Schicksale soll aktuell eine Gesichtserkennung helfen, die von einer Künstlichen Intelligenz (KI) gesteuert wird. Das berichtete das US-Magazin Forbes am Sonntag (15. Oktober).

Krieg in Israel: Hamas-Massaker sorgen für Entsetzen – „Tötet so viele wie möglich“

Der Krieg in Israel tobt seit einer Woche. Mit einem Überraschungsangriff überfiel die pro-palästinensische Terrororganisation Hamas aus dem Gazastreifen das Land und richtete in zahlreichen Grenzorten ein regelrechtes Massaker an. Das Vorgehen war äußerst brutal. Einem NBC-Bericht zufolge hatten die Kämpfer genaue schriftliche Befehle in der Tasche, in denen die Anweisungen erhalten war: „Tötet so viele wie möglich“.

Israel-News: Krankenhaus setzt aktuell auf KI-Gesichtserkennung zur Identifizierung

Doch viele Familien wissen derzeit nicht, ob ihre vermissten Angehörigen im Israel-Krieg verschleppt, tot oder schwer verwundet in einem Krankenhaus liegen. Verzweifelt warten sie auf eine erlösende News. Die sozialen Medien sind voll von Suchanfragen. Einem Teil der Familien soll jetzt schnell Gewissheit verschafft werden. Das Soroka-Medical-Center in Beerskeva, das im Zentrum der Angriffe lag und einen Großteil der Verletzten aufgenommen hatte, setzt jetzt auf die computergesteuerte KI-Gesichtserkennung.

Wie Forbes berichtet, können die Familien per E-Mail die Bilder ihrer vermissten Angehörigen einreichen. Die Software ist demnach in der Lage, ein Bild eines eingelieferten Patienten aufzunehmen und in Sekundenschnelle mit den eingesandten Bildern abzugleichen. Dies soll den Angaben zufolge auch mit Gesichtszügen von traumatisierten oder schwerverletzten Personen funktionieren. „Wir verschaffen den Familien dadurch einen schnellen Frieden“, zitierte Forbes den Entwickler der US-amerikanischen Firma Corsight, die das Programm kostenlos ausgerollt hat, nachdem die Klinik offenbar mit tausenden Anfragen überschwemmt worden war.

Israel-News: Bodenoffensive im Gazastreifen rückt näher – Eliteeinheit sucht nach Geiseln

Insgesamt starben im Krieg in Israel aktuell mehr als 1300 Israelis. 2700 wurden verletzt, werden vermisst und teilweise auch verschleppt. Hinzu kommen ähnlich hohe Zahlen auf Seite der Palästinenser. Und die Zahl der Opfer wird sich weiter erhöhen. Denn als Vergeltung für den Hamas-Angriff plant das israelische Militär aktuell eine groß angelegte Bodenoffensive. Diese wurde zwar offenbar aufgrund der Wetterlage verschoben. Doch bereits seit Tagen sind Eliteeinheiten im Gazastreifen unterwegs, um die Region nach Geiseln und Vermissten zu durchkämmen.

Unter den Vermissten sind auch zahlreiche ausländische Staatsangehörige. Eine Untersuchung von der Nachrichtenagentur AP geht davon aus, dass insgesamt 100 verschleppt oder getötet wurden. Angesichts des großen Leids hatte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) die Hamas bereits am Freitag mit einem emotionalen Appell aufgerufen, die verschleppten Geiseln freizulassen.

Baerbock appelliere nicht nur als Außenministerin, sondern als Mensch und Mutter an die Hamas und deren Verbündete: „Lassen Sie diese unschuldigen Menschen, lassen Sie diese unschuldigen kleinen Mädchen frei“, sagte die Grünen-Politikerin. Dies sei „die Erwartung all derjenigen, die auf der Seite der Menschlichkeit stehen“. (jkf)