Italiens Regierungschef Gentiloni im Krankenhaus

Rom - Er ist erst seit wenigen Wochen in Amt. Nun muss der italienische Ministerpräsident Paolo Gentiloni nach einer Paris-Reise in die Klinik.

Italiens Regierungschef Paolo Gentiloni ist wegen Gesundheitsproblemen ins Krankenhaus gekommen. Der 62-Jährige habe sich nach einem Besuch am Dienstag in Paris unwohl gefühlt. In der Universitätsklinik in Rom habe er sich einem Eingriff unterziehen müssen, es gehe ihm aber gut, „er ist wach“, sagte sein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch.

Bei dem Eingriff handelte es sich um die Erweiterung von verengten Blutgefäßen (Angioplastie). Diese wird in der Regel bei Herzproblemen angewendet. Nach italienischen Medienberichten wurde Gentiloni in die Kardiologie gebracht. Am Montag wolle er wieder die Arbeit aufnehmen. Der geplante Besuch bei der britischen Premierministerin Theresa May am Donnerstag in London wurde abgesagt.

Der ehemalige Außenminister der sozialdemokratischen Regierungspartei PD hatte im Dezember das Amt von Matteo Renzi übernommen, der über ein Verfassungsreferendum gestürzt war. Am Dienstag war Gentiloni bei einem Treffen mit Frankreichs Präsident François Hollande in Paris.

dpa